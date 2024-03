マムートは、旧タイプのロゴを使用したコレクション「クラシックロゴ・カプセル コレクション」を全国の取り扱い店舗で本格展開した。「コンベイ ツアー HS フーデッド ジャケット AF メン クラシック - Convey Tour HS Hooded Jacket AF Men Classic -」(3万7,400円)今回はハードシェルジャケット、ソフトシェルジャケット、フリース、パンツのアパレル全4型、バックパック2型の全6型が展開。

「コンベイ ツアー HS フーデッド ジャケット AF メン クラシック - Convey Tour HS Hooded Jacket AF Men Classic -」(3万7,400円)はゴアテックスの2.5レイヤーを使用したハードシェルジャケット、「トレッカーズ 3.0 SO パンツ AF メン クラシック -Trekkers 3.0 SO Pants AF Men Classic-」(1万8,700円)は登山中の動きを快適にサポートする少し細身のシルエットが特徴のシェルパンツ、「アルティメイト 7※ SO フーデッド ジャケット AF メン クラシック - Ultimate 7※ SO Hooded Jacket AF Men Classic -※7はローマ数字」 (3万9,600円)は登山やアウトドア・アクティビティ全般におススメのプロダクトとする。「トレッカーズ 3.0 SO パンツ AF メン クラシック -Trekkers 3.0 SO Pants AF Men Classic-」(1万8,700円)「アルティメイト 7※ SO フーデッド ジャケット AF メン クラシック - Ultimate 7※ SO Hooded Jacket AF Men Classic -※7はローマ数字」 (3万9,600円)