■ハイレベルな歌とダンスで、他の俳優イベントとは一線を画する人気を博してきた『ハンサムライブ』

芸能事務所アミューズ所属の俳優によるイベント『Amuse Presents SUPER HANDSOME LIVE 2024 “WE AHHHHH!”』が、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、3月22日~24日の3日間にわたり開催され、全5公演が行われた。

2005年からスタートした通称『ハンサムライブ』と呼ばれるこのイベントは、出演するメンバーやコンセプトは毎回変わるものの、一貫して“ファンに感謝を伝えるもの”として行われ、ハイレベルな歌とダンスで、他の俳優イベントとは一線を画し人気を博してきた。今回は、2025年に初開催から20年の節目を迎えるに際し、「20周年に向けて一緒に旅をしよう!」をテーマに設定。2023年12月に発売されたアルバム『HERE WE AHHHHH!』の収録曲を軸に据え、“旅”をイメージさせる演出も施しながら、総勢22名の俳優たちがファンへの感謝の想いを歌やダンスに乗せて届けた。

参加メンバーを紹介するオープニング映像からカウントダウンが始まると、真っ暗なステージを動く人影が。そして、カウントが「0」になったと同時にスポットライトが当たり、全身ホワイトの王子様風の衣装を纏った“ハンサム”たちの姿が目に飛び込んでくる。1曲目は『ハンサムライブ』初期から存在する人気曲「PARTY RIDE」。派手なパーティチューンで一気に会場の熱を上げ、青柳塁斗は<TL(タイムライン)は超ハッピー>という歌詞を「“ハンサムライブ”は超ハッピー」と変えて歌唱。観客も色とりどりのペンライトを手に持ち、振りを合わせながら大きな声をあげる。

「ハンサムライブ始まったぞ!」と太田将熙が叫び、2曲目「THIS IS THE TIME」へ。力強いリズムに乗って、20人以上のメンバーが全員一緒に同じ振りを踊る場面は圧巻だ。3曲目「キミノリズム」は今回が初参加になる徳永智加来、林優大、本島純政と、2年目の青山凌大、岩崎友泰、山崎光(崎はたつさきが正式表記)という布陣で披露。先輩から代々引き継がれているという制服のジャケットを着て、かわいらしいラブソングでフレッシュな魅力を発揮した。

コロナ禍にメンバーがアイデアを出し合って制作された「OVER THE RAINBOW」を全員で歌唱し、最後、一列に並び手をつないで“一歩”を踏み出す振付で締めると、最初のMCタイム。今回の“機長”こと、MCを務める太田と山崎から促され一人ひとり挨拶をしていく。

青柳が私物だという過去のグッズを持ってきてメンバーいじりをしてみたり(笑)、23日は21歳の誕生日当日だった林のために「ハッピーバースデイ」を観客も一緒になって歌ったり、各回だけのコメントで観客との距離を縮める。

ライブ中盤はアルバム『HERE WE AHHHHH!』のユニット曲や、過去の『ハンサムライブ』で名場面を作ってきた楽曲などで、曲ごとに様々な“ハンサム”たちの一面を見せていく。

観客を盛り上げたいという想いで制作された青柳、猪塚健太、岩崎、福崎那由他、松島庄汰による「ブチ上げ万歳!」では、法被を着て日の丸の扇子を持った徳永、林、本島、山崎による”応援隊“も登場して、勢いのある楽曲をさらに盛り上げる。

青山、太田、兵頭功海、細田佳央太のミディアムナンバー「All ways, Always」は、曲の世界観を映像も使って表現。前半は4人がバスケットボールをしたりする楽しそうな姿と、それぞれひとりになって何かに思い悩むような姿を交えた映像をビジョンに映し、後半からメンバーが実際にステージに現れて歌唱するという展開。ステージ上でも椅子や木枠を使った劇風の振付で俳優としての表現力も見せた。

