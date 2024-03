ILY:1、2ndデジタルシングル「IMMM」カミングスーンポスターを公開…4月4日にリリース

ガールズグループILY:1が来月4日、デジタルシングルでカムバックする。ILY:1は本日(25日)、公式SNSを通じて、2ndデジタルシングル「IMMM」のカムバックポスターを公開した。彼女たちは、デビュー2周年当日の4日正午の新曲発売を知らせ、ファンたちの期待を高め、これまでの清純なILY:1とは違う雰囲気のカミングスーンポスターで注目を集めた。公開されたイメージは、濃いグレーの背景と中央に書かれた「IMMM」というフレーズがワイルドな雰囲気を漂わせ、強烈な印象を与える。特に、イメージの右側に濃いピンク色で書かれた「WHO」というフレーズはどんな意味なのか、好奇心を刺激する。

ILY:1の新曲「I MY ME MINE」は、TREASUREの作曲家P.Kがプロデュースを担当し、ILY:1は今回のニューアルバムを通じて今まで見せてきた清純なイメージを脱ぎ捨て、新たなイメージチェンジに挑戦する。彼女たちは順次、予告コンテンツを公開する予定であり、2ndデジタルシングル「I MY ME MINE」は来月4日の正午、各音楽配信サイトを通じて公開される。