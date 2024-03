EXO シウミン、ファンミーティング「FROZEN TIME」が大盛況…YOASOBIの「アイドル」も披露

EXOのシウミンが、ファンと特別な思い出を作った。今月23日、ソウル広津(クァンジン)区YES24ライブホールで、シウミンのバースデーソロファンミーティング「FROZEN TIME」が成功的に開催された。「FROZEN TIME」は、今月26日のシウミンの誕生日を3日後に控えて行われた公演で、EXOの世界観で彼の超能力である“氷結”の設定を多彩に盛り込んだ構成が、ファンから熱い反響を得た。甘いナレーションとともに登場したシウミンは、ファンと一緒にケーキイベントを行い、誕生日を祝った。

シウミンは1部公演では「326倍、透明にお答えします」「326倍、高い純度で思い出を凍らせておきました」「あなたのリクエスト曲を326倍涼しく歌います」「326倍の愛でAS(アフターサービス)します」など、ユニークなコーナーを通じてファンが望むすべての姿を見せながら、コミュニケーションをとった。2部公演では、黒のシルク素材の衣装とチョーカーでセクシーな姿に変身した彼は、「リアルタイム! 人気急上昇中の名セリフ」「全知的シウミン視点」「帰還チャレンジ・クエスト」「購読者書き込みイベント」で、楽しい時間を続けていった。2度にわたる公演で彼は「Like I Do」「EASY」「Loveable」「Don't go Insane」、そしてYOASOBIの「アイドル」まで、様々なダンスチャレンジをこなし、万能エンターテイナーとしての一面をアピールした。それだけでなく、自ら歌った主演作「社長ドル・マート」のOST(挿入歌)「Daisy」をはじめ、ソロ曲「You」「To my one and only you」のステージを披露するなど、充実した時間を披露した。会場を埋め尽くしたファンと一緒に特別な誕生日を迎えたシウミンは、ファンに感謝の挨拶を伝え「とても楽しかったです。思い出を綺麗に凍らせておきましょう」と感想を伝えた。シウミンは最近、新ドラマ「ホ食堂」への出演を確定し、主人公のホ・ギュン役でファンと会う予定だ。