¡Ö¤³¤Î¶Ê¤À¤±¤ÏÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¥Þ¥À¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¡¿¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËâË¡¤Î¸ÀÍÕ㉒
¡Ø¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥æ¥Ë¥«/KADOKAWA¡ËÂè22²ó¡ÚÁ´23²ó¡ÛÃ»¤¯À°¤¨¤é¤ì¤¿ÇòÈ±¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ëÍ¥¤·¤¤À¼¡¢70ºÐ¤ò±Û¤¨¤ë¤Î¤Ë¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤¿ÇØ¶Ú¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ëÍÎÉþ¤Ï¤¤¤Ä¤âµ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¡½¡½¡£¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÇÆÍÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿70ºÐ¤Î¥Þ¥À¥à¤Ø¤Î¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡Ä¡ÖÎø¡×!?¡¡¤ª¶â¤â»þ´Ö¤â¤Ê¤¯Ì´¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¡¢70ºÐ¤Î¥Þ¥À¥à¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯À®Ä¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï»ÑÀª¤ò¤¿¤À¤·¡¢¹¥¤¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¡¢ÆâÌÌ¤â³°¸«¤â¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤ò»Ù¤¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö»ä¤Î¶¯¤ß¡×¤Ã¤Æ²¿¡Ä¡Ä¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬»ý¤ÄÇº¤ß¤â¡¢¥Þ¥ó¥¬¤òÄÌ¤·¤Æ¥Þ¥À¥à¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â⁉¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£