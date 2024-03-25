日本相撲協会 八角理事長が５期目続投決定「大相撲の伝統文化の継承、土俵の充実を」
日本相撲協会は２５日、２年に１度の役員改選に伴い、東京・両国国技館で評議員会を開き、親方１０人の新理事就任を承認した。これを受けて理事会では理事長の互選が行われ、全会一致で６ｔ八角理事長（元横綱・北勝海）の続投が決まった。２０１５年に急逝した北の湖前理事長（元横綱）の後を引き継ぎ、実質５期目の“八角体制”に入る。
◆選任された日本相撲協会理事
【年寄】
▽出羽海一門
・春日野親方（元関脇・栃乃和歌）
・出羽海親方（元幕内・小城乃花）
・境川親方（元小結・両国）
▽二所ノ関一門
・芝田山親方（元横綱・大乃国）
・佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）
※高田川親方（元関脇・安芸乃島）
▽高砂一門
・八角親方（元横綱・北勝海）
▽時津風一門
・伊勢ノ海親方（元幕内・北勝鬨）
※勝ノ浦親方（元幕内・起利錦）
▽伊勢ケ浜一門
※浅香山親方（元大関・魁皇）
【外部】
・山口寿一氏（読売新聞グループ本社代表取締役社長）
・高野利雄氏（元名古屋高検検事長）
・今井環氏（元ＮＨＫエンタープライズ代表取締役社長）
【注】※は新任。
▽八角理事長のコメントは以下の通り
本日の理事会で、理事長の互選を行い、理事長に選任されました。
引き続き、大相撲の伝統文化の継承、土俵の充実を使命として、
一所懸命に取り組んでまいります。
また、暴力問題の撲滅、お客様へのサービス拡充、収益の確保など、
協会を取り巻く、様々な課題解決にも取り組みます。
そのためにも、年寄をはじめとした全協会員が結束をかため、
また、外部の方々からの指導を真摯に受け止め、
公明正大な協会運営を行う所存です。
今後もご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。