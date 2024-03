メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)とネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK(ニャーブリック)の「招き猫」の新作情報が到着した。メディコム・トイの東京スカイツリータウン・ソラマチ店の開業12周年記念アイテムが中心となっている。東京スカイツリータウン・ソラマチ店はメディコム・トイの直営店舗の1つ。同社直営店はそれぞれ店舗限定アイテムを発売しており、ソラマチ店は「和のベアブリック」のシリーズを展開している。これは文字通り和風モチーフ・和風テイストを生かしたベアブリック(一部ニャーブリックも含む)。東京スカイツリータウンという立地も相まって、日本人だけではなく海外からのファンにも好評だ。その「和のベアブリック」の中でも特に人気が高いのが招き猫ベアブリック。表情やお腹の小判の文字などのデザイン替え・全身のカラー替え・メッキ仕様・蓄光仕様・着ぐるみタイプなど非常に数多くのバリエーションが作られている。

そして今回、東京スカイツリータウン・ソラマチ店の開業12周年を記念して、招き猫ベアブリック&ニャーブリックが複数リリースされる。しかもゴージャスなカラーリングのものが多く、記念アイテム感も満載だ。なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。ニャーブリックは100%が全高約6.5センチ、400%が全高約26センチだ。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK CRYSTAL DECORATE 招き猫 金 金運 400%クリスタルデコレーションのプロフェッショナルLIGHTS STYLE(ライツスタイル)が1点ずつ手作業でクリスタルガラスによるデコレーションを施した究極の逸品。超ゴージャス!BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 招き猫 開運・千万両 黒透明メッキ 100% & 400%(左2点)、1000%(右)黒透明メッキ仕様。お腹の小判は2枚描かれている。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 招き猫 小判 開運 金メッキ 100% & 400%(左2点)、1000%(右)金色メッキ仕様で、クリアの胴体にはこちらも金色メッキの小判を封入。小判は揺すってもほぼ動かないほどギッシリ詰められている。こちらは5月発売予定なのでご注意を。NY@BRICK TM & (C) 2016-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.NY@BRICK 招き猫 千万両 透明メッキ 100% & 400%透明成形を生かす形で薄くメッキをかけられた独特の輝きのニャーブリック。東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて発売予定。なお、2024年5月にはソラマチ店限定のノベルティベアブリックも登場する。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK メ組 はっぴ 白メッキ 100%ハッピをモチーフにしたベアブリック。銀色メッキの上に不透明の白塗装を加えた独特の風合いになっている。「メ組」のメはメディコム・トイのメだ。また、招き猫シリーズには不二家のペコちゃんとコラボしたバリエーションもある。こちらはソラマチ店ではなく、不二家公式ネットショップ「ファミリータウン」限定。今回は、この招き猫ペコちゃんのニャーブリック版が初登場!(C) FUJIYANY@BRICK TM & (C) 2016-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.NY@BRICK 招き猫 ペコちゃん 100% & 400%招き猫ペコちゃんにニャーブリックバージョンが100% & 400%で登場。メディコム・トイでは招き猫以外にも様々なキャラクターや作品、アーティストやアート作品、企業などとコラボしたベアブリックを発売・プロデュースしている。次のページではその新作情報をお届けしよう。>>>ベアブリック新作の画像を見る(画像14点)(C) 2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK リラックマ 400%BE@RBRICK コリラックマ 400%BE@RBRICK チャイロイコグマ 400%サンエックスの人気キャラクターであるリラックマ、コリラックマ、チャイロイコグマがベアブリックになって登場。今回は3体とも400%。セット売りではないのでご注意を。Minions Franchise (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK STUART Costume Ver. 400%(左)、1000%(右)映画『ミニオンズ』などに登場するミニオンのスチュアートを着ぐるみ仕様のコスチューム版ベアブリックで再現。BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. (s24)BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK BATMAN (BATMAN: HUSH BLACK Ver.) 100% & 400%DC『バットマン:ハッシュ』に登場するバットマンを再現したベアブリック。バットマンのマスクやマントの色はコミックスではシーンによって青で表現されることもあるが、今回は基本設定通りのブラックバージョンになっている。(C)TBS (C)石田衣良/文藝春秋BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK G-BOYS 100% & 400%石田衣良の小説を原作とするTVドラマ『池袋ウエストゲートパーク』(2000年)劇中に登場したカラーギャング「G-BOYS」をモチーフにしたベアブリック。なお、メディコム・トイでは『池袋ウエストゲートパーク』のTシャツやフーディ(いわゆるパーカー)なども同時期に展開予定だ。(C) UCS LLC and AmblinBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK JURASSIC PARK GREEN & YELLOW Ver. 100% & 400%映画『ジュラシックパーク』をモチーフに、パーク内の施設をイメージしたデザインのベアブリック。All designs Copyright (C) Alexander Girard (R). All rights reserved.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved..jp BE@RBRICK Alexander Girard International Love Heart 400%サスティナブルなバイオマスプラスティックを使用した日本生産「.jp BE@RBRICK(ドットジェイピー・ベアブリック)」の第1弾。アーティストのアレキサンダー・ジラードの作品「インターナショナル・ラブ・ハート」を胸にプリント。バイオマスプラスチックの成分は、リンゴの木の廃材とABS樹脂を融合させた環境に優しい素材になっている。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK カリモク 1/4異樹種 400%木製家具の老舗カリモクの熟練した職人により1品ずつハンドメイドで仕上げられた究極の逸品。今回は種類の違う木材4種類を組み合わせて使用している。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK カリモク fragmentdesign 400% polygon-LATTICE PATTERNBE@RBRICK カリモク fragmentdesign 400% carved wooden-LATTICE PATTERN藤原ヒロシ氏主宰のfragmentdesign(フラグメントデザイン)とカリモクのコラボによる木製ベアブリック。木材の組み合わせはラティスパターン(格子模様)。多面体型のポリゴンと、表面を曲面状に削り取ったようなカーブドウッデンの2種展開。こちらも熟練した職人により1品ずつハンドメイドで仕上げられている。今回、あなたのお気に入りのベアブリックはあっただろうか? それぞれ販売店舗・条件が異なっており、事前受注を受け付けるものもあるので、購入希望の方はよくご確認を。