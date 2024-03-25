

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44507.13 ボリンジャー:＋3σ(26週)

44364.33 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42163.91 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41625.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41383.65 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40880.12 ボリンジャー:＋2σ(25日)



40414.12 ★日経平均株価25日終値



40134.40 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40094.98 6日移動平均線

39963.50 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39679.57 均衡表転換線(日足)

39511.56 均衡表基準線(日足)

39388.67 25日移動平均線

38797.51 新値三本足陰転値

38642.95 ボリンジャー:-1σ(25日)

38396.17 均衡表転換線(週足)

38260.17 ボリンジャー:＋1σ(26週)

37897.23 ボリンジャー:-2σ(25日)

37763.09 13週移動平均線

37151.50 ボリンジャー:-3σ(25日)

36529.46 均衡表雲上限(日足)

36295.58 75日移動平均線

35787.71 均衡表基準線(週足)

35562.68 ボリンジャー:-1σ(13週)

35197.06 均衡表雲下限(日足)

35136.68 26週移動平均線

33885.27 200日移動平均線

33362.27 ボリンジャー:-2σ(13週)

32013.20 ボリンジャー:-1σ(26週)

31373.01 均衡表雲上限(週足)

31161.86 ボリンジャー:-3σ(13週)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

28889.72 ボリンジャー:-2σ(26週)

25766.24 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 89.24(前日91.08)

ST.Slow(9日) 87.65(前日76.27)



ST.Fast(13週) 89.33(前日88.69)

ST.Slow(13週) 88.97(前日91.18)



［2024年3月25日］



株探ニュース

