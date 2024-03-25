清 竜人、「All My Life」セルフカバー音源配信＆6年ぶりにバンド編成のライブ開催
自身のYouTubeチャンネルにて「15周年記念生配信」と題したトークライブを終えた清 竜人が、15周年を記念して自身の人気曲「All My Life」のセルフカバー音源配信リリースと、6月に6年ぶりとなるバンド編成でのライブを東京・大阪で開催することを発表した。
「All My Life」は2013年にリリースされた清 竜人のアルバム『WORK』に収録され、J:COMスマートテレビ「新しい生活」篇CMソングでも話題になった人気曲。今回のセルフカバーは清 竜人の歌唱とアレンジ、レコーディングミュージシャンも一新された2024年Ver.だ。
「All My Life(Re-Recording)」
＜Kiyoshi Ryujin 15th Anniversary Band Tour 2024＞
2024年6月26日(水)
東京・LIQUIDROOM
Open 18:30/Start 19:15
【大阪公演】
2024年6月30日(日)
大阪・BIGCAT
Open 17:15/Start 18:00
[チケット]
前売り：8,000￥(ドリンク代別）
席種：全自由
チケットぴあ先着先行受付期間
2024年3月25日(月) 20:00〜 4月7日(日) 23:59
https://w.pia.jp/t/kiyoshiryujin/
[お問合せ]
東京：シブヤテレビジョン : 03-6300-5238 〈平日12:00〜18:00〉
大阪：YUMEBANCHI (大坂) 06-6341-3525（平日12:00-17:00）
関連リンク