続投が決まった八角理事長

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　日本相撲協会は２５日、２年に１度の役員改選に伴い、東京・両国国技館で評議員会を開き、親方１０人の新理事就任を承認した。これを受けて理事会では理事長の互選が行われ、全会一致で６ｔ八角理事長（元横綱・北勝海）の続投が決まった。２０１５年に急逝した北の湖前理事長（元横綱）の後を引き継ぎ、実質５期目の“八角体制”に入る。

◆選任された日本相撲協会理事

【年寄】

▽出羽海一門

・春日野親方（元関脇・栃乃和歌）

・出羽海親方（元幕内・小城乃花）

・境川親方（元小結・両国）

▽二所ノ関一門

・芝田山親方（元横綱・大乃国）

・佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）

※高田川親方（元関脇・安芸乃島）

▽高砂一門

・八角親方（元横綱・北勝海）

▽時津風一門

・伊勢ノ海親方（元幕内・北勝鬨）

※勝ノ浦親方（元幕内・起利錦）

▽伊勢ケ浜一門

※浅香山親方（元大関・魁皇）

【外部】

・山口寿一氏（読売新聞グループ本社代表取締役社長）

・高野利雄氏（元名古屋高検検事長）

・今井環氏（元ＮＨＫエンタープライズ代表取締役社長）

【注】※は新任。

▽八角理事長のコメントは以下の通り

本日の理事会で、理事長の互選を行い、理事長に選任されました。

引き続き、大相撲の伝統文化の継承、土俵の充実を使命として、

一所懸命に取り組んでまいります。

また、暴力問題の撲滅、お客様へのサービス拡充、収益の確保など、

協会を取り巻く、様々な課題解決にも取り組みます。

そのためにも、年寄をはじめとした全協会員が結束をかため、

また、外部の方々からの指導を真摯に受け止め、

公明正大な協会運営を行う所存です。

今後もご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。