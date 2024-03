ハーゲンダッツより、アイスクリームの上にトッピングを組み合わせた「ハーゲンダッツ ミニカップ Decorations(デコレーションズ)」が2024年3月26日(火)より3年ぶりに登場!

「ティラミスクッキークランチ」「アーモンドキャラメルクッキー」の2種類が期間限定で販売されます☆

ハーゲンダッツ ミニカップ Decorations(デコレーションズ)「ティラミスクッキークランチ」「アーモンドキャラメルクッキー」

価格:各351円(税込)

発売日:2024年3月26日(火)

販売店舗:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなど

ハーゲンダッツより、「ハーゲンダッツ ミニカップ Decorations(デコレーションズ)」が3年ぶりに再登場!

ミニカップ「 Decorations(デコレーションズ)」は、滑らかで濃厚な味わいのハーゲンダッツアイスクリームの上に、食感の楽しいトッピングを組み合わせた、ぜいたくな味わいの人気シリーズです。

見た目のワクワク感や楽しい食感、複合的なおいしさなどが好評を博しています。

今回、そんなミニカップ「 Decorations(デコレーションズ)」シリーズより、「ティラミスクッキークランチ」「アーモンドキャラメルクッキー」の2種類が登場。

「アーモンドキャラメルクッキー」は、2019年・2021年に発売して多くの人気を集めたフレーバー。

人気スイーツ“ティラミス”をイメージした新食感の「ティラミスクッキークランチ」も期間限定で販売されます。

Decorationsシリーズをさらに楽しめる食べ方として、トッピングとアイスクリーム全体を混ぜて食べる“まぜ食べ”がおすすめです。

アイスクリームが少し溶けるまで待ち、スプーンがカップの底まで入るようになったら、トッピングとアイスクリーム全体を混ぜることで、トッピングの食感が際立ち、より一層のおいしさを楽しめます☆

ティラミスクッキークランチ

人気スイーツ“ティラミス”をイメージした新食感のフレーバー。

隠し味にクリームチーズを加えたマスカルポーネアイスクリームに、ティラミスの味わいを印象付けるエスプレッソコーヒーソースが混ぜ込まれています。

滑らかな口当たりとまろやかなコクと、エスプレッソの濃厚な味わいを楽しめます。

天面のココアビターコーティングの上には、薄く焼き上げたクレープ生地を細かく砕いたココアフィアンティーヌと、ザクザク食感のココアクッキーをトッピング。

Decorationsの中でも特に人気のポイントである“食感”に注目し、サクサクとした食感が特長の“フィアンティーヌ”を初めてトッピングに使用しています。

スプーンを入れた瞬間から感じる軽やかな新食感と、濃厚なティラミスの味わいを心ゆくまで楽しめるアイスクリームです☆

アーモンドキャラメルクッキー

2019年・2021年に発売して多くの支持を得た「アーモンドキャラメルクッキー」が待望の復活!

アーモンドやクッキー、ソースと混ぜて食べた時の満足度を高める、コク深い味わいのキャラメルアイスクリームに、ビターに仕上げたキャラメルソースを混ぜ込まれています。

キャラメルアイスクリームには、隠し味としてブラウンシュガーとバターなどを混ぜて加熱しカラメル化させたバタースカッチが使われており、コクと濃厚感が特徴です。

ビターなキャラメルソースが、アイスクリームの甘さを引き立て、味わいのアクセントになっています。

天面のキャラメルコーティングの上には、スライスアーモンドとバタークッキーをトッピング。

甘く濃厚な味わいのキャラメルとパリパリとした香ばしいスライスアーモンド、ザクザク食感のクッキーが合わさり、最後のひとくちまで食べ飽きない味わいを楽しめます☆

アイスクリームの上にトッピングを組み合わせた人気シリーズが3年ぶりに登場。

ハーゲンダッツ ミニカップ Decorations(デコレーションズ)の「ティラミスクッキークランチ」「アーモンドキャラメルクッキー」は、2024年3月26日(火)より期間限定で発売です☆

