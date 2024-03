オジー・オズボーンが、ビリー・アイドルのギタリストとして知られるビリー・モリソンの新曲「Crack Cocaine」の制作に参加した。オジーは歌うだけでなく、歌詞の大半も手掛けたという。曲のテーマに関し、オジーは「クラック・コカインのことじゃない。女の子との恋愛だ」と、モリソンは「(歌詞の)9割はオジーからだ」「ある種の関係は中毒みたいに感じる」と、コメントしている。

A few BTS shots of @BillyMorrison @OzzyOsbourne @Stevestevens and @ParisJackson from the CRACK COCAINE video shoot, photographed by Jane Stuart - the song is out everywhere now on all platforms, and the video can be seen on my @Vevo channel. pic.twitter.com/D3Px62y2OW