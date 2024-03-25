明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

２１：３０ 米・耐久財受注

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・閣議

※米・５年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＮａＩＴＯ<7624>

※東証グロース上場：Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>，ソラコム<147A>，ハッチ・ワーク<148A>，ＪＳＨ<150A>



出所：MINKABU PRESS