【REPORT】EVNNE、IZ*ONE出身チェ・イェナ「関西コレクション」に出演！MOMOLAND ナンシーらがランウェイに登場

3月20日(水・祝)、京セラドーム大阪にて関西から世界へ文化を発信し続ける、日本最大級のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2024 SPRING&SUMMER」が開催。多くの来場者を迎え、大盛況のうちに終了した。まず、開演を待つ観客の前にオープニングアクトとして、NiziIROぱれっとが登場し、イベントへの期待を高めた。今回のステージは、7人組ボーイズグループEVNNEが力強いパフォーマンスを披露し幕を開けた。大阪出身のリーダーケイタは「大阪の息子」と自己紹介をし、圧巻の凱旋ライブを果たした。

1

2

次へ

その後、S/Sの注目最新トレンドが集まるファンションステージがスタート。TOP OF TOPを飾るモデルとして「世界で最も美しい顔2023」で1位にも選ばれたMOMOLANDのナンシーが白いドレス姿で登場し、会場からは大きな歓声が上がった。さらに野崎萌香や大友花恋など豪華モデルが続いて登場した。そして、イベントMCとして朝日奈央と見取り図が揃って登場。会場の「リリー」うちわに触れるなど、安定のトーク力で会場を盛り上げた。また、クリエイタープロデュースステージには、昨年正体を明かして話題となった登録者数1,700万人超えの大人気YouTuberヴァンビがスパイダーマンのコスプレ姿で登場。DJ OZMAの「Spiderman」にあわせてパラパラダンスを披露した。スペシャルステージでは、博多4K&もにゅそでが会場を盛り上げる中、ヘラヘラ三銃士、夜のひと笑い、箭内夢菜など人気ゲスト・クリエイターが浴衣姿で登場し、TikTok LIVE Streaming MCを務める中山優馬が兄妹の山田菜々、山田寿々とステージにサプライズ登場した。初の3兄妹共演に会場は大きな盛り上がりをみせた。2ndステージは、アジア5ヶ所を巡るツアーなど人気急上昇中のソロアーティストNOAによるLIVEステージ。鍛え上げられた肉体美が映えるノースリーブ姿で登場し、新曲「YBOM」を含む4曲を披露した。しなやかなパフォーマンスで魅了し、「Paradise」では観客と一緒に踊り会場が一体となった。「4GEEKs by SPIRAL GIRL」ステージには、仲良しコンビのおさき&さくらやかの/カノックスターがミニオンのキャラクターたちと揃って、「SHEIN」スペシャルステージには、前田希美や井手上漠など人気ゲストが登場した。そして、9人組の進化系ミクスチャーユニットSUPER★DRAGONがメジャーデビュー曲「New Rise」など3曲を披露。特攻の火花が吹き上がる中、9人揃った力強いパフォーマンスで会場をヒートアップさせた。「TURA」ステージでは鈴木愛理が肩を大胆に出したシックな衣装で登場し、「Darich」ステージでは、元IZ*ONEメンバーの“次世代ポップアイコン”チェ・イェナによる生歌にあわせて、吉田朱里や加藤ナナなどモデルがランウェイを歩いた。「ALICE and the PIRATES」ステージでは、ダークミュージックにあわせて島崎遥香や、翔などがロリータファッションで登場し、普段と様相の異なる衣装で観客の注目を集めた。「FASHION LEADERS」ステージでは、野咲美優ら人気モデルやゲストが注目の私服コーデを披露する中、関西コレクション恒例熊田曜子が白川愛梨・清流あゆとともに水着姿で登場し、美ボディで会場を沸かせた。「UP-T」ステージには、鈴木昂秀(THE RAMPAGE)、ひろゆきが登場。ひろゆきはサプライズゲストとして出演し、ランウェイ先端でダイナミックなジャンプ&キックを決めるなど、会場にどよめきを起こした。続いて、TikTokでも話題のパンダドラゴンは、話題の楽曲「パLIFE!パLIKE!パLOUGH!パLOVE!」を含む2曲をポップなパフォーマンスで披露した。そして、ダンス&ボーカルユニット超特急のステージが始まると、メンバーカラーのペンライトで会場が輝き、「Countdown」の激しいダンスパフォーマンスから始まり「MORA MORA」「Burn!」の計3曲を披露し、会場のボルテージを一気に上げた。