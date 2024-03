ディズニープラスで配信中の鳥山明氏原作の新作アニメシリーズ『SAND LAND:THE SERIES』公開を記念し、作品のキャラクターやクリエイティブが施された特別なタクシー「SAND LANDタクシー」が2024年3月25日(月)〜4月7日(日)の期間限定で運行スタート!

車内タブレットでは、『SAND LAND:THE SERIES』第1話冒頭15分を視聴できるほか、乗車した方はオリジナルデザインの乗車記念証がもらえます☆

S.RIDE「SAND LANDタクシー」

走行期間:2024年3月25日(月)〜4月7日(日)

走行場所:東京都内23区、武蔵野、三鷹地区

走行台数:合計100台(内訳:Canvas車両98台(国際自動車・大和自動車交通)・フルラッピング車両2台(国際自動車))

配車方法:タクシーアプリ「S.RIDE」を起動し、画面左上に表示されている「SAND LANDタクシー」のアイコンをタップし、「使用する」を選択

ディズニープラスで配信中の鳥山明氏原作の新作アニメシリーズ『SAND LAND: THE SERIES』公開を記念した特別なタクシー「SAND LANDタクシー」が期間限定で運行スタート!

車両の外装に『SAND LAND』のキャラクター「ベルゼブブ」と「シーフ」がデザインされたラッピング車両2台と、「Canvas」に『SAND LAND』のクリエイティブを投影する98台で構成される、合計100台のタクシーを活用した特別企画です。

車内タブレットでは、『SAND LAND: THE SERIES』第1話冒頭15分を視聴できます。

さらに、乗車した方はオリジナルデザインの乗車記念証がもらえます。

都内を走行する「SAND LANDタクシー」の遭遇率はたった0.2%(タクシーとハイヤー合わせて44,577台中100台)。

Canvas車両98台については、走行期間中にタクシーアプリ「S.RIDE」より指定配車することが可能です。

『SAND LAND:THE SERIES』作品概要

配信:ディズニープラスで世界独占配信中

原作:鳥山明(集英社ジャンプコミックス刊)

キャスト:田村睦心、山路和弘、チョー、鶴岡聡、飛田展男、小松未可子、村瀬歩

監督:横嶋俊久

ディレクションアドバイザー:神志那弘志

脚本:森ハヤシ

音響監督:岩浪美和

音楽:菅野祐悟

魔物も人間も、深刻な水不足にあえぐ砂漠の世界・サンドランド。

国民は国王が販売する高価な水だけを頼りに生活をしていました。

正義感に溢れる人間の保安官・ラオは「幻の泉」を探す旅に出ることを決意し、魔物たちに協力を依頼。

悪魔の王・サタンの息子ベルゼブブはラオとお目付け役の魔物・シーフと共に「幻の泉」を求め旅へと向かいます。

悪魔の王子でありながらも、真っすぐな心を持ち、襲いくる敵をなぎ払う戦闘力を持つベルゼブブ。

村の保安官として人望があり、魔物たちにも紳士的に接する人格者のラオ。

そして実はベルゼブブとあまり年齢が変わらないにも関わらず見た目と話し方で老人扱いされている、盗みが得意なシーフ。

やがて、ベルゼブブたちとの旅を通してラオは、魔物が「人間の敵」ではないことに気づいていきます。

鳥山明氏原作の新作アニメシリーズ『SAND LAND: THE SERIES』公開を記念し、作品のキャラクターやクリエイティブが施されたタクシーが登場。

車内タブレットで『SAND LAND: THE SERIES』第1話冒頭15分を視聴できるほか、オリジナルデザインの乗車記念証がもらえます。

2024年3月25日(月)〜4月7日(日)の期間限定で運行する「SAND LANDタクシー」の紹介でした☆

©バード・スタジオ/集英社 ©SAND LAND製作委員会

※オリジナルの乗車記念証はなくなり次第配布終了です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニープラスで配信中の『SAND LAND: THE SERIES』第1話冒頭15分が視聴できる!S.RIDE「SAND LANDタクシー」 appeared first on Dtimes.