(写真・USA TODAY Sports/ロイター/アフロ)

元通訳・水原一平氏による違法賭博疑惑の渦中にあるドジャース・大谷翔平が、3月26日(日本時間)にメディアの取材に応じることが明らかになった。

この疑惑をめぐっては、当初の水原氏の説明が一転したり、大谷側の主張と食い違いがあったりと、混乱を招いている。

国際カジノ研究所所長の木曽崇氏は3月25日、自身のXを更新。

《以下Forbesが報じている様に、通常、銀行での高額送金には個人認証があるんだよねえ。今回の大谷-水原の事件でこれが本当に窃盗だとすると、どうやって水原はその個人認証を乗り越えたのか?っていう話にならざるを得ず、正直大谷にとってはかなり不利な状況だなあと思う》

と、米経済誌「Forbes」の「Why It Will Be Difficult For Shohei Ohtani To Stay Clean In The Gambling Scandal(大谷翔平が賭博スキャンダルで潔白を保つのが難しい理由)」という記事を引用して投稿した。

記事では、以下のように指摘している。

・金融機関は電信送金の限度額があり、口座保有者は身分証明書のチェックや書類作成を経て、限度額の増額や解除をおこなうことができる

・もし大谷が本当に送金に気づいていなかったとすると、水原氏は大谷の法的書類を盗むか、偽造する必要があった

・2人は親密な関係にあったが、その可能性は極めて低い。数カ月も本人が知らないうちに、このような大金を送ることは不可能に近い

・もっとも可能性が高いのは、水原氏が当初、話し、その後、撤回された話だ。危険な窮地から救ってくれるよう友人に頼み、その友人がボウヤーに送金したというものである

すなわち、「大谷自身が操作しなければ、これだけの高額の送金は難しいのでは」――ということだ。

今回の件が明るみになったのは、違法賭博の胴元に、大谷の銀行口座から50万ドル(約7600万円)の送金が複数回、あったことが確認されたのが発端だった。

大谷本人の口から何が語られるのか。果たして、真実は明らかになるのだろうか――。