EU加盟する21カ国が、EU評議会議長国のベルギーが主催した会議で、量子技術に関する研究開発プログラムおよびイニシアチブをEU圏内で連携して協力することを誓う「量子技術に関する欧州宣言」に署名しました。

Today in Brussels, EU leaders gathered to celebrate the signing of the #QuantumPact in the Quantum Technologies Conference organized with @EU2024BE : Shaping Europe's Quantum Future.

— Quantum Flagship (@QuantumFlagship) March 22, 2024

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-member-states-commit-cooperating-world-class-quantum-technologiesEU leaders showcase quantum technology ambitions after signing landmark pact | Quantum Flagshiphttps://qt.eu/news/2024/2024-03-22_eu-leaders-showcase-quantum-technology-ambitions-after-signing-landmark-pact量子コンピューティングやシミュレーション、通信、そしてセンシングと計測は今後さまざまな分野で幅広く活用される技術です。EUは量子技術を最優先事項として、2018年に欧州ハイパフォーマンス・コンピューティング共同事業(EuroHPC JU)を、2019年にはEU全域にまたがる量子通信インフラを構築するための「EuroQCI」を設立しており、「2025年までに欧州初の量子加速コンピューターを導入し、2030年までに量子技術で世界の最先端を行くこと」を目標とし、2018年から80億ユーロ(約1兆3000億円)以上を投入しています。量子技術に関する欧州宣言は、EUを「クオンタム(量子)バレー」とすることを究極の目的として、量子技術という戦略的かつ将来性の高い領域で相互に協力するためのもの。署名したのはベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、オランダ、ポーランド、ルーマニア、スペイン、スロバキア、スロベニア、スウェーデンの21カ国です。この量子技術に関する欧州宣言に署名した国は、以下の事項に同意することとなります。・量子技術に関する国や地域の主要な研究開発プログラムおよびイニシアチブを連携させ、協力活動を開始する。国際的なパートナーや関連する政府標準化団体と協力して量子標準を策定する。・ラボ(実験室)からファブ(工場)への移行を加速し、欧州のサプライチェーンにおける格差を解消し、欧州の室の高い量子研究を、経済的・社会的価値をもつ市場性のあるデバイスやアプリケーションに転換することを促進する取り組みを行う。・量子コンピテンスクラスターの協調ネットワークを支援する。・量子コンピューティングとシミュレーション、セキュア通信、量子センシングと計測において、地上と宇宙の両方で未来の量子インフラを共同で構築する活動に従事する。・欧州の量子エコシステムの全領域をさらに発展させ、特にスタートアップやスケールアップ企業への支援や、多くの産業分野の大企業に量子への投資を促すなど、民間からの資金調達を促進する活動を行う。・EUの経済的安全性と技術的自律性を高めるため、欧州の技術革新への公共投資を拡大する。・EUの量子エコシステムを支援し、成長させるために必要な技能開発・訓練手段を特定し、それらを実施するための協調行動をとる。・量子技術の社会的・経済的影響と、量子コンピューティングが現在の暗号化技術にもたらすであろう課題について、より深い理解を得るための活動を行う。・世界の量子技術の見通しを監視し、EUの経済的安全保障を強化するための国際的な重点施策を調整し、重要な進歩や脅威を特定し、EUレベルでの合意や量子分野における協力と開発に積極的に関与する。by IBM Research欧州委員会の圏内市場担当委員であるティエリー・ブルトン氏は、「宣言への署名は欧州における量子研究の未来形成に向けた歴史的な一歩です」と称賛しています。