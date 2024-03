2023年10月にスタートしたAIの全国ツアー<AI “RESPECT ALL TOUR”>が3月24日、東京国際フォーラムホールAでファイナルを迎えた。計10万人を動員した全国ツアーは声出しが完全解禁され、“みんなと一緒に歌える”ライブが実現。AIとバンドメンバーとダンサーはこの日、ツアーの集大成と呼ぶべきステージを繰り広げた。全国33公演のツアーファイナルとなった東京公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

■<AI “RESPECT ALL TOUR”>2024年3月24日(日)@東京・東京国際フォーラム ホールA セットリスト

00. Opening

01. リスペクト

02. MORIAGARO

03. HANABI

04. THE MOMENT feat \ellow Bucks

05. Start Again

06. Waivin' Flag

07. BE WITH YOU

08. ママへ

09. ウツクシキモノ

10. Life Goes On

11. 指を握る小さな手

12. 眠れない街

13. BE BRAVE

14. Story

15. アルデバラン

16. I Wanna Know

17. VOICE

18. Not So Different -Remix

19. WORLD DANCE

encore

en1. Lasting Peace Song

en2. ワレバ

en3. ハピネス

00. Opening01. リスペクト02. MORIAGARO03. HANABI04. THE MOMENT feat \ellow Bucks05. Start Again06. Waivin' Flag07. BE WITH YOU08. ママへ09. ウツクシキモノ10. Life Goes On11. 指を握る小さな手12. 眠れない街13. BE BRAVE14. Story15. アルデバラン16. I Wanna Know17. VOICE18. Not So Different -Remix19. WORLD DANCEencoreen1. Lasting Peace Songen2. ワレバen3. ハピネス

■全国ツアー<AI「RESPECT ALL」TOUR>



▼2023年

10月07日(土) 神奈川・横須賀芸術劇場

open17:00 / start18:00

(問)キョードー横浜 045-671-9911

10月09日(月・祝) 茨城・水戸市民会館グロービスホール

open 17:00 / start 18:00

(問)Zen-A 03-3538-2300

10月14日(土) 埼玉・川口総合文化センター・リリアメインホール

open17:00 / start18:00

(問)キョードー東京 0570-550-799

10月15日(日) 千葉・森のホール 21(松戸市文化会館)

open17:00 / start18:00

(問)Zen-A 03-3538-2300

10月19日(木) 佐賀・佐賀市文化会館

open18:00 / start19:00

(問)GAKUON ユニティ・フェイス 0985-20-7111

10月21日(土) 熊本・熊本城ホール

open17:00 / start18:00

(問)GAKUON ユニティ・フェイス 0985-20-7111

10月22日(日) 岡山・倉敷市民会館

open17:00 / start18:00

(問)YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531

11月02日(木) 鹿児島・川商ホール(鹿児島市民文化ホール)

open18:00 / start19:00

(問)レガロット 099-813-7700

11月03日(金・祝) 鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール)

