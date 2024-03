お花見に持って行きたい！ ワンランク上のテイクアウト10選

肉を愛する肉食系ライター小寺慶子さんが、お花見に持って行きたい、おすすめのテイクアウトをご紹介。

季節はもう春。お花見シーズンがやってくる! 桜が咲くのが待ち遠しい今日この頃、お花見の予定を立てている人も多いのではないでしょうか。桜が咲く前にいち早くおいしい情報をお届け! 肉を愛するライター小寺慶子さんに、お花見にぴったりの、おすすめのテイクアウトを教えてもらいました。

教えてくれる人

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味はひとり焼肉と肉旅(ミートリップ)、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい?」

1. dacō お茶の水

総菜パンや生ドーナツ

惣菜パンもバラエティ豊かにそろいます 写真:お店から

小寺さん

サイズが小さめで惣菜系の種類もたくさんあるので20種とかたくさん差し入れたら喜ばれそう。もちろん、あの「I’m donut ?」と同系列なのも強調します(笑)。

2. 赤坂おぎ乃 和甘

生どらやき

生どらやき「あずき塩バター」 テイクアウト529円 写真:お店から

<店舗情報>◆dacō お茶の水住所 : 東京都千代田区神田駿河台1-2-5TEL : 不明の為情報お待ちしております

小寺さん

予約の取れない日本料理店「赤坂おぎ乃」が手がける和スイーツ。別売りの風呂敷に包んでもらうと高級感&特別感もひとしおでお花見にぴったり。

3. LA PITA DE MAISON CINQUANTECINQ

ピクニックBOX

「ピクニックBOX」3,400円 写真:小寺慶子

<店舗情報>◆赤坂おぎ乃 和甘住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー B2F T-MARKETTEL : 03-6205-8611

小寺さん

人気ビストロ料理店が手掛けるピタサンド専門店「LA PITA DE MAISON CINQUANTECINQ」。4月1日から限定発売されるピクニックBOXは、ピタサンド2種、フライドポテトがセットに。具材とピタパンとのバランスが秀逸で驚くほど美味。おしゃれ感も抜群です。

4. いったつみとらどう

椰子の白わらび餅

椰子の白わらび餅 1箱(16個入り)3,888円 ※帝国ホテル東京 「エピスリー ガルガンチュワ」で購入可能 出典:しょくぱん0223さん

<店舗情報>◆LA PITA DE MAISON CINQUANTECINQ住所 : 東京都渋谷区西原3-5-1TEL : 03-5454-5631

小寺さん

「神楽坂 石かわ」の石川氏と「虎白」の小泉氏のコラボレーションによって生まれたブランド「いったつみとらどう」。「椰子の白わらび餅」は通販以外では帝国ホテルでしか買えない&売り切れ率が高いので、目上の方のいる席にも。開けた瞬間も盛り上がります。大人数の花見なら「ガルガンチュワ」の特製サンドイッチも一緒に。

5. ビーフン東

ちまき

バーツァン(中華ちまき) テイクアウト756円 写真:お店から

<店舗情報>◆エピスリー ガルガンチュワ住所 : 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルプラザ 1FTEL : 03-3539-8086

小寺さん

新橋のビルの中にある、台湾料理の名店です。ちまきは一つで大満足のボリューム感で、酒のつまみにも好適!

6. 鹿港

肉まん

定番の肉まん(230円)をはじめ、カレー肉まん、辛口肉まん、あんまんなどラインアップ 出典:うどんが主食さん

<店舗情報>◆ビーフン東住所 : 東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館 2FTEL : 03-3571-6078

小寺さん

世田谷線上町駅近くにある、行列のできる肉まん店。花見はまだ寒い時期だったりするので、温かい肉まんはおすすめ。そしてここのは本当に皮がおいしい!

7. Bánh mì Bà Ba(バインミー バーバー)

バインミー

一番人気のバインミー「バインミーバーバー」テイクアウト800円

<店舗情報>◆鹿港住所 : 東京都世田谷区世田谷3-1-12 1FTEL : 03-5799-3031

小寺さん

まだまだバインミーは人気。下北沢にあるこちらのお店は本場ベトナムの味を忠実に再現!ピクニック気分で食べられて、ヘルシー派にもウケます。いろいろなところのものを食べましたが、ここがダントツでおいしい。

8. おそうざいと煎餅もんじゃ さとう

お惣菜

写真:お店から

<店舗情報>◆Bánh mì Bà Ba住所 : 東京都世田谷区北沢2-27-8TEL : 03-6804-8967

小寺さん

ポルトガル料理の人気店「クリスチアノ」が手掛ける、お惣菜ともんじゃ焼きの店。お惣菜は少しずつ購入できてバリエーションも豊富。そして普通の惣菜と見せかけて創意工夫のかたまり。

9. 伊勢廣

焼き鳥折詰

お持ち帰りは「焼き鳥10本入り」4,300円、「焼き鳥15本入り」6,300円 ※要予約 写真:お店から

<店舗情報>◆おそうざいと煎餅もんじゃ さとう住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-9-22 守友ビル 1FTEL : 03-6804-9703

小寺さん

京橋にある、焼き鳥の名店。定番ですが、気軽につまめるしょっぱい系と言ったらここで間違いなし。

10. ゐざさ

柿の葉寿司

柿の葉寿司(4種8個入)1,188円 出典:孤独のグルメきどりさん

<店舗情報>◆伊勢廣 京橋本店住所 : 東京都中央区京橋1-4-9TEL : 050-5868-7687

小寺さん

見た目も華やかで、桜を愛でながら粋な感じがします。本店は奈良にありますが、ecute大宮でも購入できます。

<店舗情報>◆ゐざさ寿司 ecute大宮店住所 : 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 エキュート大宮TEL : 048-648-8728

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小寺慶子、食べログマガジン編集部

