KIRITOが3月24日、日本橋三井ホールにて<KIRITO Acoustic live 24’「Phantom VI -Prayer of the Deep-」>を開催した。2022年より継続的に実施しているアコースティックシリーズの第6弾公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。サポートを務めるJOHNとの二人編成で、アコースティックギターと歌のみというシンプルかつ最小限の音数によって、名義を問わずKIRITOの全キャリアから楽曲を披露していくのが、アコースティックシリーズ<Phantom>のスタイルだ。この夜のステージは、KIRITO自身の人生や決意が綴られた「Storyteller」で幕を開け、ラストナンバー「Crave to you」(Angelo)に至るまで、アンコールを含む全17曲が繰り広げられた。

■<KIRITO Acoustic live 24’「Phantom VI - Prayer of the Deep -」>2024.3.24(日)@東京・日本橋三井ホール SETLIST

01. Storyteller

02. Beginning

03. 螺旋

04. 雫

05. hope

06. 不条理な闇

07. ホログラム

08. Voice of the cradle

09. CRUELWORLD

10. 壊れていくこの世界で

11. BIRTHDAY

12. CHILD

13. EXIT

14. I BLESS YOU

encore

en1. BUTTERFLY

en2. Lotus bloom

en3. Crave to you

■<KIRITO Acoustic live 24’「Phantom VII - THE TIMELESS VISIONS -」>

7月20日(土) 東京・KANDA SQUARE HALL

open17:00 / start17:30

7月21日(日) 東京・KANDA SQUARE HALL

open16:30 / start17:00

サポートメンバー:JOHN (Ag)

▼チケット ※全席指定

一般料金:11,000円(ドリンク代別・税込)

ファンクラブ先行料金:10,000円)ドリンク代別・税込)

【ファンクラブ先行受付】

受付期間:3月24日(日)21:00〜4月7日(日) 23:59

https://kiritoweb.com/info/live/3180/

※制限枚数:お一人様1公演につき2枚まで

※同行者は非会員可

※3歳以上有料/別途手数料あり

■<KIRITO Tour 2024「ALTERNATIVE SPECIES」>

4月29日(月/祝) 東京・新宿BLAZE

open17:00 / start17:30

5月01日(水) 東京・渋谷Spotify O-EAST

open18:15 / start19:00

5月05日(日/祝) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open17:15 / start18:00

5月06日(月/休) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open16:15 / start17:00

5月11日(土) 大阪・umeda TRAD

open17:15 / start18:00

5月12日(日) 愛知・名古屋ボトムライン

open16:30 / start17:00

5月18日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1

open16:30 / start17:00

5月23日(木) 宮城・仙台Rensa

open18:00 / start18:30

5月25日(土) 北海道・札幌PENNYLANE24

open17:00 / start17:30

6月02日(日) 東京・EX THEATER ROPPONGI

open17:15 / start18:00

▼サポートメンバー

海(G / vistlip)

JOHN(G)

Chiyu(B)

Hiroki(Dr/ C-GATE)

▼チケット

●スタンディング:4/29、5/5、5/6、5/11、5/12、5/18、5/23、5/25公演

一般料金:8,500円(ドリンク代別・税込)

●全席指定席:5/1公演

一般料金:8,800円(ドリンク代別・税込)

●全席指定席:6/2公演

一般料金:9,000円(ドリンク代別・税込)

【2次プレオーダー受付】

受付期間:3/25(月)12:00〜3/31(日)23:59

https://eplus.jp/kirito24/

■LIVE Blu-ray『KIRITO「THE MISSION OF BETA」』

2024年5月28日リリース

【受注生産限定盤(WEB限定)Blu-ray】

KIXB-00005 / ¥10,780(税込) ※別途配送料

※16Pブックレット

▼収録内容

・2/24 LIVE映像全編

・1/7 LIVE映像 (アルバム『ALPHA』楽曲)

受注期間:4月30(火)日23:59まで

詳細・申込:https://kirito-themissionofbeta.bookstores.jp/

※お届けは5/28(火)頃を予定しております。

※受注生産限定盤はCDショップ等でのお取り扱いはございません。

“決して消えない確かな言葉を綴ろう”という「Storyteller」一節の通り、温かくも力強い歌声で、胸を打つ数々のメッセージを楽曲に乗せて届けたKIRITO。本編終盤、「BIRTHDAY」(PIERROT)最後の一節“そこにいるだけでいいから”と歌いながらフロアを指した場面、また、赤のスポットライトがKIRITOを照らし出す中、“強く響け僕の歌声よ行き場を無くした君のもと、届くように”と「CHILD」(PIERROT)をアカペラで歌いながら胸を叩き、フロアに手を伸ばした場面は忘れ難い名シーンのひとつだ。また、サブタイトルの<Prayer of the Deep>に沿うように、「Voice of the cradle」(Angelo)、「壊れていくこの世界で」(PIERROT)、「BUTTERFLY」)Angelo)など、歌詞に“祈る/祈り”が含まれる楽曲が随所で披露されたことも記しておきたい。「生きてきて、何一つ後悔していません。今まで関わった全てのものを大切に思っているし、これからも大切にしていきます。この先、長い付き合いになると思いますので、いろいろビックリすることもあるかもしれませんが、それもKIRITOの生き様なので、末長くよろしくお願いします」──KIRITO心の葛藤が表れた初期のソロ曲「EXIT」に続いて、眩い光の中、“予測できない明日を創ろう 帰る場所はいつでもここにある”と歌う「I BLESS YOU」が本編を温かく締め括るドラマティックな展開が印象深い。さらに、ラストナンバーとなった「Crave to you」を披露する直前、KIRITOはこう告げた。「やりたいことはたくさんあるので、皆さんにとっても帰って来られる場所が何かしらあるということです。今までも音楽、歌詞で大切なことを伝えてきたし、これからもそう。自分の目で見て、耳で聴いて、自分の頭で考えてKIRITOの真意を解釈してください。きっとそれが正しいことだと思うので」──KIRITO“いつだって唄っているから この場所で”とKIRITOの歌声が響き渡り、<KIRITO Acoustic live 24’「Phantom VI - Prayer of the Deep -」>が幸福感に満ちた終幕となった。KIRITOは約1ヵ月となる4月29日に全10公演にわたる全国ツアー<KIRITO Tour 2024「ALTERNATIVE SPECIES」>をスタートさせる。さらに、アコースティックシリーズの第7弾公演<KIRITO Acoustic live 24’「Phantom VII - THE TIMELESS VISIONS -」>が7月20日および21日の2日間、東京・KANDA SQUARE HALLにて行われることも新たに決定した。