open15:00 / start16:00

(問)レガロット 099-813-7700

11月05日(日) 宮崎・宮崎市民文化ホール

open17:00 / start18:00

(問)GAKUON ユニティ・フェイス0985-20-7111

11月17日(金) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場

open18:00 / start19:00

(問)Zen-A 03-3538-2300

11月19日(日) 福島・けんしん郡山文化センター

open17:00 / start18:00

(問)キョードー東北 022-217-7788

11月23日(木・祝) 福岡・福岡サンパレス

open16:00 / start17:00

(問)キョードー西日本 0570-09-2424

11月24日(金) 長崎・長崎ブリックホール

open18:00 / start19:00

(問)キョードー西日本 0570-09-2424

11月26日(日) 東京・東京国際フォーラム ホール A

open17:00 / start18:00

(問)キョードー東京 0570-550-799

12月01日(金) 兵庫・加古川市民会館 大ホール

open18:00 / start19:00

(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888

12月02日(土) 滋賀・滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 大ホール

open17:00 / start18:00

(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888

▼2024年

01月10日(水) 神奈川・神奈川県民ホール 大ホール

open18:00 / start19:00

(問)キョードー横浜 045-671-9911

01月20日(土) 鳥取・米子コンベンションセンター BiG SHiP

open17:00 / start18:00

(問)YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531

01月21日(日) 広島・広島文化学園 HBG ホール

open17:00 / start18:00

(問)YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571

01月26日(金) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

open18:00 / start19:00

(問)マウントアライブ 050-3504-8700

02月03日(土) 愛知・日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

open17:00 / start18:00

(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

02月04日(日) 静岡・静岡市民文化会館 大ホール

open16:30 / start17:30

(問)サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999

02月09日(金) 石川・北陸電力会館 本多の森ホール

open18:00 / start19:00

(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888

02月11日(日) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

open17:00 / start18:00

(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888

02月12日(月・祝) 京都・ロームシアター京都 メインホール

open17:00 / start18:00

(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888

02月25日(日) 大阪・フェスティバルホール

open15:00 / start16:00

(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888

03月02日(土) 青森・リンクステーション青森 (青森市文化会館)

open17:00 / start18:00

(問)キョードー東北 022-217-7788

03月03日(日) 宮城・仙台サンプラザホール

open17:00 / start18:00

(問)キョードー東北 022-217-7788

03月16日(土) 鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール)

open17:00 / start18:00

(問)レガロット 099-813-7700

03月17日(日) 鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール)

open15:00 / start16:00

(問)レガロット 099-813-7700

03月24日(日) 東京・東京国際フォーラム ホールA -THE FINAL-

open17:00 / start18:00

(問)キョードー東京 0570-550-799



▼金沢延期振替公演

03月29日(金) 石川・本多の森北電ホール

open18:00 / start19:00

(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888

