ザ・リッツ・カールトン大阪は、2024月4月16日(火)より、スイスの高級機械式腕時計ブランド「フランク ミュラー」とのコラボレーションアフタヌーンティーを開催!

「植物の時間をまとう。」をテーマにした、本物の花びらや花を模した気品溢れるスイーツ6種、スコーン2種、セイヴォリー4種が提供されます☆

ザ・リッツ・カールトン大阪「フランク ミュラー ボタニカル アフタヌーンティー」

価格:7,500円(税込)

期間:2024年4月16日(火)〜6月3日(月)

時間:12:00〜19:00

場所:ザ・ロビーラウンジ(1F)

予 約: 電話 06-6343-7020(レストラン予約) 10:00 a.m.〜7:00 p.m.

メニュー:

スイーツ:・ピスタチオムース ミックスベリー 抹茶 ローズ・ジュニパー 柚子 レモン・ピンクグレープフルーツ シトラスゼリー ハニーパンナコッタ メレンゲ・ラズベリー ハイビスカス シュークリーム・バナナ ミルクチョコレート キャラメル ラベンダータルト・チーズケーキマカロンセイヴォリー:・彩り野菜と生ハム フロマージュブランのディップソース・漬けマグロと豆腐のタルトレット・ポークと茸のリエット 緑茶のゼリー・ポッテッドシュリンプ キャビア 金箔スコーン:・グリュイエール カイエンスコーン・プレーンスコーン・トロピカルジャム・クロテッドクリームドリンク:コーヒーまたは紅茶

ザ・リッツ・カールトン大阪は、スイスの高級機械式腕時計ブランド「フランク ミュラー」とのコラボレーションアフタヌーンティーを期間限定で開催!

独創的な時の哲学を具現化し豊かな時を提案し続けるフランク ミュラーの新作ウォッチをテーマに開催するもので、コラボレーションは 2017年以降2回目となります。

植物は一日の中でさまざまな時を育み、四季を通じて生命の再生を繰り返し、悠久な時を刻んでいます。

この植物たちの時間をモデル化したウォッチ「LONG ISLAND MOTHER OF PEARL DIAMOND(ロングアイランド マザー オブ パール ダイヤモンド)」は、フランク ミュラー独特のグリーンのエナメルやゴールド、マザー・オブ・パール、ダイヤモンドが植物の生命のみずみずしさを表現しています。

今回のアフタヌーンティーでは「植物の時間をまとう。」をテーマに、植物たちの時間、豊穣なパワーを永遠の一瞬に閉じ込めたこの世界観を堪能できます。

本物の花びらや花を模した気品溢れるスイーツ6種、スコーン2種、セイヴォリー4種が登場。

植物やグリーンを取り入れたフラワーボックスの上には、フランク ミュラー独自の「ビザン数字」を描いた「チーズケーキマカロン」や、新作ウォッチのテーマカラーであるグリーンや葉を表現した「抹茶、ピスタチオ、ホワイトチョコレートクッキー」などのスイーツが並びます。

フランク ミュラーが考える「家族や親しい友人との食事ほど、幸福な時間など存在しない」という思いを投影した、ザ・リッツ・カールトン大阪で楽しめるアフタヌーンティーです☆

植物をモチーフにしたスイーツやスコーン、セイヴォリー。

ザ・リッツ・カールトン大阪の「フランク ミュラー ボタニカル アフタヌーンティー」は、2024年4月16日(火)から6月3日(月)までの期間限定で開催です☆

