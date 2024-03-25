U-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬º´Æ£·Ã°ô¡¢ÅÄÃæÁï¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¾¡Íø¡ª 4·î¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ø¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤ÆÎ×¤à¡Ú¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡Û
25Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ÎU-23ÆüËÜÂåÉ½vsU-23¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤¬ËÌ¶å½£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2-0¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U-23¥Þ¥êÂåÉ½¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ï³«»Ï2Ê¬¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤1-3¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¡£¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¹Ô¤¤ò¤¹¤Ç¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ê¤ËÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¹Ô¤¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¹ñ¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Þ¥êÀï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó10Ì¾¤òÊÑ¹¹¡£¥Þ¥êÀï¤ò45Ê¬¤Ç¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄÉö´î¤À¤±¤¬Â³¤±¤ÆÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ðËÜ¤Ï[4-3-3]¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢GK¤Ë¤Ï¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢DF¤Ï±¦¤«¤é´Øº¬Âçµ±¡¢ÎëÌÚ³¤²»¡¢ÇÏ¾ìÀ²Ìé¡¢ÂçÈªÊâÌ´¡¢ÃæÈ×¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤È¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡¢±¦¤Ë»³ÅÄ¡¢º¸¤Ëº´Æ£·Ã°ô¡¢1¥È¥Ã¥×¤ËÀ÷ÌîÍ£·î¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â[4-3-3]¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï193cm¤ÎÄ¹¿ÈFW¥Þ¥¤¥³¥éŽ¥¥¯¥Ï¥ì¥Ó¥Á(¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
Ï¢Æü±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÌ¶å½£¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Ë±«Â¤¬°ìµ¤¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢ÂçÎ³¤Î±«¤¬¹ß¤êÃí¤°Ãæ¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤È¡¢5Ê¬¤ËÆüËÜ¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¡£À÷Ìî¤¬GK¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤È¥¥Ã¥¯¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿Æ£ÅÄ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¹ÓÌÚ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏGK¤ò»È¤Ã¤Æ¸åÊý¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò»î¤ß¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÏÆ£ÅÄ¤ä¾¾ÌÚ¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¼éÈ÷»þ¤Ï¹ÓÌÚ¤¬1¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ[4-4-2]¤Ç¹½¤¨¤ëÆüËÜ¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¡¢12Ê¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤Ã¤¿¹ÓÌÚ¡¢º´Æ£¡¢Æ£ÅÄ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÍí¤ßÊø¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÆ£ÅÄ¤Î¥Ñ¥¹¤ò¹ÓÌÚ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤¦¤¬¡¢ÎÉ¤¤·Á¤ÇÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
14Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÎÉ¤¤¹¶·â¡£¹ÓÌÚ¡¢»³ÅÄ¤È·Ò¤®¡¢»³ÅÄ¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¹ÓÌÚ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ç¼õ¤±¤Æ¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ò¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤Æ¹¶¤á¹þ¤ß¡¢¥Þ¥êÀï¤è¤ê¤â¥´¡¼¥ª¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢15Ê¬¤Ë¤ÏÎëÌÚ¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é½Ä¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢À÷Ìî¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÃ¡¤¤¤Æ»³ÅÄ¤ËÍÂ¤±¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤¹¤ë¤È19Ê¬¤Ë·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¢½Ä¥Ñ¥¹¤òÇÏ¾ì¤¬Ã¥¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤Ë¤¤¤Ê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òÎëÌÚ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¡£
22Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÆüËÜ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òGK¤¬¥¥Ã¥¯¥ß¥¹¡£¾¾ÌÚ¤¬¤³¤ì¤ò½¦¤¤¡¢Áê¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ²£¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢À÷Ìî¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£28Ê¬¤Ë¤ÏÀ÷Ìî¤¬¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¼«¿Ø¤«¤é¾¾ÌÚ¤¬½Ä¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¹ÓÌÚ¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤êÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢32Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Î¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤Ç¾¾ÌÚ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢FK¤ò»³ÅÄ¤¬ÆÀ°Õ¤Îº¸Â¤ÇÄ¾ÀÜ¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏGK¤¬¥»¡¼¥Ö¡£¤³¤ì¤ÇÆÀ¤¿CK¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¾ÌÚ¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥ì¡¼¤â¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡£¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¨¿Ø¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¶á¤ÇÃ¥¤¦¤È¡¢ºÇ¸å¤Ïº´Æ£¤¬¥·¥å¡¼¥È¤âÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬²¡¤·¹þ¤à»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤È¡¢45Ê¬¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥¯¥·¡¼¡¦¥·¥Á¤¬¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤¬¡¢GK¾®µ×ÊÝ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁß¤½Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òµö¤µ¤º¡£¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀ÷Ìî¤È»³ÅÄ¤ò²¼¤²¡¢ºÙÃ«¿¿Âç¡¢Ê¿²ÏÍª¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È47Ê¬¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢º´Æ£¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ÇÇ´¤ê¹ÓÌÚ¤Ø¥Ñ¥¹¡£¹ÓÌÚ¤Ï¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢GK¤¬¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È48Ê¬¡¢±¦CK¤«¤é¤é¹ÓÌÚ¤¬¥¯¥í¥¹¡£´Øº¬¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Çº´Æ£¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
ÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüËÜ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÁ°¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢Á°È¾¤è¤ê¤Ï¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤òºî¤ë¤È¡¢Ê¿²Ï¤äºÙÃ«¤È¸À¤Ã¤¿ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤¬·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤Ï66Ê¬¤Ë¹ÓÌÚ¤ò²¼¤²¤ÆÅÄÃæÁï¤òÅêÆþ¡£¾¾ÌÚ¤¬¤è¤êºÙÃ«¤Ë¶á¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È76Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Èº´Æ£¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ÏÁê¼êDF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤ò½¦¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤áÀÚ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£
¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¾¾ÌÚ¤Èº´Æ£¤ò²¼¤²¡¢¿¢ÃæÄ«Æü¤È¾®¸«ÍÎÂÀ¤òÅêÆþ¡£¿¢Ãæ¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤Î¾®ÁÒ½Ð¿È¤Ç¡¢ÂçÈª¤È¤È¤â¤ËÃÏ¸µ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È82Ê¬¤Ë¤ÏÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¾®¸«¤¬ÆÀ°Õ¤ÎºÙ¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏÁê¼ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜ¤ÏºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ85Ê¬¤ËÂçÈª¤ò²¼¤²¤ÆÆâÌîµ®»Ë¤òÅêÆþ¡£¾®¸«¤È¤È¤â¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï4Ê¬´Ö¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¾®¸«¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ä¿¢Ãæ¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡£ÆüËÜ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ»þ´Ö¤ò»È¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£2-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢4·î¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ëAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤à¡£
U-23ÆüËÜÂåÉ½ 2-0 U-23¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1-0¡§48Ê¬¡¡º´Æ£·Ã°ô(ÆüËÜ)
2-0¡§76Ê¬¡¡ÅÄÃæÁï(ÆüËÜ)
Æþ¾ì¼Ô:1Ëü1756¿Í
¢¡¥¹¥¿¥á¥ó
GK
¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó(¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«/¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)
DF
´Øº¬Âçµ±(Çð¥ì¥¤¥½¥ë)
ÇÏ¾ìÀ²Ìé(ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ)
ÎëÌÚ³¤²»(¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ)
ÂçÈªÊâÌ´(±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º)
¢ª85Ê¬¡¡ÆâÌîµ®»Ë(¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ/¥É¥¤¥Ä)
MF
Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ(¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥ó/¥Ù¥ë¥®¡¼)
¾¾ÌÚ¶êÀ¸(FCÅìµþ)
¢ª78Ê¬¡¡¿¢ÃæÄ«Æü(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹)
»³ÅÄÉö´î(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)
¢ª46Ê¬¡¡Ê¿²ÏÍª(FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢)
¹ÓÌÚÎËÂÀÏº(FCÅìµþ)
¢ª66Ê¬¡¡ÅÄÃæÁï(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)
º´Æ£·Ã°ô(¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó/¥É¥¤¥Ä)
¢ª78Ê¬¡¡¾®¸«ÍÎÂÀ(¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã)
FW
À÷ÌîÍ£·î(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)
¢ª46Ê¬¡¡ºÙÃ«¿¿Âç(Çð¥ì¥¤¥½¥ë)
¢¡¥µ¥Ö
GK
Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó(FCÅìµþ)
Æ£ÅÄÏÂµ±(¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ)
DF
ÆâÌîµ®»Ë(¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ/¥É¥¤¥Ä)
À¾ÈøÎ´Ìð(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå)
¥Ð¥ó¥°¡¼¥Ê¥¬¥ó¥Ç²Â»ËÉÞ(FCÅìµþ)
È¾ÅÄÎ¦(¥¬¥ó¥ÐÂçºå)
¹â°æ¹¬Âç(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)
