25日、俳優でモデルの朝比奈彩さん(30)が、インスタグラムを更新し、第一子出産を報告しました。インスタグラムでは、日本語と英語で「いつも応援してくださる皆様へ」と題して書き出し、「私事ではございますが この度新しい命が誕生した事をご報告させて頂きます。」と公表。

【写真を見る】朝比奈彩さん(30) 第一子出産を報告 「愛おしく、幸せな日々を過ごしております」 夫は三代目JSB・山下健二郎さん





「毎日信じられないくらい愛おしく、幸せな日々を過ごしております。」と今の心情を綴り、「今まで以上に仕事に向き合い、精進していきたいと思いますので 引き続き応援のほどよろしくお願い致します。」と、思いを記しました。









そして、夫の三代目 J SOUL BROTHERS・山下 健二郎さんもインスタグラムを更新し、第一子の誕生を報告。



「可愛くて愛おしくてたまりません。新米お父さんですが、協力し合って楽しみながら子育ても仕事も頑張りたいと思います。今まで以上にエンタテインメントと向き合い精進していきたいと思いますので、引き続き応援の程よろしくお願い致します。」と、子ども誕生の喜びと今後への意欲を伝えています。





朝比奈さんは、2021年7月に自身のSNSで三代目 J SOUL BROTHERSのメンバー山下健二郎さんと結婚したことを報告していました。



【 朝比奈彩さんのインスタグラムより引用 】



To all my fans,

.

we are very happy to announce the arrival of our new baby.

.

I’m filled with joy everyday,

and the baby means everything to me.

.

I’m also excited to get back to work with the joy and energy that I got from the baby! Thank you for your love and support.

.

.

Aya Asahina



【三代目 J SOUL BROTHERS 山下健二郎さんインスタグラムより引用】

