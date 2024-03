ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」3階に店舗を構える「Dining BRICKSIDE」

「Dining BRICKSIDE」では、2024年4月6日(土)から、土・日・祝日の13日間限定ランチブッフェ「リーベル’sランチブッフェ ─ピクニック オン ザ テーブル─」が開催されます☆

リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Dining BRICKSIDE」リーベル’sランチブッフェ ─ピクニック オン ザ テーブル─

提供期間:2024年4月6日(土)〜5月6日(月・祝)土・日・祝日の13日間限定

価格:大人(中学生以上)4,400円(税込)/4歳〜小学生1,500円(税込)

※食べ放題+ソフトドリンク飲み放題(制限時間90分制)

予約:11:30、13:00の2回のみ

メニュー例:

メイン料理・オープンサンド(サーモン・マスタードポテト・ツナ&ハム)・トマトとモッツアレラチーズのカプレーゼ ほか・オープンオムライス(デミグラスソースとトマトソースの2種)・キンパ〜韓国風巻き寿司〜 ほか和食・アレンジのっけ丼(鮪・イカオクラ・甘海老・サーモンたたき・大阪産しらすなど) ほかライブ料理・牛肉の鉄板焼き おろしステーキソース・串カツのフライ4種(豚串・海老串・オクラ串・かぼちゃ串)スイーツ・苺のしぼりたてモンブラン・ブルーベリーとチーズのクランブルケーキ・チーズサンド ラムレーズンの香り・クリームチーズのプリン ほか

提供店舗:リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン3F「Dining BRICKSIDE」

リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン3Fにある「Dining BRICKSIDE」にて、土・日・祝日の13日間限定ランチブッフェ「リーベル’sランチブッフェ ─ピクニック オン ザ テーブル─」を開催。

2024年4月6日より舞洲で行われる「大阪まいしまシーサイドパーク ネモフィラ祭り2024」の開催に合わせ実施される、期間限定のブッフェです。

期間中、気持ち良い青空の下「ピクニック」をテーマにしたランチブッフェで新しい季節の到来を体感できます。

ブッフェメニューとして登場するのは、彩り豊かな「オープンサンド」や、ごま油の風味が食欲をそそる「キンパ〜韓国風巻き寿司〜」など、手でつまめるようなメニューの数々。

ほかにも「苺のティラミス」や「柑橘のベイクドチーズケーキ」を始めとした、見るだけで華やぐ春色デザートが提供されます。

ピクニック気分を味わえるメイン料理

サーモン、マスタードポテト、ツナ&ハムと3種類の味から選べる「オープンサンド」や、ピザなどのフィンガーフードをメインに、ピクニック気分が味わえるメニューをラインナップ。

また朝食ブッフェで人気の「アレンジのっけ丼」がランチブッフェにも登場。

「オープンオムライス」もソースは選べる2種と、お腹もしっかり満たされる充実のラインナップになっています。

好きなものだけを贅沢に並べて、大阪ベイエリアの景色を眺めながら、お食事を楽しめるのもブッフェの醍醐味です☆

色とりどりのスイーツで春を満喫

濃厚で甘酸っぱい苺クリームをたっぷり絞った「苺のしぼりたてモンブラン」を始めとするいちごスイーツ。

花の彩りが春らしいビジュアルの「クリームチーズのプリン」など、チーズを使ったデザートは贅沢に9種類と、チーズスイーツ好きにはたまらないメニューが用意されています。

そのほか、「キウイタルト」や「ピスタチオマドレーヌ」などホテルメイドのスイーツが目白押し。

ピンク・きいろ・みどりとブッフェ台を彩るスイーツたちが春を呼び込みます☆

「リーベル’sランチブッフェ ─ピクニック オン ザ テーブル─」お得な事前予約プラン

ランチブッフェをよりリーズナブルに利用できる、事前予約プランを公式サイトにて受付中。

事前に予約することで、大人料金4,400円を3,900円で利用できます。

※4歳以上〜小学生までの料金は対象外となります

爽やかな風が吹く屋外テラスでピクニック気分が楽しめる、土日祝限定のランチブッフェ。

リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Dining BRICKSIDE」にて、2024年4月6日より開催される「リーベル’sランチブッフェ ─ピクニック オン ザ テーブル─」の紹介でした☆

※写真はイメージです

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります

