ME:Iが、4月17日に発売するデビューシングル「MIRAI」のタイトル曲「Click」(読み:クリック)の MVを公開した。MVは、様々な“Click”トランジションを通じて、時空間を行き来しながら明るい未来に向かって走っていくメンバーたちの旅路を美しく表現した作品となっている。韓国にて数日間に渡り撮影され、野外でのロケ撮影やCGを駆使した圧巻の映像美がポイント。ME:Iのグループ公式キャラクターであるME:EYE(ミャイ)も登場する。振り付けには「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」でダンストレーナーを努めたYUMEKIも携わっており、一糸乱れぬダンスブレイクは必見だ。

「MIRAI」



発売日:2024年4月17日(水)形態数:4形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤)◾️初回限定盤A(CD+DVD)ジュエルケース、ブックレット(6P)価格:¥1,727 (税抜) / ¥1,900(税込)品番:YRCS-90246[CD]1. Click2. Sugar Bomb[DVD]MIRAI Making #1 (Jacket Shoot, REC Behind)[初回プレス限定封入特典](1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚(1)セルカトレーディングカード1枚(初回限定盤Aver.11種類から1枚ランダム封入)(3)キャラクターステッカー1枚(1種類)◾️初回限定盤B(CD+DVD)ジュエルケース、ブックレット(6P)価格:¥1,727 (税抜) / ¥1,900(税込)品番:YRCS-90247[CD]1. Click2. Sugar Bomb[DVD]MIRAI Making #2 (Lesson Behind and more)[初回プレス限定封入特典](1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚(2)セルカトレーディングカード1枚(初回限定盤Bver.11種類から1枚ランダム封入)(3)切り抜きシール1枚(1種類)◾️通常盤(CD ONLY)ジュエルケース、ブックレット(8P)価格:¥1,273 (税抜) / ¥1,400(税込)品番:YRCS-90248[CD]1. Click2. Sugar Bomb3. &ME (ME:I Ver.)4. CHOPPY CHOPPY (ME:I Ver.)[初回プレス限定封入特典](1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚(2)セルカトレーディングカード1枚(通常盤ver.22種類から1枚ランダム封入)(3)お守りカード1枚(11種類から1枚ランダム封入)◾️FC限定盤(CD ONLY)ジュエルケース、ブックレット価格:¥1,091 (税抜) / ¥1,200(税込)COCORO(品番:YRCF-90010)MIU(品番:YRCF-90011)MOMONA(品番:YRCF-90012)RAN(品番:YRCF-90013)SHIZUKU(品番:YRCF-90014)AYANE(品番:YRCF-90015)KEIKO(品番:YRCF-90016)KOKONA(品番:YRCF-90017)RINON(品番:YRCF-90018)SUZU(品番:YRCF-90019)TSUZUMI(品番:YRCF-90020)[CD]1. Click2. Sugar Bomb3. &ME (ME:I Ver.)4. CHOPPY CHOPPY (ME:I Ver.)[初回プレス限定封入特典](1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚(2)セルカトレーディングカード1枚(私服セルカver.)【チェーン別特典】・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く) 3形態セット購入で、『トレカ』を1枚プレゼント(サイズ:H89×W63mm予定)※全11種類の内、1種をランダムでお渡し(ソロ全11種類)オンラインURL:https://tower.jp/article/feature_item/2024/02/26/0701・HMV全店(HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く)、全国のローソン店頭Loppi端末3形態セット購入で、『クリアトレカ』を1枚プレゼント(サイズ:H89mm×W63mm予定) ※全11種類の内、1種をランダムでお渡し(ソロ全11種類)オンラインURL:https://www.hmv.co.jp/news/article/240215155/・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング3形態セット購入で、『アザージャケット』を1枚プレゼント(サイズ:H120mm×W120mm予定)※全11種類の内、1種をランダムでお渡し(ソロ全11種類)オンラインURL:https://tsutaya.tsite.jp/article/music/2166.html・楽天ブックス3形態セット購入で、『クリアファイル』を1枚プレゼント(サイズ:A5予定)※全11種類の内、1種をランダムでお渡し(ソロ全11種類)URL:https://r10.to /hNMsqi・セブンネットショッピング3形態セット購入で、『L判ブロマイド』を1枚プレゼント(サイズ:H89mm×W127mm予定)※全5種類の内、1種をランダムでお渡し(ユニット全5種類)URL:https://7net.omni7.jp /search /?keyword=240417mei&searchKeywordFlg=1・ネオ・ウィング3形態セット購入で、『クリアポスター』を1枚プレゼント(サイズ:A4予定)※全2種類の内、1種をランダムでお渡し(集合2種類)URL: https://www.neowing.co.jp/product/NEOIKT-1789 CDJAPAN(OVERSEAS): https://www.cdjapan.co.jp/product/NEOIKT-1789・UNIVERSAL MUSIC STORE3形態セット購入で、『CD収納BOX(CD3形態収納可)』をプレゼント※全11種類の内、1種をお渡し(ソロ全11種類)※ご希望メンバーを選択いただけます。※裏面には共通で集合1種類の絵柄がついています。 さらに各メンバーの直筆ソロサインが入っているCD収納BOX 110個をランダムでお届けいたします。※3形態セット購入の方のみ<オリジナルME:Iロゴ入り配送BOX>でお届けいたします。URL:https://umusic.jp /9lMwtky1・Amazon.co.jp3形態のいずれかをご購入で、『メガジャケ』を1枚プレゼント(サイズ:H24cm×W24cm予定)※ご購入いただいたCD形態と同一絵柄のメガジャケを1枚お渡しURL:https://www.amazon.co.jp /s?field-asin=B0CVX5QRL9 |B0CVX67NWC|B0CVX9WRBJ・その他一般店3形態セット購入で、『告知ポスター』を1枚プレゼント(サイズ:B2)※対象店舗は後日発表・ME:I OFFICIAL STORE(ME:I FC会員限定)3形態のいずれかをご購入で、「メンバー別ステッカー」を1枚プレゼント(サイズ:H80mm ×W50mm予定)※各形態全11種類の内、1種をお渡し(各形態ソロ全11種類)※ご希望メンバーを選択いただけます。3形態セット購入で、『集合ステッカー』を1枚プレゼント(サイズ:H80mm ×W100mm予定)※集合1種類のみYOU:ME特典限定アイテム抽選キャンペーンも実施さらにFC限定のソロ盤をご購入の方には数量限定のオリジナルミサンガをプレゼント詳細はこちら→URL https://store.plusmember.jp/me_i/