MF
Ê¿²ÏÍª(FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢)
Àî粼ñ¥ÂÀ(µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)
»³ËÜÍý¿Î(¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥ó/¥Ù¥ë¥®¡¼)
¾®¸«ÍÎÂÀ(¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã)
ÅÄÃæÁï(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)
FW
Æ£ÈøæÆÂÀ(FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢)
ºÙÃ«¿¿Âç(Çð¥ì¥¤¥½¥ë)
¿¢ÃæÄ«Æü(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹)
22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U-23¥Þ¥êÂåÉ½¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ï³«»Ï2Ê¬¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤1-3¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¡£¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¹Ô¤¤ò¤¹¤Ç¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ê¤ËÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¹Ô¤¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¹ñ¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Þ¥êÀï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó10Ì¾¤òÊÑ¹¹¡£¥Þ¥êÀï¤ò45Ê¬¤Ç¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄÉö´î¤À¤±¤¬Â³¤±¤ÆÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â[4-3-3]¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï193cm¤ÎÄ¹¿ÈFW¥Þ¥¤¥³¥éŽ¥¥¯¥Ï¥ì¥Ó¥Á(¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
Ï¢Æü±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÌ¶å½£¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Ë±«Â¤¬°ìµ¤¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢ÂçÎ³¤Î±«¤¬¹ß¤êÃí¤°Ãæ¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤È¡¢5Ê¬¤ËÆüËÜ¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¡£À÷Ìî¤¬GK¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤È¥¥Ã¥¯¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿Æ£ÅÄ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¹ÓÌÚ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏGK¤ò»È¤Ã¤Æ¸åÊý¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò»î¤ß¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÏÆ£ÅÄ¤ä¾¾ÌÚ¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¼éÈ÷»þ¤Ï¹ÓÌÚ¤¬1¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ[4-4-2]¤Ç¹½¤¨¤ëÆüËÜ¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¡¢12Ê¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤Ã¤¿¹ÓÌÚ¡¢º´Æ£¡¢Æ£ÅÄ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÍí¤ßÊø¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÆ£ÅÄ¤Î¥Ñ¥¹¤ò¹ÓÌÚ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤¦¤¬¡¢ÎÉ¤¤·Á¤ÇÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
14Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÎÉ¤¤¹¶·â¡£¹ÓÌÚ¡¢»³ÅÄ¤È·Ò¤®¡¢»³ÅÄ¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¹ÓÌÚ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ç¼õ¤±¤Æ¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ò¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤Æ¹¶¤á¹þ¤ß¡¢¥Þ¥êÀï¤è¤ê¤â¥´¡¼¥ª¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢15Ê¬¤Ë¤ÏÎëÌÚ¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é½Ä¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢À÷Ìî¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÃ¡¤¤¤Æ»³ÅÄ¤ËÍÂ¤±¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤¹¤ë¤È19Ê¬¤Ë·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¢½Ä¥Ñ¥¹¤òÇÏ¾ì¤¬Ã¥¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤Ë¤¤¤Ê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òÎëÌÚ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¡£
22Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÆüËÜ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òGK¤¬¥¥Ã¥¯¥ß¥¹¡£¾¾ÌÚ¤¬¤³¤ì¤ò½¦¤¤¡¢Áê¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ²£¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢À÷Ìî¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£28Ê¬¤Ë¤ÏÀ÷Ìî¤¬¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¼«¿Ø¤«¤é¾¾ÌÚ¤¬½Ä¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¹ÓÌÚ¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤êÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢32Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Î¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤Ç¾¾ÌÚ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢FK¤ò»³ÅÄ¤¬ÆÀ°Õ¤Îº¸Â¤ÇÄ¾ÀÜ¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏGK¤¬¥»¡¼¥Ö¡£¤³¤ì¤ÇÆÀ¤¿CK¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¾ÌÚ¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥ì¡¼¤â¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡£¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¨¿Ø¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¶á¤ÇÃ¥¤¦¤È¡¢ºÇ¸å¤Ïº´Æ£¤¬¥·¥å¡¼¥È¤âÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬²¡¤·¹þ¤à»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤È¡¢