レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京と大阪にて「Play Unstoppable Festival-遊びは誰にも止められない-」を開催!

自分らしさを追求し自由に表現することの楽しさ、遊びによる無限の可能性を応援するレゴ(R)ブランドキャンペーンに合わせ、自分らしく表現する楽しさを感じてもらえるコンテンツが展開されます。

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京・大阪「Play Unstoppable Festival-遊びは誰にも止められない-」

開催期間:2024年3月23日(土) 〜 5月31日(金)

会場:

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京所在地:東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ アイランドモール3階レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪所在地:大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 天保山マーケットプレース3階

自分らしさを追求し自由に表現することの楽しさ、遊びによる無限の可能性を応援するブランドキャンペーン「Play Unstoppable(遊びは誰にも止められない)」を実施しているレゴグループ。

2024年のブランドキャンペーンでは、自分の“好き”が見つかるワクワクの体験会が日本各地で開催されています。

そんな「Play Unstoppable(遊びは誰にも止められない)」に合わせ、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京と大阪にて「Play Unstoppable Festival-遊びは誰にも止められない-」を開催。

心も彩るレゴフラワーづくりをはじめ、遊びによる無限の可能性を体験できるイベントです☆

フラワーパワー

レゴ(R)フレンズの世界感に包まれたフェスティバルガーデンでレゴブロックのお花をつくる体験が楽しめる「フラワーパワー」

つくったお花は一部持ち帰ることができます。

参加されたお子さんにはレゴ(R)フレンズステッカーをプレゼント☆

フリービルド

個性が光る体験として、フリービルドエリアを設置。

レゴ(R)フレンズにまつわる、ロケットやペット、エイリアンなどがビルドできます。

さらにフェスティバルの気分を盛り上げてくれる動物を自由につくるフリービルドも登場します。

新レゴ・フレンズ4Dムービー『ハートレイク・シティがエイリアンに乗っ取られた!?-』

4Dシネマでは、新レゴ・フレンズ4Dムービー『ハートレイク・シティがエイリアンに乗っ取られた!?』を上映。

映画を鑑賞されたお子さんには、数量限定のレゴ(R)フレンズキャラクターカードが配布されます。

クリエイティブ・ワークショップ

クリエイティブ・ワークショップで「メリーゴーランド」をビルドするレゴ教室を開催。

くるくる回る「メリーゴーランド」を組み立てることができます。

同時開催「究極の大脱走チャレンジ! in レゴランド(R)・ディスカバリー・センター」

開催期間:2024年3月23日(土) 〜 5月31日(金)

会場:レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、大阪

販売店舗:レゴランド・ディスカバリー・センター公式ウェブサイト

「究極の大脱走チャレンジ! in レゴランド(R)・ディスカバリー・センター」イベントも同時開催。

毎年人気のシティイベントをよりエキサイティングに楽しんでもらうため、ゲストは『大脱走』にチャレンジします。

これまでとは異なるスリルとエキサイトメントにあふれる体験を通じて、刺激的なレゴ(R)シティの世界に没入してもらうことが可能です。

「ポリスチャレンジ-Mission1」では、東京や大阪の名所を再現したジオラマ『ミニランド』に逃げ出した”どろぼう”3人全員見つけたらステッカーを貼ることができます。

「どろぼうチャレンジ-Mission2」は、オリジナルの大脱走カーを作り、脱走を成功したらステッカーを貼ることができます。

限定イベントキット

イベントキット:60400 ゴーカートとレースドライバー+30665フォークリフト<ミニセット>

※ミニキットの種類は変更になる場合があります

価格:1,500円(税込)

シティイベントにちなんで、限定イベントキットも発売。

ゴーカートとレースドライバー、そしてフォークリフトがセットになった、シティの世界を自宅でも感じることができるレゴビルドキットです。

お子さんの好奇心を満たす、遊びにあふれた体験とエキサイティングなレゴ(R)シティの世界に没入できるイベント。

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京と大阪にて2024年3月23日より開催される「Play Unstoppable Festival-遊びは誰にも止められない-」の紹介でした☆