▼2023年10月07日(土) 神奈川・横須賀芸術劇場open17:00 / start18:00(問)キョードー横浜 045-671-991110月09日(月・祝) 茨城・水戸市民会館グロービスホールopen 17:00 / start 18:00(問)Zen-A 03-3538-230010月14日(土) 埼玉・川口総合文化センター・リリアメインホールopen17:00 / start18:00(問)キョードー東京 0570-550-79910月15日(日) 千葉・森のホール 21(松戸市文化会館)open17:00 / start18:00(問)Zen-A 03-3538-230010月19日(木) 佐賀・佐賀市文化会館open18:00 / start19:00(問)GAKUON ユニティ・フェイス 0985-20-711110月21日(土) 熊本・熊本城ホールopen17:00 / start18:00(問)GAKUON ユニティ・フェイス 0985-20-711110月22日(日) 岡山・倉敷市民会館open17:00 / start18:00(問)YUMEBANCHI(岡山) 086-231-353111月02日(木) 鹿児島・川商ホール(鹿児島市民文化ホール)open18:00 / start19:00(問)レガロット 099-813-770011月03日(金・祝) 鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール)open15:00 / start16:00(問)レガロット 099-813-770011月05日(日) 宮崎・宮崎市民文化ホールopen17:00 / start18:00(問)GAKUON ユニティ・フェイス0985-20-711111月17日(金) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場open18:00 / start19:00(問)Zen-A 03-3538-230011月19日(日) 福島・けんしん郡山文化センターopen17:00 / start18:00(問)キョードー東北 022-217-778811月23日(木・祝) 福岡・福岡サンパレスopen16:00 / start17:00(問)キョードー西日本 0570-09-242411月24日(金) 長崎・長崎ブリックホールopen18:00 / start19:00(問)キョードー西日本 0570-09-242411月26日(日) 東京・東京国際フォーラム ホール Aopen17:00 / start18:00(問)キョードー東京 0570-550-79912月01日(金) 兵庫・加古川市民会館 大ホールopen18:00 / start19:00(問)キョードーインフォメーション 0570-200-88812月02日(土) 滋賀・滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 大ホールopen17:00 / start18:00(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888▼2024年01月10日(水) 神奈川・神奈川県民ホール 大ホールopen18:00 / start19:00(問)キョードー横浜 045-671-991101月20日(土) 鳥取・米子コンベンションセンター BiG SHiPopen17:00 / start18:00(問)YUMEBANCHI(岡山) 086-231-353101月21日(日) 広島・広島文化学園 HBG ホールopen17:00 / start18:00(問)YUMEBANCHI(広島) 082-249-357101月26日(金) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaruopen18:00 / start19:00(問)マウントアライブ 050-3504-870002月03日(土) 愛知・日本特殊陶業市民会館 フォレストホールopen17:00 / start18:00(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-910002月04日(日) 静岡・静岡市民文化会館 大ホールopen16:30 / start17:30(問)サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-999902月09日(金) 石川・北陸電力会館 本多の森ホールopen18:00 / start19:00(問)キョードーインフォメーション 0570-200-88802月11日(日) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホールopen17:00 / start18:00(問)キョードーインフォメーション 0570-200-88802月12日(月・祝) 京都・ロームシアター京都 メインホールopen17:00 / start18:00(問)キョードーインフォメーション 0570-200-88802月25日(日) 大阪・フェスティバルホールopen15:00 / start16:00(問)キョードーインフォメーション 0570-200-88803月02日(土) 青森・リンクステーション青森 (青森市文化会館)open17:00 / start18:00(問)キョードー東北 022-217-778803月03日(日) 宮城・仙台サンプラザホールopen17:00 / start18:00(問)キョードー東北 022-217-778803月16日(土) 鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール)open17:00 / start18:00(問)レガロット 099-813-770003月17日(日) 鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール)open15:00 / start16:00(問)レガロット 099-813-770003月24日(日) 東京・東京国際フォーラム ホールA -THE FINAL-open17:00 / start18:00(問)キョードー東京 0570-550-799▼金沢延期振替公演03月29日(金) 石川・本多の森北電ホールopen18:00 / start19:00(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888

