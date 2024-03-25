【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(25日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44507.13 ボリンジャー:＋3σ(26週)
44364.33 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42163.91 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41625.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41383.65 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40880.12 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40414.12 ★日経平均株価25日終値
40134.40 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40094.98 6日移動平均線
39963.50 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39679.57 均衡表転換線(日足)
39511.56 均衡表基準線(日足)
39388.67 25日移動平均線
38797.51 新値三本足陰転値
38642.95 ボリンジャー:-1σ(25日)
38396.17 均衡表転換線(週足)
38260.17 ボリンジャー:＋1σ(26週)
37897.23 ボリンジャー:-2σ(25日)
37763.09 13週移動平均線
37151.50 ボリンジャー:-3σ(25日)
36529.46 均衡表雲上限(日足)
36295.58 75日移動平均線
35787.71 均衡表基準線(週足)
35562.68 ボリンジャー:-1σ(13週)
35197.06 均衡表雲下限(日足)
35136.68 26週移動平均線
33885.27 200日移動平均線
33362.27 ボリンジャー:-2σ(13週)
32013.20 ボリンジャー:-1σ(26週)
31373.01 均衡表雲上限(週足)
31161.86 ボリンジャー:-3σ(13週)
29717.39 均衡表雲下限(週足)
28889.72 ボリンジャー:-2σ(26週)
25766.24 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 89.24(前日91.08)
ST.Slow(9日) 87.65(前日76.27)
ST.Fast(13週) 89.33(前日88.69)
ST.Slow(13週) 88.97(前日91.18)
［2024年3月25日］
株探ニュース