ヒルトン東京2階にある「バー&ラウンジZATTA」に、パンが主役のアフタヌーンティー「プティ・ブーランジェリー‘パリジェンヌ’」が登場。

早朝のパリの街角、焼き立ての芳ばしいパンの香りに包まれるブーランジェリー(パン屋さん)がそのままアフタヌーンティースタンドに集結したような贅沢な時間が過ごせるアフタヌーンティーです☆

ヒルトン東京「バー&ラウンジZATTA」プティ・ブーランジェリー‘パリジェンヌ’

提供開始日:2024年4月16日(火)〜

営業時間:11:30〜20:00(予約は11:30〜/14:30〜/18:00〜の3部制)

料金:平日 1人 6,400円(税・サ込)/土・日・祝日 1人 6,900円(税・サ込)

メニュー:

「ビーフステーキトリュフソースバーガー」「グリーンピースのスープ」「アーティチョークのミモザ風サラダ」「ア・ラ・クロックマダム」(ラタトゥイユキッシュ)「シャポー」(スモークサーモンとチーズのケークサレ)「ダック・ブリオッシュ」(スモークダックと飴色玉ねぎのブリオッシュ)「塩トリュフキューブクロワッサン」「ザクザクフラン」「ラズベリークロワッサン」「フロランタン」「パッションショコラデニッシュ」「ミニヨン」(ブルーベリーのブリオッシュ)2種類の季節のスイーツ(マーブルラウンジより)

提供店舗:ヒルトン東京2F バー&ラウンジZATTA

ヒルトン東京2階にある、個性的なカクテルの数々と、上質なライブエンターテイメントが楽しめる「バー&ラウンジZATTA」

「バー&ラウンジZATTA」にて、パンが主役のアフタヌーンティー「プティ・ブーランジェリー‘パリジェンヌ’」が提供されます。

アフタヌーンティーは、パンの名店でキャリアを積み、天然酵母や小麦、水、熟成のバランスを知り尽くしたヘッドベーカー湯田剛史(ゆだ つよし)氏のこだわりパンをお届け。

パンのサイズを小さくしながらも、生地の発酵や成形、焼きなど全ての工程を丁寧に行い、パンのクオリティをとことん追求しています。

高度なテクニックを要するバイカラーのパンは、爽やかなラズベリー風味のミルククリームを忍ばせた「ラズベリークロワッサン」と、

フランスの高級ショコラメゾン ヴァローナ社のフルーツ・クーベルチュールを、イエローカラーの鮮やかな生地で包んだ「パッションショコラデニッシュ」の2種類をラインナップ。

ほかにも、クロワッサン生地を発酵せず、バニラたっぷりの自家製フラン生地を流して焼くことによりザクザク食感が楽しめる「ザクザクフラン」、

リッチなブリオッシュ生地でブルーベリー風味のカスタードクリームを包み焼き上げ、ブルーベリークリームをトッピングした「ミニヨン」など、フルーツクリームを利かせた夏にもさっぱり味わえるパンが揃います。

コーヒーや紅茶はもちろん、ワインやシャンパーニュとの相性もよい食事パンは、ベーカー湯田氏の遊び心が散りばめられた新作でお届け。

刻んだトリュフをバターを織り込んだクロワッサン生地に練り込み、キューブ型で焼き上げた「塩トリュフキューブクロワッサン」はサクッとした歯触りと口に広がるトリュフの香りが贅沢な1品です。

フランスのカフェの定番メニュー‘クロックマダム’をアレンジした「ア・ラ・クロックマダム」は、ラタトゥイユと半熟ウズラ卵を冠したキッシュ仕立てで楽しめます。

さらにスモークサーモンとチーズを使った、しっとり食感のケークサレ「シャポー」も登場。

スモークダックと飴色玉ねぎをブリオッシュで包み、鴨肉の油とフルール・ド・セルのうまみがお口いっぱいに広がる「ダック・ブリオッシュ」など、バラエティに富んだパンが味わえます。

パンに加え、「グリーンピースのスープ」や2種類の季節のスイーツ、「アーティチョークのミモザ風サラダ」、ビーフ、トリュフの豪華組み合わせで贅沢に味わう「ビーフステーキトリュフソースバーガー」もセットで提供。

ランチやアフタヌーンティーとしてはもちろん、少し早めのディナーとしても満足できる内容となっています。

ドリンクはカフェオーレやカリフォルニア発、上質なオーガニックティーブランドART OF TEAの紅茶を含む20種類をラインナップ。

さらに「アイスピーチオレ」や「アイスシトラスクランベリーティー」など、トリコロールカラーで展開する夏季限定オリジナルアイスドリンクも楽しめます。

風味豊かな芳ばしいパンに囲まれて、パリジェンヌ気分で堪能できるおしゃれなアフタヌーンティータイム。

ヒルトン東京「バー&ラウンジZATTA」にて、2024年4月16日より提供される「プティ・ブーランジェリー‘パリジェンヌ’」の紹介でした☆

燻味をまとった野菜やチーズなど約40種類が並ぶ平日限定ランチ!ヒルトン東京「シェフズスモーキーフレッシュ ・サラダバーランチ」 燻味をまとった野菜やチーズなど約40種類が並ぶ平日限定ランチ!ヒルトン東京「シェフズスモーキーフレッシュ ・サラダバーランチ」 続きを見る

花煎茶と特製パフェがセットになった春限定ランチ!ヒルトン東京「十二颯」華てまり寿司アフタヌーン 花煎茶と特製パフェがセットになった春限定ランチ!ヒルトン東京「十二颯」華てまり寿司アフタヌーン 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パンが主役のアフタヌーンティー!ヒルトン東京「バー&ラウンジZATTA」プティ・ブーランジェリー‘パリジェンヌ’ appeared first on Dtimes.