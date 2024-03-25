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[AQUOS R7 SH-52C (docomo)]
5G NR: n3, n77, n78(3.5GHz, 3.7GHz), n79, n257
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 41, 42
3G W-CDMA: Band I(FOMAÈóÂÐ±þ), II, IV, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
[AQUOS R7 A202SH (SoftBank)]
5G NR: n3, n28, n77(3.4GHz, 3.7GHz), n78, n79, n257
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 38, 39, 40, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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