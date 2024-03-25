³©Àî¾Þ»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤âÇä¤ì¤¿ËÜ¡Ø¸Â¤ê¤Ê¤¯Æ©ÌÀ¤Ë¶á¤¤¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡£¥É¥é¥Ã¥°¤äË½ÎÏ¤òÉÁ¤¤¤¿Â¼¾åÎ¶¤Î¸¶ÅÀ¡¿ÀÆÆ£¿Â»Î¤Î¥¬¥ÁÊ¸³Ø¥ì¥Ó¥å¡¼¡
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£
·Ý¿Í³èÆ°¤òºÙ¡¹¤ÈÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸³Ø·Ï¤ÎYouTube¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ÀÆÆ£¿Â»Î¤È¤¤¤¦¼Ô¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿ËÍ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ëºîÉÊ¤òËè²ó¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¸½Âåºî²È¤ÎÃæ¤ÇºÇ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾ï¤Ë¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤ËÄ©Àï¤·¡¢Æ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëºî²È¡¦Â¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Amazon¤Ç¡Ø¸Â¤ê¤Ê¤¯Æ©ÌÀ¤Ë¶á¤¤¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤ò¸«¤ë
Â¼¾åÎ¶¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¸Â¤ê¤Ê¤¯Æ©ÌÀ¤Ë¶á¤¤¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤ÏÈ¯É½Åö»þ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î²á·ã¤µ¡¦¾×·âÅÙ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
·²Áü¿·¿ÍÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬1976Ç¯¡£
¤É¤Ã¤×¤ê¥ª¥¸¥µ¥ó¤ÎËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁêÅöÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤±¤É¡¢ºîÉÊ¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¿ð¡¹¤·¤¤Ç®ÎÌ¤ÏÎáÏÂ¤Î¸½ºß¤Ç¤â¿§êô¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
È¯É½Åö»þ¤Ïº£¤Î¤è¤¦¤Ë¾ðÊó¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¼ã¼Ô¤Î¼ÂÂÖ¡×¤òÂç¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ë¤ï¤º¤«¤Ê¾ðÊó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂàÇÑÅª¤Ç¤â¤Ã¤ÈÈóÆ»ÆÁ¤Ê¾ïÆ»¤«¤é³°¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³Âç¿Í¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤¤¡Ö¼ã¼Ô¤Î¼ÂÂÖ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼ã¼Ô¤Î¼ÂÂÖ¡×¤Ï»þ¤È¤·¤Æ¼ã¤Ê¸³Ø¼Ô¤Î³Ê¹¥¤Î¾®Àâ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÆÉ¤à¼Ô¤Ë·àÌô¤Î¤è¤¦¤ËºîÍÑ¤·¡¢¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤µñÈÝÈ¿±þ¤ò¡¢¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¶¯¤¤ÃæÆÇÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤âÎò»Ë¤¢¤ë³©Àî¾Þ¼õ¾Þºî¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤Î¡ØÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡Ù¤È¤³¤Î¡Ø¸Â¤ê¤Ê¤¯Æ©ÌÀ¤Ë¶á¤¤¥Ö¥ë¡¼¡Ù°Ê³°¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÊÆ·³´ðÃÏ¤Î³¹¡¦Ê¡À¸¤ÎÊÆ·³¥Ï¥¦¥¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥ê¥å¥¦¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¡¢Íß¤ËÅ®¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤äË½ÎÏ¡¢»É·ãÅª¤Ê²»³Ú¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜºîÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇØ¶Ú¤¬´¨¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÀÅëí¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ²¿¤òµ¯°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ºîÃæ¡¢¼ç¿Í¸ø¥ê¥å¥¦¤ÏÅ°Æ¬Å°Èø¡ÖËµ´Ñ¼Ô¡×¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤ë¤Ç²æ¡¹ÆÉ¼Ô¤ÎÎÙ¤ê¤Ë¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸±Ç²è¤ò¤¿¤À¡ÖÄ¯¤á¤Æ¡×¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¡£
