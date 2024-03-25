£É£È¥ß¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥«¡¼ ÀÄ¿¹¤«¤éÏÂµí¤òÀ¤³¦¤Ø ¿·¥×¥é¥ó¥È¤¬½×¹©
°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÅìÆüËÜºÇÂç¤Î¿©Æù²Ã¹©²ñ¼Ò¡ÖIH¥ß¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ï3·î13Æü¡¢ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»Ô¤Ë¿·Àß¤·¤¿¡Öµí¡¦¿Í¡¦´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¡Ê¾èÃÓ½¨Î´¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤¹¤ë¡Ö½½ÏÂÅÄ¥Ó¡¼¥Õ¥×¥é¥ó¥È¡×¤Î½×¹©¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£ÅìÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ñÆâ¿©Æù¤ÎÎ®ÄÌ¶¯²½¤È¤È¤â¤Ë²¤ÊÆ¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð¤â¸«¿ø¤¨¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯Æâ¤ò¤á¤É¤Ë²¤ÊÆ¸þ¤±Í¢½ÐÇ§²Ä¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£¾èÃÓ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÅìËÌ¡¦ÀÄ¿¹¤«¤éÏÂµí¤òÀ¤³¦¤Ø¹¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·¥×¥é¥ó¥È¤Ï¡¢´ûÂ¸¹©¾ì¤ÎÎÙÀÜÃÏ¤Ë¿·Àß¤·¤¿¡Öµí¤Î½èÍý¡¦¥«¥Ã¥È¾ì¡×¤Ç¡¢À¸ÂÎ¼õ¤±Æþ¤ì¤«¤é¡¢¤ÈÃÜ¡¢¥«¥Ã¥È¡¢À®·Á¡¢¸¡ºº¡¢½Ð²Ù¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¡£Æ±»ÜÀß¤Îµí¤Î1ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¼è°·Æ¬¿ô¤Ï¡¢3ÇÜ¶¯¤Î60Æ¬¡ÊÇ¯´Ö1Ëü5ÀéÆ¬¡Ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£´ûÂ¸¹©¾ì¤ÏÆÚÆù¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¡£
Í¢½ÐÉÊ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍ¢½ÐÀìÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÏÂµí¡ÖITO WAGYU¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±»ÜÀß¤«¤éÊÆ¹ñ¤ä²¤½£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤ÎÍ¢½Ð¤ÎÇ§²Ä¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£IH¥ß¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤ÏÁ´¹ñ¤Ë4µòÅÀ¡Ê½½ÏÂÅÄ¡¢µÜ¾ë¡¢Åìµþ¡Òºë¶Ì¡Ó¡¢Ì¾¸Å²°¡Ë¤¢¤ê¡¢Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¤ÇÍ¢½Ð¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢µí¡¦¿Í¡¦´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢µí¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤ò¸þ¾å¡£1Æ¬Åö¤¿¤ê¤Î·¸Î±¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢°ìÈÌÅª»ÜÀß¤ÎÌó1.5ÇÜ¤Î3.8Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢µ¤²¹´ÉÍý¤Ê¤É²°Æâ·¸Î±¤Ç²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¡£
Æ¯¤¯¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿©Æù½èÍý¤ÎÊÄº¿Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤¹¤ë¿á¤È´¤±¶õ´Ö¤Î¤¢¤ë¸¼´Ø¥Û¡¼¥ë¤äµÙ·Æ¼¼¤òÀ°¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¸»º¼Ô¤¬µí¤òÈÂÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢ÈÂÆþ¸ý¤ÏÅßµ¨¤äÌë´Ö¤ÎÈÂÆþ¤Ç¤â°ÂÁ´¤ÊÍ»ÀãÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤²°º¬ÉÕ¤Àö¼Ö¾ì¤äÀ¸ÂÎÈÂÆþ¼ÖÎ¾½ÐÆþ¸ý¤ÎËÉ±ÖÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¼ÖÎ¾¾ÃÆÇÁõÃÖ¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
´Ä¶¤Ç¤ÏLP¥¬¥¹ºÎÍÑ¤Ë¤è¤ëCO2ÇÓ½Ðºï¸º¡¢ÃÏÇ®³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥Í¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇÛÎ¸¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µí¤Î¼è¤ê°·¤¤Ç¯´ÖÆ¬¿ô¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç9¡Á10ËüÆ¬¤Ç¡¢¤¦¤ÁIH¥ß¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤Ï4µòÅÀ¤Ç2Ëü5¡Á6ÀéÆ¬¡£