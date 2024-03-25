　パリオリンピックを目指すU-23日本代表は25日、ミクニワールドスタジアム北九州で国際親善試合を行い、パリ五輪出場を決めているU-23ウクライナ代表と対戦する。午後7時15分のキックオフに先立ち、スターティングメンバーを発表した。

　予想布陣は4-3-3。GKは小久保玲央ブライアン、4バックは左からDF大畑歩夢、DF鈴木海音、DF馬場晴也、DF関根大輝。アンカーにMF藤田譲瑠チマ、インサイドハーフは左にFW荒木遼太郎、右にMF松木玖生。前線3人は左からMF佐藤恵允、FW染野唯月、MF山田楓喜となる。

　22日のU-23マリ代表戦は先制したものの1-3と逆転負け。中2日で先発10人を変更した。4月のパリ五輪アジア最終予選を控えたなかで、ウクライナ戦が最後の練習試合となる。

　メンバーは以下の通り

<出場メンバー>

[U-23日本代表]

先発

GK 23 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)

DF 17 大畑歩夢(浦和)

DF 5 馬場晴也(札幌)

DF 4 関根大輝(柏)

DF 25 鈴木海音(磐田)

MF 19 山田楓喜(東京V)

MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)

MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/Cap)

MF 16 松木玖生(FC東京)

FW 18 染野唯月(東京V)

FW 13 荒木遼太郎(FC東京)

控え

GK 1 藤田和輝(千葉)

GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)

DF 22 内野貴史(デュッセルドルフ)

DF 3 西尾隆矢(C大阪)

DF 21 バングーナガンデ佳史扶(FC東京)

DF 2 半田陸(G大阪)

DF 26 高井幸大(川崎F)

MF 20 平河悠(町田)

MF 6 川崎颯太(京都)

MF 7 山本理仁(シントトロイデン)

MF 24 小見洋太(新潟)

MF 15 田中聡(湘南)

FW 9 藤尾翔太(町田)

FW 11 細谷真大(柏)

FW 14 植中朝日(横浜FM)

監督

大岩剛

[U-23ウクライナ代表]

GK 23 キリル・フェシュン(FCコロス)

DF 3 アントン・ボル(FCゾリャ)

DF 22 ロマン・ディディク(FCルフ)

DF 16 オレクサンドル・マルティニウク(FCオレクサンドリーア)

DF 6 オレクシー・シチ(FCルフ)

MF 14 オレクサンドル・ナザレンコ(FCポリッシャ)

MF 15 キリロ・シヘイエフ(FCオレクサンドリーア)

MF 17 デニス・ショスタク(FCオレクサンドリーア)

MF 10 アルテム・シュリアンスキー(FCオレクサンドリーア)

MF 5 イバン・ゼリズコ(FCレギア)

FW 9 マイコラ・クハレビチ(スウォンジー)

控え

GK 1 ジョージー・イェルマコフ(FCオレクサンドリーア)

DF 4 マクシム・ディアチュク(FCディナモ)

DF 13 マリアン・ファリナ(FCメタリスト1925)

DF 19 イェホル・マツェンコ(FCシロンスク)

MF 7 オレフ・フェドル(FCルフ)

MF 11 オレクシー・カシュチュク(FCシャフタル)

MF 20 エルダル・クリーエフ(FCジラ)

MF 8 アルテム・クラコフスキー(FCオレクサンドリーア)

監督

ルスラン・ロタン

(取材・文　石川祐介)