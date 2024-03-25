U-23日本代表がパリ五輪予選直前のラストマッチへ! ウクライナ戦メンバー発表…荒木遼太郎、松木玖生ら先発入り
パリオリンピックを目指すU-23日本代表は25日、ミクニワールドスタジアム北九州で国際親善試合を行い、パリ五輪出場を決めているU-23ウクライナ代表と対戦する。午後7時15分のキックオフに先立ち、スターティングメンバーを発表した。
予想布陣は4-3-3。GKは小久保玲央ブライアン、4バックは左からDF大畑歩夢、DF鈴木海音、DF馬場晴也、DF関根大輝。アンカーにMF藤田譲瑠チマ、インサイドハーフは左にFW荒木遼太郎、右にMF松木玖生。前線3人は左からMF佐藤恵允、FW染野唯月、MF山田楓喜となる。
22日のU-23マリ代表戦は先制したものの1-3と逆転負け。中2日で先発10人を変更した。4月のパリ五輪アジア最終予選を控えたなかで、ウクライナ戦が最後の練習試合となる。
メンバーは以下の通り
<出場メンバー>
[U-23日本代表]
先発
GK 23 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
DF 17 大畑歩夢(浦和)
DF 5 馬場晴也(札幌)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 25 鈴木海音(磐田)
MF 19 山田楓喜(東京V)
MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/Cap)
MF 16 松木玖生(FC東京)
FW 18 染野唯月(東京V)
FW 13 荒木遼太郎(FC東京)
控え
GK 1 藤田和輝(千葉)
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 22 内野貴史(デュッセルドルフ)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
DF 21 バングーナガンデ佳史扶(FC東京)
DF 2 半田陸(G大阪)
DF 26 高井幸大(川崎F)
MF 20 平河悠(町田)
MF 6 川崎颯太(京都)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 24 小見洋太(新潟)
MF 15 田中聡(湘南)
FW 9 藤尾翔太(町田)
FW 11 細谷真大(柏)
FW 14 植中朝日(横浜FM)
監督
大岩剛
[U-23ウクライナ代表]
GK 23 キリル・フェシュン(FCコロス)
DF 3 アントン・ボル(FCゾリャ)
DF 22 ロマン・ディディク(FCルフ)
DF 16 オレクサンドル・マルティニウク(FCオレクサンドリーア)
DF 6 オレクシー・シチ(FCルフ)
MF 14 オレクサンドル・ナザレンコ(FCポリッシャ)
MF 15 キリロ・シヘイエフ(FCオレクサンドリーア)
MF 17 デニス・ショスタク(FCオレクサンドリーア)
MF 10 アルテム・シュリアンスキー(FCオレクサンドリーア)
MF 5 イバン・ゼリズコ(FCレギア)
FW 9 マイコラ・クハレビチ(スウォンジー)
控え
GK 1 ジョージー・イェルマコフ(FCオレクサンドリーア)
DF 4 マクシム・ディアチュク(FCディナモ)
DF 13 マリアン・ファリナ(FCメタリスト1925)
DF 19 イェホル・マツェンコ(FCシロンスク)
MF 7 オレフ・フェドル(FCルフ)
MF 11 オレクシー・カシュチュク(FCシャフタル)
MF 20 エルダル・クリーエフ(FCジラ)
MF 8 アルテム・クラコフスキー(FCオレクサンドリーア)
監督
ルスラン・ロタン
(取材・文 石川祐介)
予想布陣は4-3-3。GKは小久保玲央ブライアン、4バックは左からDF大畑歩夢、DF鈴木海音、DF馬場晴也、DF関根大輝。アンカーにMF藤田譲瑠チマ、インサイドハーフは左にFW荒木遼太郎、右にMF松木玖生。前線3人は左からMF佐藤恵允、FW染野唯月、MF山田楓喜となる。
メンバーは以下の通り
<出場メンバー>
[U-23日本代表]
先発
GK 23 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
DF 17 大畑歩夢(浦和)
DF 5 馬場晴也(札幌)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 25 鈴木海音(磐田)
MF 19 山田楓喜(東京V)
MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/Cap)
MF 16 松木玖生(FC東京)
FW 18 染野唯月(東京V)
FW 13 荒木遼太郎(FC東京)
控え
GK 1 藤田和輝(千葉)
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 22 内野貴史(デュッセルドルフ)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
DF 21 バングーナガンデ佳史扶(FC東京)
DF 2 半田陸(G大阪)
DF 26 高井幸大(川崎F)
MF 20 平河悠(町田)
MF 6 川崎颯太(京都)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 24 小見洋太(新潟)
MF 15 田中聡(湘南)
FW 9 藤尾翔太(町田)
FW 11 細谷真大(柏)
FW 14 植中朝日(横浜FM)
監督
大岩剛
[U-23ウクライナ代表]
GK 23 キリル・フェシュン(FCコロス)
DF 3 アントン・ボル(FCゾリャ)
DF 22 ロマン・ディディク(FCルフ)
DF 16 オレクサンドル・マルティニウク(FCオレクサンドリーア)
DF 6 オレクシー・シチ(FCルフ)
MF 14 オレクサンドル・ナザレンコ(FCポリッシャ)
MF 15 キリロ・シヘイエフ(FCオレクサンドリーア)
MF 17 デニス・ショスタク(FCオレクサンドリーア)
MF 10 アルテム・シュリアンスキー(FCオレクサンドリーア)
MF 5 イバン・ゼリズコ(FCレギア)
FW 9 マイコラ・クハレビチ(スウォンジー)
控え
GK 1 ジョージー・イェルマコフ(FCオレクサンドリーア)
DF 4 マクシム・ディアチュク(FCディナモ)
DF 13 マリアン・ファリナ(FCメタリスト1925)
DF 19 イェホル・マツェンコ(FCシロンスク)
MF 7 オレフ・フェドル(FCルフ)
MF 11 オレクシー・カシュチュク(FCシャフタル)
MF 20 エルダル・クリーエフ(FCジラ)
MF 8 アルテム・クラコフスキー(FCオレクサンドリーア)
監督
ルスラン・ロタン
(取材・文 石川祐介)