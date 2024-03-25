¡Ø²Ö¤ò°¦¤·¤Æ¡ÙÁí½¸ÊÔ① ½Õ¤ÎËÒÌî¿¢Êª±à¡Ú¹âÃÎ¡Û
¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¿¡Ö²Ö¤ò°¦¤·¤Æ¡×¡£Áí½¸ÊÔ¤È¤·¤Æ¹âÃÎ¸©Î©ËÒÌî¿¢Êª±à¤Î1Ç¯¤òµ¨Àá¤´¤È¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢3·î¤«¤é5·î¤ÎËÒÌî¿¢Êª±à¡£½Õ¤Î¥Þ¥¥Î¤ÏÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤ÎÁð²Ö¤¬±àÆâ¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ¸©º´ÀîÄ®½Ð¿È¤Î¿¢Êª³Ø¼Ô¡¦ËÒÌîÉÙÂÀÏºÇî»Î¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸©¤Î´Ñ¸÷ÇîÍ÷²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²Ö¡¹¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î°ìÇ¯¡£¡Ö²Ö¤ò°¦¤·¤Æ¡×¤Ç¤Ï·î¤Ë1ÅÙ¡¢ËÒÌî¿¢Êª±à¤ÇÇî»Î¤æ¤«¤ê¤ÎÁð²Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3·î¤Î¥Þ¥¥Î
¿¢Êª¤¿¤Á¤Î²ê¿á¤¤¬Æø¤ä¤«¤Ê3·î¡£´¨¤µ¤ÈÃÈ¤«¤µ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ Ãå¼Â¤Ëµ¨Àá¤Ï½Õ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´Û¤ÈÅ¸¼¨´Û¤ò·ë¤Ö²óÏ¤Ë¤Ï¡¢Â¸µ¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¿¢Êª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ä°¦¤é¤·¤¤Ì¾Á°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥·¥³¥¯¥Á¥ã¥ë¥á¥ë¥½¥¦¡×¡£²Ö¤Î·Á¤¬²°Âæ¤Î¥éー¥á¥ó²°¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Á¥ã¥ë¥á¥é¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤Î¤ÏÌ¾Á°¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±©¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¹È»ç¿§¤Î¤â¤Î¤¬²ÖÊÛ¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤â²Ö¤Î·Á¤â¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥·¥³¥¯¥Á¥ã¥ë¥á¥ë¥½¥¦¤òÇî»Î¤Ï¿¢Êª¿Þ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¿¢Êª¿Þ¡¢¡ÖËÒÌî¼°¿¢Êª¿Þ¡×¤Î´°À®·Á¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ØÂçÆüËÜ¿¢Êª»Ö¡Ù¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¡£Àµ³Î¤«¤Ä¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿²ÖÊÛ¤ä¡¢ÍÕ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤ëÌÓ¤Î°ìËÜ°ìËÜ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥·¥³¥¯¥Á¥ã¥ë¥á¥ë¥½¥¦¤Î¼Á´¶¤¬¿¢Êª¿Þ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Çî»Î¤ÎÉÁ¤¯¿¢Êª¿Þ¤Î´°À®·Á¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
½Õ¤é¤·¤¤·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ëËÌ±à¤Î¤µ¤¯¤é¡¦¤Ä¤Ä¤¸±à¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Èºé¤¸Ø¤ë¥µ¥¯¥é¤¬¡£
¡Ö¥¨¥É¥Ò¥¬¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¹¾¸Í¤ÇÂ¿¤¯ºÏÇÝ¤µ¤ì¡¢½Õ¤ÎÈà´ß¤Îº¢¤Ë²Ö¤¬ºé¤¯¤³¤È¤«¤é¥¨¥É¥Ò¥¬¥ó¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà´ß¤Ëºé¤¯Èþ¤·¤¤»Ñ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Ë²º¤ä¤«¤Ê½Õ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£4·î¤Î¥Þ¥¥Î
1Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËºÌ¤êË¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÁð²Ö¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬4·î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î±àÆâ¤Ç¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ä¥Ä¥¸¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯¥é¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÒÌîÇî»Î¡¢¼Â¤Ï¥Ä¥Ä¥¸¤âÂçÊÑ¹¥¤ó¤Ç¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±àÆâ¤Ë¤Ï¥µ¥¯¥é¤¬40¼ï¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ä¥Ä¥¸¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¤Ìó60¼ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨´Û¤ÎÃæÄí¤Çºé¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤È¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃæ´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¸¤¤¿§¤ò¤·¤¿¡Ö¥»¥¤¥·¥«¡×¡£
ËÒÌîÇî»Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏÆþ¼ê¤¬º¤Æñ¤Ê¥»¥¤¥·¥«¤Î³«²Ö¤·¤¿»Þ¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢¥Ñー¥Ä¤´¤È¤ËÊ¬²ò¤·¤ÆÍÕ¤Î¼Á´¶¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÉÁ¤¡¢¼«¿È¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçÆüËÜ¿¢Êª»Ö¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÄí¤Ë¤ÏÇî»Î¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ä¥Ä¥¸¤¬¡£¡Ö¥ª¥ó¥Ä¥Ä¥¸¡×¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ä¥Ä¥¸¡£Çî»Î¤¬¹¥¤ó¤Ç¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ëÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¢£5·î¤Î¥Þ¥¥Î
Âç·¿Ï¢µÙ¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤¿5·î¡£Çß±«¤Îµ¨Àá¤òÁ°¤Ë¡¢±àÆâ¤ÏÎÐ¤¬°ìÁØÇ»¤¯¤Ê¤ê¿ð¡¹¤·¤µ¤òÁý¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´Û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢Çî»Î¤¬³ØÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥µ¥À¥½¥¦¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÇî»Î¤Ï¿¢Êª¿Þ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤È¤·¤¿ºÙ¤«¤¤²Ö¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî±à¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Ö¥¢¥¸¥µ¥¤¤¬²ÖÀ¹¤ê¤Ë¡£²¹¼¼¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÇî»Î¤æ¤«¤ê¤Î¥¢¥¸¥µ¥¤¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¤Ö¤ê¤ÇÍ¥Èþ¤Ê»Ñ¤«¤éÇî»Î¤¬ÏÂÌ¾¤òÉÕ¤±¤¿¡Ö¥Ò¥á¥¢¥¸¥µ¥¤¡×¡£±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ò¥á¥¢¥¸¥µ¥¤¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇî»Î¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¡¢ÑÛ¤Èºé¤¯¿¢Êª¤¬±àÆâ¤òºÌ¤ë½Õ¡£ÃÈ¤«¤ÊÍÛµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£