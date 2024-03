◆「CDTVライブ!ライブ!」第2弾出演アーティスト&楽曲発表

【モデルプレス=2024/03/25】4月1日放送のTBS系『CDTVライブ!ライブ!』4時間30分スペシャル(午後6時30分〜)に出演する第2弾アーティストと楽曲が発表された。今回は、聴くと元気になる、勇気をくれた、支えてくれた、自分にPOWERを与えてくれた、そんなみんなの“パワーソング”が目白押しとなっており、先日第1弾出演アーティストとして、Creepy Nuts、ZEROBASEONE、Travis Japan、NARITA THOMAS SIMPSON、Number_i、NiziU、福山雅治、FRUITS ZIPPER、ME:Iを発表。

◆出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

今回第2弾として、AliA、175R、AKB48、竹原ピストル、DOZAN11(三木道三)、HIPPY、平原綾香、優里、Little Glee Monster、緑黄色社会の出演が発表された。優里は、鉄拳によるMVも話題になった応援ソング「ビリミリオン」と、ヒット曲「ドライフラワー」の物語の最終章の始まりとなる楽曲「恋人じゃなくなった日」をそれぞれフルサイズで歌唱。緑黄色社会は、不安や葛藤を抱えながらも前を向いて未来に進もうとする姿を描いたポジティブソング「Mela!」と、CMソングとして書き下ろされた新曲「ナイスアイディア!」をお届け。175Rは色あせない名曲「空に唄えば」を、弾き語り全国ツアー「One for the show 2023〜2024」を開催中の竹原ピストルは「よー、そこの若いの」を、ハイブリッドロックバンド・AliAは「かくれんぼ」をそれぞれフルサイズで披露。熱くパワフルなステージをお届けする。そして春恒例、桜がキレイな場所から中継する<出張ライブ!ライブ!>では5組のアーティストが登場。AKB48は、さまざまな門出を迎える人たちへの応援ソングとしても人気の「365日の紙飛行機」と、4月にグループを卒業する柏木由紀が初の単独センターを務める新曲「カラコンウインク」をお届け。Little Glee Monsterは、頑張る全ての人々への応援歌「ECHO」と、メンバー全員が“最も自分自身を解放した”と思う曲として挙げている「ちょ待って!」を力強く歌い上げる。DOZAN11は、日本のレゲエシーンを広く一般に認知させたと言っても過言ではないヒット曲「Lifetime Respect」、HIPPYは自身の代表曲であり配信チャートでも常連になった、聴く人の心を奮い立たせる「君に捧げる応援歌」、平原はパワーソングとしてリクエストが多かった誰もが知る名曲「Jupiter」をそれぞれ歌唱する。(modelpress編集部)AliA「かくれんぼ」175R「空に唄えば」AKB48「カラコンウインク」「365日の紙飛行機」Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」「二度寝」ZEROBASEONE「ゆらゆら -運命の花-」竹原ピストル「よー、そこの若いの」DOZAN11(三木道三)「Lifetime Respect」Travis Japan「T.G.I. Friday Night」NARITA THOMAS SIMPSON「花火と君」Number_i「GOAT」「Blow Your Cover」NiziU「Memories」HIPPY「君に捧げる応援歌」平原綾香「Jupiter」福山雅治「ひとみ」FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」ME:I「Click」「LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜」優里「恋人じゃなくなった日」「ビリミリオン」Little Glee Monster「ちょ待って!」「ECHO」緑黄色社会「ナイスアイディア!」「Mela!」【Not Sponsored 記事】