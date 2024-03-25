正恩氏、戦車部隊を視察 朝鮮戦争で「ソウル入り」一番乗り
【AFP＝時事】北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン、Kim Jong un）朝鮮労働党総書記は24日、朝鮮戦争（Korean War）時に韓国ソウルに最初に進軍した戦車部隊「近衛ソウル柳京守第105戦車師団（Seoul Ryu Kyong Su Guards 105th Tank Division）」を視察した。国営朝鮮中央通信（KCNA）が25日、伝えた。
KCNAは、金氏は同師団の演習を見学し、準備は整っており「敵を無力させる強い意志」を有していることに「大いに満足」したと伝えた。
金氏は食堂も視察し、食事風景を見学した。
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・正恩氏の娘を「偉大嚮導者」と報道 朝鮮中央通信
・金正恩氏、新型戦車お披露目 自ら「操縦」も
・北朝鮮にロシアからの団体旅行客、コロナ後初の外国客か
KCNAは、金氏は同師団の演習を見学し、準備は整っており「敵を無力させる強い意志」を有していることに「大いに満足」したと伝えた。
金氏は食堂も視察し、食事風景を見学した。
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・正恩氏の娘を「偉大嚮導者」と報道 朝鮮中央通信
・金正恩氏、新型戦車お披露目 自ら「操縦」も
・北朝鮮にロシアからの団体旅行客、コロナ後初の外国客か