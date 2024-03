ヒトリエが、4月7日より放送が開始されるTVアニメ『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』第2クールのオープニングテーマに決定している「オン・ザ・フロントライン」を4月15日に配信リリースする事が決定!リリースに先駆け4月13日オンエアのFM802「802 Palette」にてオンエア解禁されることが発表された。

「オン・ザ・フロントライン」は、今年デビュー10周年を迎えたヒトリエがリリースする1曲目の新曲で作詞をボーカル・ギターのシノダ、作曲をドラムのゆーまおが担当。重厚なバンドサウンドと喪失に向き合いながらも進んでいく歌詞が、長い歴史を刻んできたバンドの現在と、『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』の主人公・ルーデウスの旅の歩みともシンクロした楽曲に仕上がっている。

『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』は、作家・理不尽な孫の手が2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載を開始。これまでに紙・電子版あわせてシリーズ累計発行部数1485万部を超える人気を誇っている。それを原作に2021年、2023年にTVアニメが放送され、主人公・ルーデウスの成長のドラマと冒険、スケールの大きな世界観、ハイクオリティなアニメーションが大きな話題を呼んでいる。

23年放送の第1クールの続編となる『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』第2クールは、4月7日より毎週日曜24:00にてTOKYO MX、BS11などで放送開始。ABEMA、dアニメストアでは地上波放送同時先行配信される。

ヒトリエは、今年2024年にデビュー10周年イヤーを迎え、1月22日にデジタルシングル「10年後のセンスレス・ワンダー」をリリース。4月7日からは全国18カ所で開催されるツアーを実施、10周年企画対バンライブHITORIE 10-NEN-SAI “Versus Series”を3公演開催、4月20日・大阪BIGCATにはキタニタツヤの出演が発表、残り2公演のゲストが今後解禁される。ボーカルシノダの47都道府県弾き語りツアー『シノ鉄』も平行して開催しており、さらには、9月15日にはバンド初の東京・日比谷公園大音楽堂にてワンマンライブの開催が決定と、1年を通して様々なリリースや企画が予定されている。

配信のリリース情報にあわせて「オン・ザ・フロントライン」の配信ジャケットも公開された。今年1月に開催された10周年記念公演のライブ写真をコラージュしたデザインで、今後パッケージのリリース情報にも期待が高まる。

<ヒトリエ コメント>

この度はTVアニメ「無職転生」第2期の主題歌に我々ヒトリエの「オン・ザ・フロントライン」を起用して頂き誠に光栄の至りに存じます。この曲は主人公ルーデウス・グレイラットがルーデウスになる前だった頃のどうしようもなさ、それを今世で繰り返すまいという強い気持ち、その気持ちを貫き通す為に赴く戦線、それでも時として向き合わざるを得ない彼の中に眠る本質的な弱さといった様々な部分を自己と照らし合わせ、本当に守らねばならないものは何だろうとか、強く在らねばならない理由は何だろうとか様々な問答を巡り巡らせた結果、かなり筋力的な曲が仕上がったように思います。今年メジャーデビュー10周年を迎える我々ヒトリエの、ライブステージの最前線で鍛え上げて来たバンドサウンドが、この作品を更に加速させる着火剤になればいいなと、そういう風に思っています。

●リリース情報ヒトリエNew Single「オン・ザ・フロントライン」4月15日配信リリース

●作品情報

『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』第2クール

4月7日(日)放送開始



TOKYO MX 毎週日曜24:00

サンテレビ 毎週日曜24:30

KBS京都 毎週日曜24:00

BS11 毎週日曜24:00

AT-X 毎週月曜22:00(※毎週水曜10:00、毎週金曜16:00リピート放送あり)

ABEMA・dアニメストアにて地上波同時・最速配信開始

その他動画配信サービス順次配信

<イントロダクション>

2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始されて以来絶大な人気を誇る“なろう系ラノベのパイオニア”『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』。理不尽な孫の手の著による本作は、多くの作品が生み出されている「異世界転生系ラノベ」「なろう系小説」のまさに先駆者的作品であり、幅広いファンを獲得している当ジャンルの代表作。働きもせず他人と関わりもせず、ただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの34歳のニート男が、ある日交通事故に遭い死亡…したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生!少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。

TVアニメは、2021年に第1期全23話が放送、2023年に第2期の第1クールが放送、24年4月〜6月に第2クールが放送!

