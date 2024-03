日清ヨークから、サンリオキャラクターズとコラボレーションした「十勝のむヨーグルト 乳酸菌もサンリオキャラクターズもぎゅうぎゅう詰めパッケージ」が登場!

また、11個のフェイスマスコットをぎゅうぎゅう詰めにした「サンリオキャラクターズマスコット ぎゅうぎゅう箱」などが当たるキャンペーンも実施されます。

日清ヨーク「十勝のむヨーグルト 乳酸菌もサンリオキャラクターズもぎゅうぎゅう詰めパッケージ/キャンペーン」

日清ヨークが手掛ける、コップ1杯180g当たりに乳酸菌NY1301株400億個がぎゅうぎゅうに入った「十勝のむヨーグルト」と、サンリオの“ぎゅうぎゅうコラボ”が実現。

2024年4月1日(月)より、サンリオキャラクターズがぎゅうぎゅうに詰まったオリジナルデザインパッケージの「十勝のむヨーグルト」が登場します。

そのほか、コラボパッケージの発売を記念して「十勝のむヨーグルト 乳酸菌もサンリオキャラクターズもぎゅうぎゅう詰めキャンペーン」も実施。

2つのコースから選んで、11個のフェイスマスコットをぎゅうぎゅう詰めにした「サンリオキャラクターズマスコット ぎゅうぎゅう箱」か、十勝のむヨーグルトを抱えた「ハローキティ オリジナルぬいぐるみ」が当たります☆

※中身は通常の「十勝のむヨーグルト」シリーズと同じです

※「十勝のむヨーグルト 糖質off」は機能性表示食品ではありません

※「十勝のむヨーグルト 白桃900g」は期間限定商品です

十勝のむヨーグルト 乳酸菌もサンリオキャラクターズもぎゅうぎゅう詰めパッケージ

価格:オープン価格

発売日:2024年4月1日(月)

販売店舗:全国のスーパー・ドラッグストアなど(沖縄を除く)

サンリオキャラクターズがぎゅうぎゅうに詰まったオリジナルデザインパッケージが期間限定で登場!

パッケージの正面は、プレーンは「シナモロール」と「ハローキティ」、

ブルーベリーは「クロミ」と「バッドばつ丸」、

いちごは「マイメロディ」と「リトルツインスターズ」、

糖質offは「ポチャッコ」と「ハンギョドン」、

白桃は「ポムポムプリン」と「タキシードサム」のデザインです。

メインキャラクターの後ろには、それぞれのおともだちと一緒にぎゅうぎゅうに詰まったキャラクターたちが描かれています。

さらにパッケージの隠しイラストを見つけて応募すると、「ハローキティ オリジナルぬいぐるみ」がもらえるチャンスも。

中にはレアキャラも隠れている、サンリオキャラクターズファンにはたまらないコラボパッケージです☆

十勝のむヨーグルト 乳酸菌もサンリオキャラクターズもぎゅうぎゅう詰めキャンペーン

応募期間:2024年4月1日(月)00:00〜6月9日(日)23:59

コップ1杯180g当たりに乳酸菌NY1301株400億個がぎゅうぎゅうに入った「十勝のむヨーグルト」にちなんで、2つのコースへ応募できる「十勝のむヨーグルト 乳酸菌もサンリオキャラクターズもぎゅうぎゅう詰めキャンペーン」を2024年4月1日(月)より開催。

5フレーバーを購入して応募するコースでは抽選で10名に「ハローキティ オリジナルぬいぐるみ」、1本購入して応募するコースでは抽選で30名に「サンリオキャラクターズマスコット ぎゅうぎゅう箱」が当たります。

また応募された方全員に、オリジナル待受画像がプレゼントされます☆

5種の味を試して制覇コース

応募方法:購入レシートと5種類の各パッケージにいる「隠しイラスト」を撮影し、キャンペーンサイトのフォームより必要事項を記載のうえ応募

当選数:抽選で10名

賞品:ハローキティ オリジナルぬいぐるみ

「十勝のむヨーグルト 乳酸菌もサンリオキャラクターズもぎゅうぎゅう詰めパッケージ」の5フレーバー(プレーン、ブルーベリー、いちご、糖質off、白桃)を1種ずつ購入して、隠しイラストを撮影した後、応募できる「5種の味を試して制覇コース」

5種の味を試して制覇コースでは、抽選で10名に「十勝のむヨーグルト」を抱えた、高さ42cmの「ハローキティ」ぬいぐるみが当たります。

「十勝のむヨーグルト」を抱えた本キャンペーンだけのオリジナルデザインです☆

※対象商品5本の購入のレシートで1口の応募となります(レシート合算可)

1本購入コース

応募方法:「十勝のむヨーグルト」のいずれかの商品を購入後、購入レシートを撮影し、キャンペーンサイトのフォームより必要事項を記載のうえ応募ください

当選数:抽選で30名

賞品:サンリオキャラクターズマスコット ぎゅうぎゅう箱

抽選で30名に「サンリオキャラクターズマスコット ぎゅうぎゅう箱」が当たる1本購入コース。

限定パッケージに登場した10キャラクター・全11個のフェイスマスコットが、特製の箱にぎゅうぎゅうに詰まったかわいいグッズです。

※対象商品1本の購入のレシートで1口の応募となります

「ハローキティ オリジナルぬいぐるみ」「サンリオキャラクターズマスコット ぎゅうぎゅう箱」が当たるコラボキャンペーンも開催。

2024年4月1日(月)より発売される、日清ヨーク「十勝のむヨーグルト 乳酸菌もサンリオキャラクターズもぎゅうぎゅう詰めパッケージ」の紹介でした☆

© 2024 SANRIO CO.,LTD.APPR.NO.L646418

※写真はイメージです

