明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
２１：３０ 米・耐久財受注
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※日・閣議
※米・５年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＮａＩＴＯ<7624>
※東証グロース上場：Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>，ソラコム<147A>，ハッチ・ワーク<148A>，ＪＳＨ<150A>
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
２１：３０ 米・耐久財受注
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※日・閣議
※米・５年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＮａＩＴＯ<7624>
※東証グロース上場：Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>，ソラコム<147A>，ハッチ・ワーク<148A>，ＪＳＨ<150A>
出所：MINKABU PRESS