45Ê¬¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥¯¥·¡¼¡¦¥·¥Á¤¬¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤¬¡¢GK¾®µ×ÊÝ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁß¤½Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òµö¤µ¤º¡£¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀ÷Ìî¤È»³ÅÄ¤ò²¼¤²¡¢ºÙÃ«¿¿Âç¡¢Ê¿²ÏÍª¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È47Ê¬¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢º´Æ£¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ÇÇ´¤ê¹ÓÌÚ¤Ø¥Ñ¥¹¡£¹ÓÌÚ¤Ï¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢GK¤¬¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È48Ê¬¡¢±¦CK¤«¤é¤é¹ÓÌÚ¤¬¥¯¥í¥¹¡£´Øº¬¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Çº´Æ£¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
ÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüËÜ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÁ°¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢Á°È¾¤è¤ê¤Ï¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤òºî¤ë¤È¡¢Ê¿²Ï¤äºÙÃ«¤È¸À¤Ã¤¿ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤¬·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤Ï66Ê¬¤Ë¹ÓÌÚ¤ò²¼¤²¤ÆÅÄÃæÁï¤òÅêÆþ¡£¾¾ÌÚ¤¬¤è¤êºÙÃ«¤Ë¶á¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È76Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Èº´Æ£¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ÏÁê¼êDF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤ò½¦¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤áÀÚ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£
¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¾¾ÌÚ¤Èº´Æ£¤ò²¼¤²¡¢¿¢ÃæÄ«Æü¤È¾®¸«ÍÎÂÀ¤òÅêÆþ¡£¿¢Ãæ¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤Î¾®ÁÒ½Ð¿È¤Ç¡¢ÂçÈª¤È¤È¤â¤ËÃÏ¸µ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È82Ê¬¤Ë¤ÏÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¾®¸«¤¬ÆÀ°Õ¤ÎºÙ¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏÁê¼ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜ¤ÏºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ85Ê¬¤ËÂçÈª¤ò²¼¤²¤ÆÆâÌîµ®»Ë¤òÅêÆþ¡£¾®¸«¤È¤È¤â¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï4Ê¬´Ö¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¾®¸«¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ä¿¢Ãæ¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡£ÆüËÜ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ»þ´Ö¤ò»È¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£2-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢4·î¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ëAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤à¡£
U-23ÆüËÜÂåÉ½ 2-0 U-23¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1-0¡§48Ê¬¡¡º´Æ£·Ã°ô(ÆüËÜ)
2-0¡§76Ê¬¡¡ÅÄÃæÁï(ÆüËÜ)
Æþ¾ì¼Ô:1Ëü1756¿Í
¢¡¥¹¥¿¥á¥ó
GK
¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó(¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«/¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)
DF
´Øº¬Âçµ±(Çð¥ì¥¤¥½¥ë)
ÇÏ¾ìÀ²Ìé(ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ)
ÎëÌÚ³¤²»(¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ)
ÂçÈªÊâÌ´(±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º)
¢ª85Ê¬¡¡ÆâÌîµ®»Ë(¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ/¥É¥¤¥Ä)
MF
Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ(¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥ó/¥Ù¥ë¥®¡¼)
¾¾ÌÚ¶êÀ¸(FCÅìµþ)
¢ª78Ê¬¡¡¿¢ÃæÄ«Æü(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹)
»³ÅÄÉö´î(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)
¢ª46Ê¬¡¡Ê¿²ÏÍª(FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢)
¹ÓÌÚÎËÂÀÏº(FCÅìµþ)
¢ª66Ê¬¡¡ÅÄÃæÁï(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)
º´Æ£·Ã°ô(¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó/¥É¥¤¥Ä)
¢ª78Ê¬¡¡¾®¸«ÍÎÂÀ(¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã)
FW
À÷ÌîÍ£·î(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)
¢ª46Ê¬¡¡ºÙÃ«¿¿Âç(Çð¥ì¥¤¥½¥ë)
¢¡¥µ¥Ö
GK
Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó(FCÅìµþ)
Æ£ÅÄÏÂµ±(¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ)
DF
ÆâÌîµ®»Ë(¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ/¥É¥¤¥Ä)
À¾ÈøÎ´Ìð(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå)
¥Ð¥ó¥°¡¼¥Ê¥¬¥ó¥Ç²Â»ËÉÞ(FCÅìµþ)
È¾ÅÄÎ¦(¥¬¥ó¥ÐÂçºå)
¹â°æ¹¬Âç(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)
MF
Ê¿²ÏÍª(FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢)
Àî粼ñ¥ÂÀ(µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)
»³ËÜÍý¿Î(¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥ó/¥Ù¥ë¥®¡¼)
¾®¸«ÍÎÂÀ(¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã)
ÅÄÃæÁï(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)
FW
Æ£ÈøæÆÂÀ(FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢)
ºÙÃ«¿¿Âç(Çð¥ì¥¤¥½¥ë)
¿¢ÃæÄ«Æü(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹)