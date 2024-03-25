¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡×2024Ç¯3·î²¼½Ü¤è¤êºÆÈÎ·èÄê!! 1Âæ¤Ç11µ¡¼ï¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¥«¥»¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¸ß´¹µ¡
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¸ß´¹µ¡¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡×¤È¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤ÎºÆÆþ²ÙÊ¬¤¬¡¢2024Ç¯3·î²¼½Ü¤è¤ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥²¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡×¤Ï2015Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¸ß´¹µ¡¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡×¡Ö¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡ÖPC¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¡Ö¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡×¤Ê¤É11µ¡¼ï9000¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤ËÂÐ±þ¡£ºÇ¿·¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤âÀÜÂ³²ÄÇ½¤ÊHDMI½ÐÎÏ¤ä¡¢¥²¡¼¥àÃæ¤É¤³¤Ç¤â¥»¡¼¥Ö¤Ç¤¤ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¥»¡¼¥Öµ¡Ç½¡¢¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸Ã¼»Ò¤ÎÎô²½¤òËÉ¤°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àµ¡¤Î½ãÀµ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤¬»È¤¨¤ë¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡×¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡× ¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡Ê ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¡Û
¢¥¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡Ê ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡×
¢¥¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¥¢¥À¥×¥¿¡¼
¢¥¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯ËÜÂÎ
¢¥É¸½à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼
¢¥¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡¡¢¨¡Ö ¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼ ¥¢¥À¥×¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î¤ßÆ±º
¢¥¥AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼
1Âæ¤Ç11µ¡¼ï9000¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤ËÂÐ±þ¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Ï¡¢1Âæ¤Ç11µ¡¼ï¤Î¥²¡¼¥àµ¡ÍÑ¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡Ö¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¸ß´¹µ¡¡×¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÍ·¤ó¤À¥²¡¼¥à¤òº£¤Ç¤â»Ä¤·¤Æ¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¶½Ê³¤ä´¶Æ°¤òºÆ¤ÓÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯ÂÐ±þ¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¡ä
¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿
¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó
£Super Nintendo Entertainment System¡ÊNTSC¡¿PAL¡Ë
¤¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤
¥¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥«¥é¡¼
¦¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹
§¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¡ÊNTSC¡¿PAL¡Ë ¢¨¥á¥¬¥¢¥À¥×¥¿»ÈÍÑ»þ¤Ï¥»¥¬¡¦¥Þ¡¼¥¯IIIÂÐ±þ
¨GENESIS¡ÊËÌÊÆÈÇ¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë
©PC¥¨¥ó¥¸¥ó
ªTurboGrafx-16¡Ê³¤³°ÈÇPC¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë
«PC¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹
HDMIÀÜÂ³¤È¹â²òÁüÅÙ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Âç²èÌÌ¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê±ÇÁü¤Ë
½¾Íè¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àµ¡¤ò¸½ºß¤Î¹â²òÁüÅÙ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±ÇÁü¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëHDMIÀÜÂ³¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¤«¤é½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë¥²¡¼¥à²èÌÌ¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë720p¤Ë¹â²òÁüÅÙ²½¤µ¤ì¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íèµ¡¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¹âÉÊ¼Á¤Ê±ÇÁü¤È²»À¼¤Ç¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÅÅÃÓ¤ÎÀÚ¤ì¤¿¥«¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¥¯¥¤¥Ã¥¯¥»¡¼¥Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤Ê¤¤¥«¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¥²¡¼¥àÃæ¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯ËÜÂÎ¤Ë¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¡£¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯ËÜÂÎ¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Ç¾Ã¤¨¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢microSD¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÊmicroSD·ÐÍ³¡Ë¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤â²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥»¥Ã¥È¤Ë¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤òËÜÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¾å¤Çºî¤Ã¤¿¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤ò¥«¥»¥Ã¥È¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¥²¡¼¥àÃæ¤É¤³¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¥»¡¼¥Ö²ÄÇ½¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÃæ¤Ë¤É¤³¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤½¤³¤«¤éºÆ³«¤Ç¤¤ë¡£Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤ÎÄ¾Á°¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼¤¬¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÊý¼°¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥á¥â¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¤ë¡£¥¯¥¤¥Ã¥¯¥»¡¼¥Öµ¡Ç½¤Ï¡¢³Æ¥²¡¼¥à100¸Ä¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¡¢¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë²ÄÇ½½¾Íè¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±¡¢¤½¤Î¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÀÜÂ³¤·¤¿¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤«¤é¥²¡¼¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê¹ß¤Ï¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤òÀÜÂ³¤»¤º¤Ë¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤ÎÈ´¤º¹¤·¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤ÎÃ¼»Ò¤ÎÎô²½¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¼ê´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Í·¤Ó¤ä¤¹¤µ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡£
