　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44507.13　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
44364.33　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42163.91　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41625.85　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41383.65　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40880.12　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

40414.12　　★日経平均株価25日終値

40134.40　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40094.98　　6日移動平均線
39963.50　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39679.57　　均衡表転換線(日足)
39511.56　　均衡表基準線(日足)
39388.67　　25日移動平均線
38797.51 　　新値三本足陰転値
38642.95　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38396.17　　均衡表転換線(週足)
38260.17　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
37897.23　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37763.09　　13週移動平均線
37151.50　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36529.46　　均衡表雲上限(日足)
36295.58　　75日移動平均線
35787.71　　均衡表基準線(週足)
35562.68　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35197.06　　均衡表雲下限(日足)
35136.68　　26週移動平均線
33885.27　　200日移動平均線
33362.27　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32013.20　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31373.01　　均衡表雲上限(週足)
31161.86　　ボリンジャー:-3σ(13週)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
28889.72　　ボリンジャー:-2σ(26週)
25766.24　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　89.24(前日91.08)
ST.Slow(9日)　　87.65(前日76.27)

ST.Fast(13週)　 89.33(前日88.69)
ST.Slow(13週)　 88.97(前日91.18)

［2024年3月25日］

株探ニュース