関連リンク

◆AI オフィシャルサイト

◆AI レーベルサイト

◆AI オフィシャルTwitter

◆AI オフィシャルInstagram

◆AI オフィシャルFacebook

◆AI オフィシャルYouTubeチャンネル

◆TAP│Take Action for Peace オフィシャルInstagram

◆AI オフィシャルサイト◆AI レーベルサイト◆AI オフィシャルTwitter◆AI オフィシャルInstagram◆AI オフィシャルFacebook◆AI オフィシャルYouTubeチャンネル◆TAP│Take Action for Peace オフィシャルInstagram

ライブの幕開けは最新アルバム『RESPECT ALL』1曲目に収録された「リスペクト」から。ステージに架けられた紗幕にAIのシルエットが浮かび上がり、観客が大きな歓声を上げる。次の瞬間に紗幕は落とされ、ステージの2階部分でAIがキレのあるダンスを披露した。4人のダンサーも登場し、ソウルフルな歌声を響かせると、会場のテンションは一気に上がっていく。さらにオーディションで選ばれた大勢のキッズダンサーがステージに上がり、冒頭からクライマックスのような雰囲気に。もちろんAIのテンションも最高潮だ。「MORIAGARO」「HANABI」と高揚感溢れるアッパーチューンを披露した後にサプライズも。「今日はみんな、ラッキーだよ! スペシャルなゲストが来てくれてます!」──AIと¥ellow Bucksを呼び込み、「THE MOMENT」へ。しなやかで鋭利なラップ、厚みのあるボーカルが共鳴し、ライブは早くも最初のピークを迎えた。二人でステージに置かれた階段に座ってフロウを交わし合うシーンや、「AIさんに最大のRESPECTを送ります。そして、みんなにもRESPECTを!」という¥ellow Bucksの言葉も心に残った。「“今”この瞬間を楽しんで」というMCに続いて、『キットカット史上最高篇テレビCMよろしく、クイーン「We Are The Champions」の一節をカバーした後は「Start Again」。手拍子が鳴り響き、「Say “Yeah!”」という呼びかけに反応してオーディエンスが大きな声を上げる。続いては“信じることを恐れないで”と呼びかける「Wavin'Flag」、“キミと一緒に未来を創るんだ”という思いを刻んだ「BE WITH YOU」。真摯なメッセージ性と心地よいグルーヴが共存するAIにしか体現できないステージが続く。「ママへ」では会場の“ママ”をステージに上げてパフォーマンス。この日は“20年くらい一緒にAIのライブに来ています”という母と娘、そして、コーラスの高橋あず美の母親が舞台に上がり、AI、高橋あず美(Cho)、植松陽介(Cho)が愛情たっぷりの歌声を手渡した。今や恒例となった演出だが、何度目にしても涙腺が緩んでしまう。AI、高橋の2人で歌唱された「ウツクシキモノ」、“命かけて作る幸せ / あなたといるため”というラインを丁寧に紡ぎ出した「Life Goes On」とバラード系のナンバーを続けた後は、シリアスな感情を表現した楽曲が並べられた。まずはダンサーのNadiaが小さな赤ちゃん(の人形)を抱えて登場し、子供と母親の複雑な関係性をダンスで表現する。それを引き受けるように歌われたのは、「指を握る小さな手」だ。シアトルカルな演出によって“触れなくても 会えなくても / あなたをこの先も ずっとずっと”という歌詞がまっすぐに入ってきた。さらに“眠れないときはそばにいるよ”と語り掛ける「眠れない街」に続き、AI、植松の2人で奏でられた「BE BRAVE」。未来に向かう勇気を高らかに歌い上げ、虹色の光がステージを照らし出した。そして「Story」「アルデバラン」とキャリアを代表する名曲を続けて歌唱。リアルで切実な感情を反映した楽曲を連ねることで、エモーショナルな音楽空間を生み出してみせた。バンドが演奏するインストナンバーとともにダンサー、ミュージシャンが紹介され、「I Wanna Know」からライブは後半へ。「みんな一緒に歌って!」というAIのシャウトによって“愛を広げて...”の大合唱が巻き起こった「VOICE」は、ダンサーとともにアグレッシヴなダンスを繰り広げた。女性ラッパーAwichのラップの音源とともに“私たちは違わない”というメッセージを強く押し出した「Not So Different-Remix-」。そして本編ラストはダンサブルな「WORLD DANCE」。圧倒的な解放感が広がるなか、本編はエンディングを迎えた。観客による「My Friend」のサビの合唱、アンコールを求める手拍子が響くなか、AIが再びステージへ。まず披露されたのは、平和への祈りを込めた「Lasting Peace Song 」。青山学院大学、慶應義塾大学、国際基督教大学、上智大学、東京女子大学、早稲田大学、そして高校生一人による総勢約50名のコーラス隊とともに“Peace is so simple” “Love is so simple”というフレーズが会場を包み込む。言うまでもなく、今の世界にもっとも必要なメッセージだ。続いては新曲「ワレバ」。“Whatever 手を繋いでいれば なんだってできる / お互いのこと必要だから”というサビのラインは、すべての観客の心に届いたはず。2024年1月からセットリストに加わった楽曲だが、“ワレバ (=Whatever)”の大合唱が立ち上がる様子からは、この曲がしっかりと浸透していることが伝わってきた。ここで前回ツアー(<AI “DREAM TOUR”>)に参加したダンサーが呼び込まれ、ステージはパーティ状態に。「I love you, I love you, I love you! みんなのおかげでここまで来られました。最後も声を聴かせて。みんなでハッピーになって帰りましょう!」──AIというMCに導かれたのは、もちろん「ハピネス」。温かく、力強いバイブレーションが広がるなか、全国ツアー<AI “RESPECT ALL TOUR”>はエンディングを迎えた。音楽の力を信じ、歌で世界中に笑顔を届け、次世代の子供たちのために活動を続けるAIの渾身の想いが込められたステージとなった<AI “RESPECT ALL TOUR”>ツアーファイナルは、全22曲を歌唱し、幕をとじた。そして、3月29日にAIは能登半島地震で延期となった石川県金沢振替公演を実施する。同公演には、被災した方々に、少しでも今後の糧に、希望を感じてもらうために、約300名を招待する予定となっている。