¡Ø¸Â¤ê¤Ê¤¯Æ©ÌÀ¤Ë¶á¤¤¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Ï¤³¤ó¤Ê°ìÊ¸¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£
Èô¹Ôµ¡¤Î²»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ª¤Î¸å¤íÂ¦¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãî¤Î±©²»¤À¤Ã¤¿¡£Çè¤è¤ê¤â¾®¤µ¤ÊÃî¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ò¤·¤Ð¤é¤¯Àû²ó¤·¤Æ°Å¤¤Éô²°¤Î¶ù¤Ø¤È¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Ê¤é¡¢
¼ª¤Î¸å¤íÂ¦¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ëÃî¤Î±©²»¤¬¤ä¤¿¤é¤¦¤ë¤µ¤¤¡£
Èô¹Ôµ¡¤Î²»¤È´Ö°ã¤¦¤Û¤É¤ÎÈÑ¤µ¤Ç¼ª¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¡¢Éô²°¤Î¶ù¤Ø¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ç¤â½ñ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢Â¼¾åÎ¶¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥å¥¦¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¡ÖÅö»ö¼Ô¡×¤«¤é³°¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç½ñ¤É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥ê¥å¥¦¤Î°ì¿Í¾Î¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ê¥å¥¦¤Î¼Â´¶¤ò½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤¬¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
ËÁÆ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÎø¿Í¤Î¥ê¥ê¡¼¤Ç¤µ¤¨¡Ö¶ÀÂæ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å°ÄìÅª¤ËÎä¤á¤¿»ëÅÀ¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¿¤À¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¥ê¥å¥¦¤Î¼ÂÂÎ¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
¼Ò²ñ¤ä¼«¿È¤òÁã¿©¤¦°Ç¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆºîÃæ¤Ë¸½¤ì¤ë¡ÖµðÂç¤Ê¹õ¤¤Ä»¡×¡£
¤³¤ÎÄ»¤Ç¤¹¤é¡¢¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¸¸³Ð¤È¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥å¥¦¡¢¤¢¤Ê¤¿ÊÑ¤Ê¿Í¤è¡¢²Ä°¥ÁÛ¤Ê¿Í¤À¤ï¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤âÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤ò¸«¤è¤¦¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¤µ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¤Ë²¿¤«¤òÁÜ¤·¤¿¤ê¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤è¡¢°ã¤¦¡©¡×
ºîÃæ¤Ç¥ê¥ê¡¼¤¬¥ê¥å¥¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦ÍÌ¾¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¥ê¥å¥¦¤ÎÎä¤á¤¿»ëÅÀ¤ËÂ¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤Ï¼«³ÐÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
È¾¶¸Íð¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥å¥¦¤¬¥ê¥ê¡¼¤ËÊìÀ¤òµá¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ä¤¡¢²¿¤«¤Ë¶±¤¨¤ë¥é¥¹¥È¤¬¶»¤ËÇ÷¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´¶¾ð¤ÎÈ¯Ïª¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥å¥¦¤ÎÀÚ¼Â¤µ¤«¤é¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎË½ÎÏ¤äÀ¹Ô°Ù¡¢·öÁû¤äË½Æ°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤ÏÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤âº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´¤ì¤äÉÔ°Â¡£
À¯¼£¤Îµ¨Àá¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¾Ç¤ê¤ä²×Î©¤Á¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ýµ¶þ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÏÄ¤ß¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥å¥¦¤¬¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¸«¤Æ¡Ö¸Â¤ê¤Ê¤¯Æ©ÌÀ¤Ë¶á¤¤¥Ö¥ë¡¼¡×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
³©Àî¾Þ»Ë¾åºÇ¤âÇä¤ì¤¿¡ÊÃ±¹ÔËÜ¤ÈÊ¸¸ËËÜ¤ÎÎß·×¤Ç¡ËºîÉÊ¤òÀ§Èó°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£