歌唱力に定評があり、ミュージカルでもその実力を発揮している甲斐翔真、平間壮一によるバラード「夜想曲―you‘re in…」は、ハンサム楽曲史上初めての女性目線で歌った楽曲。ミュージカルでの共演経験もあり、息ぴったりなふたりのハーモニーが会場に響き渡った。

新原泰佑、東島京、水田航生、溝口琢矢、山崎で披露した「Bet Me?」は、抜け感のあるダンスで大人の魅力を表現し、東島のネイティブな英語ラップなど、個々のポテンシャルの高さも示した一曲となった。もう1曲のダンスナンバー「Dress Up」は、24日夜公演はオリジナルメンバーの松岡広大も参加。太田、新原もともに各々違う自らのダンススタイルを存分にアピールした。

2013年に初演、2014年に再演され、独特な世界観とハイレベルなダンスで熱狂的な人気を博した「THE ALUCARD SHOW」から、2013年のハンサムライブでも披露している楽曲でもある”LAST ALUCARD SHOW”を披露。1、2公演目は、昨年8月にアミューズに所属した松下優也と、植原卓也、平間のオリジナルメンバーが登場し、ファン待望の復活を遂げた。23日夜公演からは、松下の代わりに甲斐が登場し、持ち前の存在感と歌唱力を遺憾なく発揮。力強さと大人っぽさが共存するナンバーで、観客も雰囲気に合わせてペンライトの色を赤で揃え、会場の空気を一瞬にしてディープな世界へと変えた。

人気曲の「Secret Kiss」は、回代わりのシャッフルメンバーでパフォーマンス。最年長の猪塚から最年少の東島まで、様々な組み合わせでそれぞれの色を見せて、観客を楽しませた。

そんな中盤ブロックの最後を飾ったのは「振り向いて…トゥナートゥイト」。曲が始まると何やら扮装をしたメンバーが登場し、某人気インド映画のオマージュとなっているのが徐々にわかってくる。ブルー系の衣装を着て歌うメンバーの前で寸劇が繰り広げられ、あの有名なダンスバトルも再現(笑)。最後は青柳と岩崎が結ばれる展開で一件落着となり、コミカルな演技でも魅せる“ハンサム”らしさ満載のパフォーマンスとなった。

各々の素が垣間見れるゲームコーナーを挟んで、「“ザ・ハンサム”な世界をお届けします」(太田)、「アクセル全開でぶち上がっていくぞ!」(山崎)との号令から、後半戦に突入。アルバム『HERE WE AHHHHH!』の中のいちばんの注目曲とも言える「HANDSOME ANTHEM」がパフォーマンスされる。この曲は植原が作詞・作曲・プロデュースを担当し、メンバー一人ひとりのキャラクターを紹介していく内容となっている。歌う人が次に歌う人を紹介する流れで、ステージ上に紹介する人、される人が並び、される側は自分のエピソードを体現して見せる。水田が松島の背中に壁ドンをしてみたり、青柳がプロテインを一気飲みしてみたり、平間がアクロバットを見せたり、新原が華麗なターンを踊ってみたり、兵頭が客席にボールを投げ込んでみたり…回を重ねるごとに全員が自分のパートのクオリティを上げていき、メンバーの名前を呼ぶ観客のコールもどんどん大きくなっていく。またオリジナルには参加していなかった松下、松岡のバージョンも作られていて、この公演だけのスペシャルな形で披露された。

そのあとは、「BANG!」「Beautiful Stranger」というまさに“ザ・ハンサム”と言える盛り上がる定番曲を畳みかけ、ラストは「親孝行!!!」。メンバーも観客も全員でタオルを回し、汗だくになりながらの最高の盛り上がりの中で本編を終えた。

