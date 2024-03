ボッテガ・ヴェネタがFANZINEをストアと世界各国の書店で配布。アレック・ソスとの写真展も表参道で開催

ボッテガ・ヴェネタは、最新のFANZINE(ファン雑誌)を発行し、世界各国のボッテガ・ヴェネタのストアと一部の書店にて数量限定で配布します。Courtesy of BOTTEGA VENETA今シーズンのFANZINEでは、マチュー・ブレイジーによるSummer 24 コレクションの創造的な制作プロセスとともに、作品が誘う現実とイマジネーションの旅を解き明かします。アレック・ソスが手がけた写真、撮影の舞台裏、スケッチ、 ステッカー、旅のノートなどをまとめた全4冊の構成で、 東京近郊で行われたキャンペーン撮影の様子を身近に感じられるとともに、 自分自身のリアルでクリエイティブな旅を重ねていきます。

「マチューのクリエイションにふれるとき、私は2つの世界を同時 に体感しています。ひとつはあらゆる感覚と深く結びついたフィジカルな世界。 もうひとつは幻想の世界です。このキャンペーンでは遊び心を意識しました。公園は、 マチューの独創性にあふれたイマジネーションのメタファーのように感じました。 私の写真にも多様なセレンディピティ(予期せぬ発見)を取り入れたかったのです。」

「Summer 24は、オデッセイです。 それは自由と希望に満ちあふれた旅であり、かつての自分、なりたい自分、 そして行きたい場所へとつながります。このFANZINEはそのような旅への扉を開くもので、 現実世界、あるいはクリエイティブに生み出した世界の中で、自由への旅や冒険を思い描き、 そして記すことができるのです」

Courtesy of BOTTEGA VENETAFANZINEは、Summer 24 コレクションのショー会場のフロアに描かれたものと同じ世界地図のイラストをプリントしたブックケースに収納されています。その冒険と発見のスピリットは、 東京近郊の公園で撮影された動物、岩、キノコの形をした遊具をフィーチャーしたアレック・ ソスによるキャンペーンビジュアルにも明確に表現されています。「マグナム・フォト」に所属し、「 旅の途中」を切り取るスタイルや大判カメラを用いた作品で知られるソスは、マチュー・ ブレイジーのデザインにおける素材を生かしたクラフツマンシップ や想像力を写し出すことで、 こうした遊具のユニークな形や斬新さを際立たせています。- アレック・ソス2冊目、3冊目は、 見る者のリアルな旅や空想の旅にインスピレーションを与える旅の手帳(Carnet de Voyage)と、東京近郊の公園の遊具、Summer 24 のランウェイを含むコレクションや、 ヴィンテージのラゲージラベルや旅のモチーフをあしらったステッカーがセットになっています。そして4冊目では、 キャンペーン撮影の舞台裏を紹介しています。- マチュー・ブレイジーSummer 24のFANZINEは、4作目となります。今回初めてボッテガ・ヴェネタのストアのみならず、 世界各国の厳選された書店でも入手可能です。取扱書店:Reading Room、Libreria Bocca(ミラノ)、Yvon Lambert、Cahier Central(パリ)、Climax、Claire de Rouen、ICA bookstore(ロンドン)、Strand、McNally Jackson、Mast(ニューヨーク)、Still Books、PDF、The Phrase(ソウル)、蔦屋書店(上海)、小宮山書店、ワタリウム美術館 オン・サンデーズ、代官山 蔦屋書店(東京)日本は対象店舗にて書籍をご購入いただいた方へ配布。Courtesy of BOTTEGA VENETAまた、3月29日から4月14日まで、seeen( 東京都渋谷区神宮前4-13-12)の1F/B1Fにて、アレック・ソスとの展覧会《TOKYO PLAYTIME An exhibition by Alec Soth and Bottega Veneta》を開催します。同展では、Summer 24 のキャンペーンビジュアルのほか、ソスがこれまで日本で捉えた作品も展示されます。エキシビションはボッテガ・ヴェネタ公式LINEアカウントから予約できます。Courtesy of BOTTEGA VENETAまた、この写真展の開催を記念し、2024年サマーコレクションの世界地図を描いたランウェイから インスピレーションを受けた、エクスクルーシブなバッグを表参道フラッグシップにて限定で発売します。「マヴァ(MAVA)」は、ナッパレザーのイントレチャートに、古い世界地図から着想を得たオリジナルのプリントを施した立体的なシルエットが特徴です。2枚の大きなレザーパネルを編み込み、それぞれのパネルから3枚ずつのパーツを切り出し、半球状に縫い合わせて作られています。1cm幅の編み目ごとに、奥行きの異なるレザーの表面に緻密にインクジェットプリントを施し、ボッテガ・ヴェネタの誇るクラフツマンシップと2024年サマーコレクションの世界観を体現しています。Courtesy of BOTTEGA VENETA「マヴァ(MAVA)」57万2,000円(税込)ラムスキン100%H22 x W22 x D22 CM*表参道フラッグシップ限定写真展概要:TOKYO PLAYTIMEAn exhibition by Alec Soth and Bottega Veneta会期:2024年3月29日(金)〜 4月14日(日)会場:seen住所:東京都渋谷区神宮前4-13-12 1F/B1F営業時間:11:00 - 20:00*入場無料*公式LINEアカウントより3月15日予約受付開始https://www.bottegaveneta.com/ja-jp/isetan-popup-2024.html問い合わせ先:ボッテガ・ヴェネタ ジャパンTEL:0120-60-1966https://www.bottegaveneta.com/