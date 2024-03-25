Ê¬¿åÎæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö3¡¦19¡×ºå¿ÀÀï¤Î5²ó4¼ºÅÀ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÏÂÅÄµ£¡¢¶ìÇº¤«¤é¸«¤¨¤¿¸÷¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼êÎý½¬¡Ê25Æü¡¢¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÏÂÅÄµ£Åê¼ê¡Ê43¡Ë¤¬¡¢³«ËëÁ°ºÇ¸å¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤ËÎ×¤à¡£26Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤Ç60µåÄøÅÙ¤òÍ½Äê¡£4·î2Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÀèÈ¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤Î°ì½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¤ÏÁ°²ó¤è¤ê¤¤¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ãæ¤Ë³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î·ë²Ì¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÂÅÄ¼«¿È¤Ï¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¶ìÇº¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤äÂç±ß¶Ú¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤ÇÄ´À°¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£¼ÂÀï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿2·î28Æü¤ÎÀ¾Éð¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊµÜºê¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ë¤Ç¤Ï1²ó1¼ºÅÀ¡£3·î5Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï3²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¡£Æ±12Æü¤Î½Õµ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°ºå¿ÀÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤Ç¤â4²ó4¼ºÅÀ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à³«ËëÀï²óÈò¤ÎÁªÂò»è¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤âÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¤â¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±19Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤òºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Î¾ì¤È¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï5²ó4¼ºÅÀ¡£¿ô»ú°Ê¾å¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ÏÂÌÌÜ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¼«Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖµ¤»ý¤Á°¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤Ç¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯1½µ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Á°¸þ¤¤Ë¥×¥é¥¹¤Î¹Í¤¨¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¡×
¡¡¿´¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤«¤é¡ÊÅÐÈÄ¤ò¡Ë¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ø¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¼«Ê¬¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¿®Íê¤·¤Æ»ØÌ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£¡ÖºòÇ¯¤Î¤¦¤Á¤«¤é»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±´ÆÆÄ¤â³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ê»ØÌ¾¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤Ê¤¤¤Î¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤â¼ºÎé¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£Êý¸þÀ¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¹Ô¤±¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÁÒÌî¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤Ç¼ê±þ¤¨¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¡¢¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤ËÄ©¤à¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë