¤ì¤¤¤ï¡¦»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¡¡ÃÚ¹ÀÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡ÖÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤Ï£²£µÆü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒÃÏÂÐ±þ¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤ÏÈïºÒ¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¡Ö¹ñ¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¡¢°ÕÍß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ÃÚÃÎ»ö¤À¡¢¤½¤¦»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö£³·î£±£¹Æü¤ËÃÚÃÎ»ö¤Ï¡ØÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¹ñ¤Ë¤è¤ëà¥×¥Ã¥·¥å·¿»Ù±çá¤Î½ªÎ»¤¬¶á¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¤¹¤è¡£½ªÎ»¤ÏÃ¯¤¬·è¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡ÖÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÅúÊÛ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¡Ö°ú¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓ·¿¥È¥¤¥ìÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¡£ÈòÆñÀè¡¢¤³¤ì¤«¤éÂ»½ý¤·¤¿¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤ªà¥×¥Ã¥·¥å·¿»Ù±çá¤ÎÁý¶¯¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£»Ù±ç¤«¤é¤Î¼«Î©¤ò¸ì¤ëÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤Ï¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÁíÍý¡¢ÃÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¦¤Î¤ß¤Ë¤»¤º¡¢ÈïºÒÃÏ¡¢»ÔÄ®Â¼¡¢¤½¤·¤Æ²áÁÂÃÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë½»Ì±¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤à¥×¥Ã¥·¥å·¿»Ù±çá¤Î·ÑÂ³¤ÈÁý¶¯¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ï¡ÖÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤Ï¾¦¶È»ÜÀßÅù¤¬¼¡Âè¤Ë±Ä¶È¤òºÆ³«¤·Êª»ñ»Ù±ç¤ÈÃÏ°è¤Î¾¦Î®ºÆ³«¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥×¥Ã¥·¥å·¿»Ù±ç¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤â¼«¼£ÂÎ¤¬È¯Ãí¤Ëº¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¹ñ¤¬Ä´Ã£¼êÂ³¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É±ß³ê¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡£¹ñ¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿»³ËÜ»á¤ÏÆ±°Ñ°÷²ñ½ªÎ»¸å¤Ë±þ¤¸¤¿¼èºà¤Ç¡¢ÃÚ»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¿ÍÍê¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡Ù¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÁá¤¹¤®¤ë¡£¸½ÃÏ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ø¤â¤Ã¤È»Ù±ç¤·¤í¡ª¡Ù¤È¹ñ¤Ë¤ª¤·¤ê¤òÃ¡¤¯¤°¤é¤¤¤Î¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¡£Èï³²¤¬·Ú¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢¶âÂô¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¸å¤â»³ËÜ»á¤ÏÈïºÒÃÏ¤ÎÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¯¼£³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£