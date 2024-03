ビデオゲーム『キングダム ハーツII』のキャラを立体化したミニフィギュア「UDF KINGDOM HEARTS II」が2024年11月に登場予定。メディコム・トイのUDF(ウルトラディテールフィギュア)シリーズのアイテムだ。『キングダム ハーツII』(2005年)はスクウェア・エニックスによるビデオゲーム『キングダム ハーツ』シリーズ。同シリーズは『キングダム ハーツ』(2002年)を第1作とし、現在も新作が制作されている。『II』では、ゲームオリジナルキャラである主人公ソラが、ディズニーのキャラクターであるドナルドダックやグーフィーと共に、ディズニー作品をモチーフにした複数の「ワールド」を旅する。各ワールドにディズニーキャラが数多く登場するのが特徴だ。ディズニーを代表するキャラのミッキーマウスはディズニーキャッスルを治める王様となっており、物語中で何度もソラ達を助けて活躍する。

UDFはメディコム・トイが展開するミニフィギュアシリーズ。全高約10センチ前後の固定フィギュアで、立体化に際してあまりアレンジを加えず、劇中や設定画を可能な限り再現している。アニメ作品の場合、フラットな塗装が細部まで施されているのも特徴だ。ただし、サイズ・可動・造型アレンジ・塗装共に例外的なアイテムも存在する。「UDF KINGDOM HEARTS II」は主人公ソラとその友人リク、ディズニーキャラ4人がラインナップされている。チップとデールは2体セットだ。ラインナップは、SORA、RIKU、MICKEY MOUSE、CHIP 'N DALE 2PCS、PETEの全5種。個別にパッケージされており、店頭でもWebでも種類を選んで購入できる。各全高約4.3〜11.5センチ。すでに20年以上の歴史を持つ『キングダム ハーツ』シリーズ。発売当時『II』を遊んだ方や、後にリミックスなどでファンになった方は、ぜひ「UDF KINGDOM HEARTS II」をチェックしていただきたい。なおメディコム・トイは、UDFなどのフィギュアの他にもアパレルや雑貨アイテムも、主にMLE(メディコム・トイ ライフ エンタテインメント)というブランドで展開している。今回は下記アイテムの情報も公開された。・MLE ブルーナボンボン ふわモコ プレミアムグレー・MLE<TOM and JERRY>・MLE × I.W.G.P.・THE RICH BEGGARS ”HERE COMES THE RICH BEGGARS”「MLE × I.W.G.P.」は、石田衣良の小説を原作とするTVドラマ『池袋ウエストゲートパーク』(2000年)をモチーフにしたアパレルアイテム。劇中に登場したカラーギャング「G-BOYS」のリーダー、「キング」こと安藤崇(演:窪塚洋介)の名台詞をあしらったTシャツや、「G-BOYS」をイメージしたTシャツ、作品ロゴをプリントしたフーディー(いわゆるパーカー)などが7月登場予定。MCT TOKYOで2024年4月10日(水)23:59まで注文を受け付ける。なおクマ型ブロックタイプフィギュア「BE@RBRICK G-BOYS 100% & 400%」も同時に登場予定となっている。(C) Disney