¢¨¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëµ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓmicroSD¥«¡¼¥É¤¬É¬Í×¡£
¢¨¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë²ÄÇ½¤Ê¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ï¡¢¼«¸Ê½êÍ¤ÎÊª¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¢¨¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯ËÜÂÎ¤Ç¤Î¤ß»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¢¨¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤´¤È¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½¾Íèµ¡Æ±ÍÍ¤Ë¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±Í·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Á´µ¡¼ïÂÐ±þ¥³¡¼¥É¥Õ¥ê¡¼¥¯µ¡Ç½¤òÅëºÜ¥³¡¼¥É¥Õ¥ê¡¼¥¯¤È¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Î¤ª¶â¤ä¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤òMAX¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌµÅ¨¤Ë¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Êµ¡Ç½¡£¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Îµ¡¼ï¤Ç¥³¡¼¥É¥Õ¥ê¡¼¥¯µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥³¡¼¥É¥Õ¥ê¡¼¥¯µ¡Ç½¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥²¡¼¥à¤´¤È¤Ë¡ÖÈëµ»¥³¡¼¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯Áí¹ç¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏmicroSD¥«¡¼¥É¡ÊÊÌÇä¡Ë¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ëÌó1000¥¿¥¤¥È¥ëÊ¬¤ÎÈëµ»¥³¡¼¥É¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¢¨¥³¡¼¥É¥Õ¥ê¡¼¥¯µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓmicroSD¥«¡¼¥É¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ü±ÇÁü¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ä¥ï¥¤¥É¥¹¥Æ¥ì¥ª¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ê¥²¡¼¥à¤Î¹âÂ®¡¦¥¹¥í¡¼²½¡Ë¤Ê¤É¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀßÄê¤¬²ÄÇ½
¡üPS5¡¿PS4¡¿PS3¤Î½ãÀµ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ä¡¢¡ÖCYBER¡¦¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼ HG¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÊÀ¼ÒÀ½¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò»ÈÍÑ²ÄÇ½
¢¨ÍÀþÀÜÂ³¤Î¤ßÂÐ±þ
¡ü¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Î¥Ü¥¿¥óÇÛÃÖ¤ò¼«ºß¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½
¡ü³Æ¼ï¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àµ¡¤Î½ãÀµ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢£¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡×
¢£¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡×
¡ã¸ß´¹µ¡¼ï¡ä
(1)¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿
(2)¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó
(3)Super Nintendo Entertainment System¡ÊNTSC¡¿PAL¡Ë
(4)¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤
(5)¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥«¥é¡¼
(6)¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹
(7)¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¡ÊNTSC¡¿PAL¡Ë ¢¨¥á¥¬¥¢¥À¥×¥¿»ÈÍÑ»þ¤Ï¥»¥¬¡¦¥Þ¡¼¥¯IIIÂÐ±þ
(8)GENESIS¡ÊËÌÊÆÈÇ¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë
(9)PC¥¨¥ó¥¸¥ó
(10)TurboGrafx-16¡Ê³¤³°ÈÇPC¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë
(11)PC¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯ËÜÂÎ¡ß1¡¢¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡ß1¡¢É¸½à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡Ê¥±¡¼¥Ö¥ëÄ¹Ìó1.8m¡Ë¡ß1¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡ß1¡ú¡¢HDMI¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÊÌó1m¡Ë¡ß1¡¢USB A to mini USB B¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÊÌó0.8m¡Ë¡ß1¡ú¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡ß1
¢¨¡ú¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤ËÆ±º¡£¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡×¤Ë¤ÏÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ã²Á³Ê¡ä
¡Î¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡ÏÀÇ¹þ 22,000±ß¡ÊÀÇÈ´ 20,000±ß¡Ë
¡Î ¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡ÏÀÇ¹þ 25,300±ß¡ÊÀÇÈ´ 23,000±ß¡Ë
¢£¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/
¢£À½ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§
¡Î¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡Ïhttps://www.cybergadget.co.jp/products/4544859033148/
¡Î ¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡Ïhttps://www.cybergadget.co.jp/products/4544859111112/
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼Ò¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
>> ¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡×2024Ç¯3·î²¼½Ü¤è¤êºÆÈÎ·èÄê!! 1Âæ¤Ç11µ¡¼ï¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¥«¥»¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¸ß´¹µ¡ ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é