松島の振付講座を挟み、「ハンサムサンバ」がスタート。お揃いのグッズのTシャツを着たメンバーたちが、陽気なサンバのリズムに乗って歌い、踊り、観客も一緒になって歌い、踊る。その空気感のまま、「一人じゃないからね~僕らの夢と希望~」へ。メンバーと観客が一緒になって手を振りながら、<一人じゃないからね いつまでも傍にいるから>と声を重ねて、会場全体に多幸感が満ち溢れた。

メンバーからの挨拶では、それぞれに感謝の気持ちを語っていく。最後を結ぶこととなった太田は、他のメンバーに語り尽くされたため「何も言うことがない」と苦笑いしながらも「新しい景色をみんなで見たと思っていて、この景色をどんどん更新していって、みんなともっともっと最高のチームになれたらいいなと思っています。俺たちはひとつのチームです。これからもハンサムたちについてきてください」と力強く述べて、MCとしての役割をまっとうしていた。

最後の曲「Never Let Go!」を歌い終えると、全員で手を繋いで一列に並んでマイクを使わずに「ありがとうございました!」と感謝を叫ぶ。観客からの温かな拍手に見送られ、“ハンサム”たちは大きく手を振りながら全員が笑顔でステージを後にした。

初期はカバー曲がほとんどだった『ハンサムライブ』だが、今や、セットリストに入らない曲が出てくるほど、オリジナル楽曲の数も増えた。毎回、その時々のメンバーが自分の曲として歌い、数々の名場面を生み出してきた『ハンサムライブ』だけに、次にどんな景色を私たちに見せてくれるのか、20年目に向けて期待が高まる3日間となった。

『Amuse Presents SUPER HANDSOME LIVE 2024 “WE AHHHHH!”』は全公演を各公演日から一週間アーカイブ配信中。ぜひそちらもチェックしてみよう。

<セットリスト>

M1 PARTY RIDE

M2 THIS IS THE TIME

M3 キミノリズム

M4 OVER THE RAINBOW

M5 ブチ上げ万歳!

M6 A(C)

M7 All ways,Always

M8 ねぇ神様お願い

M9 LAST ALUCARD SHOW

M10 Secret Kiss

M11 夜想曲 ― you‘re in…

M12 Bet Me?

M13 Dress Up

M14振り向いて…トゥナートゥイト

M15無礼講!!! ~WE AHHHHH HANDSOME~

M16 HANDSOME ANTHEM

M17 BANG!

M18 Beautiful Stranger

M19 親孝行!!!

<アンコール>

E1 ハンサムサンバ

E2 一人じゃないからね~僕らの夢と希望~

E3 Never Let Go!

■「Amuse Presents SUPER HANDSOME LIVE 2024 “WE AHHHHH!”」ライブ概要

03/22(金) 17:00開場 18:00開演

03/23(土) 11:30開場 12:30開演 / 17:00開場 18:00開演

03/24(日) 11:30開場 12:30開演 / 17:00開場 18:00開演

会場:LINE CUBE SHIBUYA (東京都渋谷区宇田川町1-1)

出演者:

青柳塁斗 / 青山凌大 / 猪塚健太 / 岩崎友泰 / 植原卓也 / 太田将熙 / 甲斐翔真 / 徳永智加来 / 新原泰佑 / 林優大 / 東島京(24日のみ出演)/ 兵頭功海 / 平間壮一 / 福崎那由他 / 細田佳央太(22日、24日のみ出演)/ 松岡広大(24日夜公演のみ出演)/ 松下優也(22日、23日昼公演のみ出演)/ 松島庄汰 / 水田航生 / 溝口琢矢 / 本島純政(22日、24日のみ出演)/ 山崎光 (五十音順)

配信情報

『Amuse Presents SUPER HANDSOME LIVE 2024 “WE AHHHHH!”』アーカイブ配信

【03/22(金)公演】~2024年03月30日(土)23:59

【03/23(土)公演】~2024年03月31日(日)23:59

【03/24(日)公演】~2024年04月01日(月)23:59

配信購入サイト

https://liveship.tokyo/handsome2024/

特設サイト

https://www.handsomelive.com/2024/