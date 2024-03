三笘薫や遠藤航の受賞回数は？…今季プレミアリーグのマン・オブ・ザ・マッチを深掘り

2023−24シーズンのプレミアリーグも残り10試合を切り、ここから戦いはさらにヒートアップしていく。そんな注目の終盤戦を前に、今シーズンここまで“主役”として活躍してきた選手を見てみよう。プレミアリーグの試合ではマン・オブ・ザ・マッチ(MOM/試合のMVP)がいくつも存在する。その種類はリーグ公式、クラブ公式、各メディア選出など様々だ。例えば、3月10日に行われたリヴァプールとマンチェスター・シティによる注目の首位攻防戦では、日本代表MF遠藤航がリヴァプールのクラブ公式サイトでMOMに選出されて話題になった。一方で、マンチェスター・シティの公式サイトが同試合のMOMに選んだのは先制ゴールをマークしたイングランド代表DFジョン・ストーンズ。また、現地で試合を中継した『スカイスポーツ』はリヴァプールのオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイク、データサイト『Whoscored.com』はストーンズをMOMに選出した。このように、MOMは1試合で複数の選手が選ばれるわけだが、やはり尊重すべきはリーグ公式が選出するMOMだろう。プレミアリーグでは試合終了から15分間、公式サイトなどでファンの投票を受け付けている。データなどを元に両チームから5名ずつのMOM候補が選ばれ、その中からファンが好きな選手を選び、投票結果でリーグ公式のMOMが決定する。前述のリヴァプールvsマンチェスター・シティでリーグ公式MOMに選出されたのは、実に41%もの得票率を得たリヴァプールのアルゼンチン代表MFアレクシス・マック・アリスターだ。ちなみに遠藤も候補10名には選ばれていたが、得票率は6番目の3.6%だった。それでは今シーズンのプレミアリーグ公式のMOMの受賞者たちを見てみよう。

Bukayo Saka ✨



The first Arsenal player in nine years to score in five successive Premier League games 🔥 pic.twitter.com/SctlHRFByL