Jリーグが運営する英語版公式Xは今月22日、Jリーガーが好きなスタジアムを答えるQ&A動画を公開した。動画に登場したのはJ1から12人の選手。自クラブのホームスタジアムは対象外となった。最初に登場したセレッソ大阪のDF 毎熊晟矢 は「良いスタジアムはたくさんある」と伝えながら国立競技場を選択。FC東京のMF松木玖生も同じ国立を選んだ。今年開業したエディオンピースウイング広島はガンバ大阪のFW宇佐美貴史からの票を得た。それでも参加選手の中で最も多くの票を集めたのは、浦和レッズのホームである埼玉スタジアム2002で3票だった。

️ What's your favorite stadium in Japan to play in apart from your own?



That's what we asked the stars of the J.League and now we're showing you their answers!



What about you? What's your favorite #JLEAGUE stadium? pic.twitter.com/pTa4h22M3R