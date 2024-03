BTSのJ-HOPE、ドキュメンタリーシリーズ「HOPE ON THE STREET」インタビュー映像を公開

BTS(防弾少年団)のJ-HOPEが、ドキュメンタリーシリーズへの期待を示した。本日(25日)、彼はBTSの公式SNSで掲載された映像を通じて、ドキュメンタリーシリーズ「HOPE ON THE STREET」の公開を控えた心境を伝えた。明るい姿で登場したJ-HOPEは「僕のルーツであり、僕が活動する過程で、そして人生で最も重要だと思う『ダンス』に関する話を盛り込んだドキュメンタリーです」と語り始めた。

続けて「僕について、もっとよく知っていただけるドキュメンタリーになると思います」とし「見る味、聞く味など、色々と面白さを感じることができると思います。J-HOPEはこのようなダンスを踊る、このようなダンスを踊ったということを、わかっていただければ幸いです」と期待を高めた。また、ARMY(ファンの名称)に「皆さん、J-HOPEが踊りました。たくさん愛してください」と、愛情のこもったメッセージで締めくくった。ドキュメンタリーシリーズ「HOPE ON THE STREET」第1話は今月28日、TVINGとPrime Videoを通じて公開される。彼は大阪、パリ、ニューヨーク、そしてソウルと光州(クァンジュ)などに行き、そこで活躍しているストリートダンサーたちと出会い、ダンスで交感する忘れられない時間を持つ。今回のドキュメンタリーシリーズは、同名のスペシャルアルバムと有機的に制作された。両方ともJ-HOPEのルーツになる「ダンス」をベースにし、ドキュメンタリーの内容や収録曲がメッセージや音楽の面で細かく連結された。ドキュメンタリーシリーズのもう一つの注目ポイントは、アルバムとの繋がりだ。彼はドキュメンタリーの各話の特典映像に、スペシャルアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」の全曲を活用したフリースタイルダンスを収録。ポッピング、ハウス、ヒップホップ、ロッキングなど、様々なストリートダンス分野で活躍しているアーティストたちとの出会いを予告しただけに、J-HOPEが披露するフリースタイルダンスは今回の映像をさらに特別にするとみられる。スペシャルアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」は今月29日午後1時、全世界に同時発売される。