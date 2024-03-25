ËÙÆâ¹±É×»á¤¬ÇÏ¾ì»©Êå¤Ë¶ì¸À¤È½õ¸À¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿¤¹¤®¡×¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë¤Ê¡ª¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸µ´ÆÆÄ¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£¶¡Ë¤¬£²£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥ª¡¼¥×¥óÀïºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£´Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÇÏ¾ì»©ÊåÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë¶ì¸À¤È½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤Ï£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢£±£¹µå¤òÅê¤²¤Æ¥¢¥¦¥È£±¤Ä¤·¤«Ã¥¤¨¤º¡¢£±°ÂÂÇ£³»Íµå¤òµö¤·¡¢£´¼ºÅÀ¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ºËÙÆâ»á¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿¤¹¤®¡£¤³¤ì¤¸¤ã¤¢¡¡¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¡ÖºòÆü¤Îµå¿³¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤¬¡¡¶¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤È¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤ÏÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤ó¤Î¤è¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¡¤É¿¿¤óÃæ¤ËÅê¤²¤Æ¡¡ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ß¤í¡ª¡¡¤½¤¦¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤Ç¤Ï»Íµå¤¬¼ºÅÀ¤ËÍí¤à¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£ËÙÆâ»á¤â¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Û¤É¡¡¤Ä¤Þ¤é¤ó¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¡²¿¤ÎÄñ¹³¤â¤Ê¤¯¡¡ÎÝ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¡¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤ò¿®¤¸¤Æ¡¡»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¡ª¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¡Ö¤â¤·ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¡¡¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁê¼ê¤¬²¶¤è¤ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¡¤¹¤°¤Ëµ¤»ý¤Á¡¡ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¡¤¤¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¡£ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤Ï¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤«¤éµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¡£³«Ëë°ì·³¤ÏÅö³Î¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤ë°ì¿Í¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ËÙÆâ»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¡ÊÖ¤êºé¤¯¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¡¿·ÀïÎÏ¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤ä¡¢´üÂÔ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¡¤½¤ó¤Ê»Ñ¤¬¸«¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£