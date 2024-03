東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルの「東京ベイ舞浜ホテル」が、2階宴会場エリアを全面リニューアル!

2024年4月10日(水)より宿泊ゲスト向けの朝食レストラン「ファンタジーダイニング」がグランドオープンします。

東京ベイ舞浜ホテル「ファンタジーダイニング」グランドオープン

営業開始日:2024年4月10日(水)

営業場所:東京ベイ舞浜ホテル 2階

施設詳細:

【フルール】床面積 180平方メートル 収容人数 74名

【ソレイユ】床面積 180平方メートル 収容人数 78名

※「ファンタジーダイニング」は宿泊者専用施設です。朝食の利用は事前に「ファンタジーダイニング」での朝食付き宿泊プランを予約された方のみが対象となります

※「ファンタジーダイニング」での朝食が利用になれる宿泊プランは予約受付を開始しています

「東京ベイ舞浜ホテル」にある2階宴会場エリアが全面リニューアルされ、宿泊ゲスト向けの朝食レストラン「ファンタジーダイニング」としてグランドオープン!

改装コンセプトは「フランスの伝統的な物語の世界」です。

2つの宴会場が「ファンタジーダイニング」として、それぞれ趣の異なる「フルール」「ソレイユ」の2会場に生まれ変わります。

「フルール」は荘厳な雰囲気のお城のメインダイニング、「ソレイユ」は美しい街の活気あふれる朝のマルシェをイメージし、それぞれ天井には美しい空の風景が広がるレストランです☆

フルール

優雅で幻想的な雰囲気漂うお城のメインダイニング「フルール」

ローズのモチーフがひときわ目を引くステンドグラス風の装飾やキャンドルの温かな照明が煌めくドラマティックなシーンが演出されます。

ソレイユ

伝統的な風情が息づく美しい街並み、マルシェには色とりどりの食材が並び、人々の活気に満ちた声が聞こえてきそうな「ソレイユ」

わくわくする気持ちと居心地のよさが調和する心温まる朝のひとときを演出してくれるレストランです。

朝食メニュー

ソレイユ_セミビュッフェ(イメージ)

朝食のメイン料理は、以下の3種類から好みの1品を選ぶことが可能。

サイドメニューはセミビュッフェスタイルで好きなものを楽しむことができます。

はちみつミルクパンのフレンチトースト

ホテルベーカリー ハニービー特製の「はちみつミルクパン」で作ったオリジナルフレンチトースト。

ほんのり甘いパンを卵のアパレイユにじっくり浸ししっとりとした食感に仕上げられています。

ほんのりローズが香るさっぱりとしたヨーグルトホイップとメープルシロップをかけて味わえるメイン料理です。

ドレス・ド・オムレツ

千葉県産の「地養卵」を使用し、鮮やかな黄色いドレスに見立てたふわとろオムレツ。

中にはチーズパイとマッシュポテト、チキンと茸のクリームソースが閉じ込めてあります。

コクのあるクリームソースがオムレツと相性抜群の逸品です。

和食膳

千葉県産コシヒカリの炊き立てごはんとお味噌汁に焼き魚や彩り豊かな季節の小鉢がついた、見た目にも美しい和食膳。

定番の納豆や卵焼きのほか金山寺味噌を添えた冷奴などご飯のお供にぴったりのおかずが楽しめます。

2階宴会場エリアを宿泊ゲスト向け朝食レストランへリニューアル。

東京ベイ舞浜ホテル2階「ファンタジーダイニング」は、2024年4月10日グランドオープンです☆

