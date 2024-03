【REPORT】ASTRO ユンサナ、初の日本ソロコンサートでファン魅了…メンバーとの珍エピソードも「14回もチューされた」

ASTROのユンサナが3月23日〜24日の2日間、東京・豊洲PITにて、初のソロコンサート「YOON SAN-HA : SANiGHT Project #1 - 願い」計3公演を開催した。同公演はユンサナによる自主制作音楽コンテンツ「SANiGHT」のライブ版で、これまでYouTubeで披露してきた日韓のカバー曲や自身のソロ曲、そして同公演で初披露となった新曲「Losing My Mind」や「Rain Down on me」など11曲をトークを交えながら披露した。

家のようなセットをバックに、生バンドを率いて彼は、自身のソロ曲「風(パラム)」でライブをスタートさせた。スポットライトに照らされた彼の優しい歌声が、ゆったりとしたリズムに乗って会場に響き渡る。「YOON SAN-HA:SANiGHT Project #1 - 願い」は、日本公演に先駆け20日、21日にソウルでも開催されており、小劇場公演を謳っている。ASTROとしてはアリーナ会場でライブを行っているため、「ライブハウスで公演するのが夢だった」と彼は話した。そして、「でも日本の会場は、僕が考えていたよりも広いですね」と笑顔を見せ、「タイトルの『願い』は、僕が付けました。何も考えずに楽しんで、盛り上がってほしいという願いからです。『SANiGHT』で歌った曲を皆さんの前で歌って、感情を共有したかったんです」と想いを語った。続けて「『願い』という言葉は、日本の曲の歌詞によく出てくる美しい言葉ですよね。機会があったら、僕も日本語のアルバムを出したいです」と言うと会場から大きな歓声が上がった。また、初ソロライブということに関して「いつもそばにいるお兄さんたちがいない1人での公演なので、緊張します。(ASTROメンバーの)チャウヌ兄さんもこんな気持ちだったのかな?」と言ってファンを笑わせる場面も見られた。彼は、日本語が堪能であるため、トークは基本的に日本語で進行した。曲を歌うごとに、その曲への想いやエピソードを語る構成となっていた。そして、EXOのディオの「That's okay」、ロイ・キムの「Let's Stay Well (My love)」をアコースティックを基調としたシンプルなアレンジで披露した。続けて「こういうバンドサウンドの曲をやってみたかった」と話し、ドラマ「二十五、二十一」のOST(挿入歌)を自身に当てはめるように「二十六、二十四」に変えて歌い、「心がスッキリする曲です。よくやった、お疲れ様と自分に言っている気がします。昔の自分がいたから、今の自分がいる。自分も成長したなと感じられるんですよね」と語った。その後「願い」というタイトルだけに、会場のファンからの願いに応えるコーナーも開かれた。ひらがなで書かれたファンからの願いを読み上げながら、会場のファンとの会話を楽しんだ。「ASTROの曲を歌ってください!」という願いには、アカペラで日本オリジナル曲「1番好きな人にサヨナラを言おう」を披露し、「番組でキョンソさんの『夜空の星を(2020)』を歌っているのを見ました。生で聴きたいです」という願いには、バンドバージョンで同曲を披露し「願いが叶いましたか?」とファンに問いかけた。また、「娘が憧れの警察官になるために、警察学校に入学します。エールを送ってください」という願いには「悪い人を捕まえてくださいね! うちのメンバーのMJ兄さんも悪い人で、チュー怪人なんです。SNSにも上げましたが、14回もチューされました」というエピソードで会場を沸かせた。さらに、「辛かったときに癒された曲。歌詞が僕の状況と同じだったんです」とDISH//の「猫」を日本語でカバーした。SG WANNABEのイ・ソクフンの「君を愛する10個の理由」は、歌詞の「君」を「AROHA(ASTROファンの総称)」に変えて歌いあげ、自身のソロ曲「24時間」では「一緒に歌ってください!」と、ファンとのシングアロングで会場を盛り上げた。