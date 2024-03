シンガーソングライター・mihoro*が、4月24日にオリジナルフルアルバム『May you be happy』を配信リリースする。アルバムをリリースするのは2021年6月リリースのミニアルバム『love is alive』以来、約3年ぶりとなる。今作の『May you be happy』は、タイトル通り“あなたが幸せでありますように”というメッセージと共に、mihoro*の成長や進化を感じる作品となっている。

リリース情報

配信アルバム『May you be happy』





配信アルバム『May you be happy』2024年4月24日(水)リリース

ライブ・イベント情報

Oneman Live<How to be happy>

<開催日>2024年6月16日(日)

<会 場>東京・下北沢ReG

<時 間>OPEN 17:30 / START 18:00

<料 金>\4,400-(税込)

<チケット受付>

1次先行抽選受付期間:

3月25日(月) 21:00〜3月31日(日) 23:59

https://t.livepocket.jp/e/2d7tq

詳細はこちら:https://mihoro.net/live/911

また、6月16日には待望のワンマンライブを開催。公演タイトル<How to be happy>通り、アルバムを引っ提げた特別なワンマンライブとなる。