【スタッフ】

原作:理不尽な孫の手(MF ブックス/KADOKAWA 刊)

キャラクター原案:シロタカ

原作企画:フロンティアワークス

監督:渋谷亮介

シリーズ構成:大野敏哉

キャラクターデザイン:嶋田真恵・齋藤佳子

総作画監督:世良コータ・五十子忍・孫弘志

美術監督:三宅昌和

色彩設計:土居真紀子

撮影監督:頓所信二

編集:三嶋章紀

音響監督:明田川 仁

音響効果:上野 励

音楽:藤澤慶昌

プロデュース:EGG FIRM

制作:スタジオバインド

オープニングテーマ:「オン・ザ・フロントライン」ヒトリエ

エンディングテーマ:「守りたいもの」大原ゆい子

【キャスト】

ルーデウス・グレイラット:内山夕実

前世の男:杉田智和

シルフィエット:茅野愛衣

ノルン・グレイラット:会沢紗弥

アイシャ・グレイラット:高田憂希

アリエル・アネモイ・アスラ:上田麗奈

ルーク・ノトス・グレイラット:興津和幸

エリナリーゼ・ドラゴンロード:田中理恵

ナナホシ/サイレント・セブンスター:若山詩音

ザノバ・シーローン:鶴岡聡

クリフ・グリモル:逢坂良太

ジュリエット:諸星すみれ

リニアーナ・デドルディア:ファイルーズあい

プルセナ・アドルディア:田中美海

バーディガーディ:楠大典

●ライブ情報

HITORI-ESCAPE TOUR 2024 10-NEN-SAI

4月7日 (日) 三重 松阪M’AXA

OPEN 15:30 / START 16:00

4月12日(金) 京都 磔磔

OPEN 18:30 / START 19:00

4月18日(木) 岡山 CRAZYMAMA 2nd Room

OPEN 18:30 / START 19:00

5月6日(月祝) 愛知 名古屋CLUB QUATTRO

OPEN 15:30 / START 16:00

5月12日(日) 石川 金沢AZ

OPEN 15:30 / START 16:00

5月26日(日) 静岡 Live House 浜松窓枠

OPEN 15:30 / START 16:00

6月1日 (土) 岩手 the five morioka

OPEN 16:30 / START 17:00

6月2日 (日) 宮城 仙台darwin

OPEN 15:30 / START 16:00

6月7日 (金) 東京 恵比寿 LIQUIDROOM

OPEN 18:00 / START 19:00

6月14日(金) 兵庫 神戸VARIT

OPEN 18:30 / START 19:00

6月16日(日) 香川 高松DiME

OPEN 15:30 / START 16:00

6月21日(金) 新潟 CLUB RIVERST

OPEN 18:30 / START 19:00

6月30日(日) 北海道 札幌 cube garden

OPEN 15:30 / START 16:00

7月4日 (木) 鹿児島 SR HALL

OPEN 18:30 / START 19:00

7月6日 (土) 福岡 DRUM Be-1

OPEN 16:30 / START 17:00

7月7日(日) 熊本 熊本B.9 V2

OPEN 15:30 / START 16:00

7月13日(土) 広島 SIX ONE Live STAR

OPEN 16:30 / START 17:00

7月15日(月祝) 大阪 BIG CAT

OPEN 15:15 / START 16:00

チケット料金 スタンディング¥5,000 税込(ドリンク代別)

https://eplus.jp/hitorie/

HITORI-ESCAPE 2024 10-NEN-SAI〜日比谷超絶野音〜

9月15日(日) 東京 日比谷公園大音楽堂

OPEN 16:30 / START 17:30

チケット料金:指定席¥5,500

https://eplus.jp/hitorie/

HITORIE 10-NEN-SAI”Versus Series”

【Vol.1】

4月20日(土) 大阪・BIGCAT

OPEN 16:15 / START 17:00

ゲスト:キタニタツヤ

【Vol.2】

6月6日(木) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

OPEN 18:00 / START 19:00

【Vol.3】

8月21日(水) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 18:00 / START 19:00

オフィシャル最速先行予約

FC/MOBILE SITE先行予約(Vol.2・3東京公演)

3月24日(日) 18:00〜4月7日(日)23:59

モバイルサイト「HITORI-ATELIER」

http://hitorie.com/

オフィシャル最速先行予約(Vol.2東京公演分)

4月13日(土) 20:00〜4月24日(水)23:59

その他チケット情報、Vol.2・3東京公演のゲストアーティストは後日発表

シノダ47都道府県弾き語りツアー「シノ鉄」 ※終了公演は省略

3月30日(土)愛媛 松山MONK

OPEN 16:30 / START 17:00

3月31日(日)高知 高知ri:ver

OPEN 15:30 / START 16:00

4月11日(木)京都 磔磔

OPEN 18:30 / START 19:00

4月29日(月・祝) 宮城 仙台 HIGHBURY

OPEN 15:30 / START 16:00

4月30日(火)福島 Player’s Café

OPEN 18:30 / START 19:00

5月29日(水)長野 LIVE HOUSE J

OPEN 18:30 / START 19:00

・・・and more

チケット料金:自由席¥4,500税込(ドリンク代別)

https://eplus.jp/shinoda-hitorie/

OOPARTS 2024

4月13日(土)14日(日)岐阜市文化センター

※ヒトリエの出演は4月13日(土)

https://cinemastaff.net

ARABAKI ROCK FEST.24

4月27日(土)28日(日) みちのく公園北地区 エコキャンプみちのく

※ヒトリエの出演は4月27日(土)

https://arabaki.com/

©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生供彑什邂儖会

『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』公式サイト

http://mushokutensei.jp

ヒトリエオフィシャルサイト

http://www.hitorie.jp