13人組ボーイズグループSEVENTEENをモデルにした“PetiTEEN”を題材にした「一番くじ PetiTEEN from SEVENTEEN Let’s enjoy every day!」が、3月30日(土)から、全国の「ローソン」などで順次発売される。■ラストワン賞には「折り畳み傘」今回発売する「一番くじ PetiTEEN from SEVENTEEN Let’s enjoy every day!」は、かわいい“PetiTEEN”デザインのアイテムをラインナップした、全5等級39種+ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。

A賞からC賞には13人のメンバー全員の「ぬいぐるみ」が登場。ボールチェーン付きなので、一緒におでかけしたり、自宅に飾ったりといろんな用途で楽しめる。また、D賞には普段でも使える「タオル」、E賞には前髪を留めるのにピッタリなヘアクリップを用意。いずれもPetiTEENのかわいいイラストとメンバー名がデザインされているファンなら欲しくなるアイテムだ。なお、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞と、くじ券に付いているナンバーで応募できるダブルチャンスキャンペーンには、持ち手がダイヤモンド型になった「折り畳み傘」が用意される。【「一番くじ PetiTEEN from SEVENTEEN Let’s enjoy every day!」概要】発売日:3月30日(土)から順次販売場所:「ローソン」、「ミニストップ」、「デイリーヤマザキ」、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一部のゲームセンター、「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」など