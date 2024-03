SNSを中心に人気を博すアーティスト・ナナヲアカリの新曲「正解はいらない」が4月7日より放送が開始されるTVアニメ『戦隊大失格』のED主題歌に決定した。

『戦隊大失格』は、シリーズ累計2,000万部突破の大人気作品『五等分の花嫁』春場ねぎによる講談社「週刊少年マガジン」で連載中の大人気作品。監督にはハイクオリティな映像で世界を虜にしたヒットメーカーさとうけいいち。圧倒的な映像美で世界が注目する話題のアニメーション制作会社Yostar Picturesが制作を担当するなど放送前から注目を集めている作品だ。TVアニメ『戦隊大失格』は、TBS系全国28局ネットにて2024年4月7日から毎週日曜午後4時30分放送、BS11、AT-Xなどで放送予定。ディズニープラスでは全話見放題 世界独占となっている。

今回のED主題歌「正解はいらない」 は、ナナヲアカリのインディーズデビュー曲「ハッピーになりたい」など様々な楽曲を手掛けてきたNeruと再タッグを組んだ楽曲。耳に残るメロディラインやと「正義とは何か?」と問いかけるような歌詞の世界観が特徴的なギターロックな楽曲になっている。

ナナヲアカリは、2月に超学生やトラックメイカーのGeG、VTuberの湊あくあなど様々なアーティストとコラボしたEP作品「DOPING!!!!!!」をリリース。今回の楽曲のリリース情報など詳細は追ってアナウンスされるので、SNSをチェックして欲しい。

【ナナヲアカリ コメント】

原作を読んだ時から面白すぎて震えた作品にED主題歌という形で携わらせていただけることがとても嬉しいです。

「正解はいらない」は自分自身の存在や抱いている信念がいかに不純なものかということを答え合わせしているような曲になっていますが、ありのままを押し殺して生きる戦闘員Dの視点で聴いてもらうとすごく覚悟のある曲であることも感じてもらえると思います。

わたしとしても久々のシリアスなギターロックナンバーでお気に入りです。

アニメと一緒にたくさん浸ってもらえると嬉しいです。

【Neru コメント】

この度はナナヲアカリさん歌唱の「正解はいらない」で『戦隊大失格』のED主題歌として関わらせていただき誠に光栄に存じます。

原作を読み自身で感じた閉塞感やナナヲアカリさんの感じる胸中などを楽曲に込めました。

是非そういった部分を注目していただきながら『戦隊大失格』をご堪能いただければ幸いです。

●作品情報TVアニメ『戦隊大失格』

2024年TBS系全国28局ネットにて4月7日から毎週日曜午後4時30分放送予定

BS11にて4月8日より毎週月曜 夜11時00分放送予定

AT-Xにて4月9日より毎週火曜 夜9時00分放送予定

■配信情報

ディズニープラスで全話見放題 世界独占!

■レンタル配信(TVOD)

各プラットフォームにて4月7日より配信!

【スタッフ】

原作/春場ねぎ『戦隊大失格』(講談社「週刊少年マガジン」連載)

監督/さとうけいいち

シリーズ構成/大知慶一郎

キャラクターデザイン/古関果歩子

アニメーションスーパーバイザー/羽山賢二

音楽/池頼広

色彩設計/近藤直登

美術監督/権瓶岳斗(グーフィー)

3DCGディレクター/千葉高雪(A-worth)、竹内晋作(サブリメイション)

撮影監督/久保田淳

アニメーション制作/Yostar Pictures

キャスト/小林裕介、梶田大嗣、矢野優美華、

中村悠一、井上剛、小野賢章、鳥海浩輔、M・A・O

吉野裕行、長江里加、和氣あず未、立木文彦

小野友樹、山下誠一郎、鬼頭明里、濱野大輝、黒沢ともよ

三上枝織、逢坂良太、清水優譲、野津山幸宏、羊宮妃那

OP主題歌/キタニタツヤ「次回予告」

ED主題歌/ナナヲアカリ「正解はいらない」

<イントロダクション>

「週刊少年マガジン」で大人気連載中、シリーズ累計2,000万部突破の大人気作品『五等分の花嫁』春場ねぎが、新たに世に放つ予想不能な異色のヒーローバトル『戦隊大失格』(講談社「週刊少年マガジン」連載)。

毎週末、地上侵攻を繰り返し敗れ散る怪人の下っ端戦闘員として戦う、主人公・戦闘員D(ディー)と、ヒーロー像とかけ離れた竜神戦隊ドラゴンキーパーとの対決を描いた本作。しかし、物語は単なる悪VS正義の戦いではない!

原作は、ファンから<予測不能なストーリーテラー>として絶大な人気を誇る春場ねぎ。さらに、監督にはド迫力の映像美で世界中に熱狂を巻き起こしたTVアニメ『TIGER & BUNNY』や『いぬやしき』を手掛け、実写映画『黒執事』でもメガホンを取る

ヒットメーカーさとうけいいち。さらには『アークナイツ』シリーズなど圧倒的な映像美で世界が注目する話題のアニメーション制作会社Yostar Picturesが制作。圧倒的な映像と迫力、そして予想不能な異色のヒーローバトルアニメが誕生した!

<ストーリー>

13年前、突如始まった怪人と大戦隊との存亡をかけた戦い。だがこの戦い、実は茶番劇?!

とうの昔にアジトは陥落、怪人幹部も全滅、残った下っ端戦闘員ダスターズは、大戦隊と結ばされた秘密の協定

<毎週末、地上侵攻し敗れ散る>を繰りかえす日々。この敗け続けの人生に、やさぐれた戦闘員Dは遂に立ち上がる!

(C)春場ねぎ・講談社/「戦隊大失格」製作委員会

●リリース情報

ナナヲアカリ New EP

「DOPING!!!!!!」

Now On Sale

https://nanawo.lnk.to/ItLly1

◆完全生産限定盤

[CD+Goods]“寺田てら”描き下ろしスペシャルボックス仕様

[Goods]”寺田てら“描き下ろしジャケットイラストTシャツ

¥5,980(税込)

◆通常盤

[CDのみ]

¥1,980(税込)

<CD収録曲>(完全生産限定盤・通常盤共通)

01. メルティックヘル feat. 超学生

作詞・作曲・編曲:ナユタン星人 ポエトリー:ナナヲアカリ

02. FASHION feat. GaL

作詞:GaL、ナナヲアカリ 作曲・編曲:GaL

03. あなたじゃなくても feat. 澤田 空海理

作詞:澤田 空海理、ナナヲアカリ 作曲・編曲:澤田 空海理

04. Jewel

作詞:ナナヲアカリ 作曲:GeG Produced by GeG

05. NOBODY KNOWS PARTY feat. 玉屋2060% (Wienners)

作詞:玉屋2060% (Wienners)、ナナヲアカリ 作曲・編曲:玉屋2060% (Wienners)

06 I LOVE MEでいられるように feat. 湊あくあ

作詞・作曲・編曲:キノシタ

●ライブ情報

■Karatsu Seaside Camp 2024 FESTIVAL

日程:2024年5月25日(土)、26日(日)

会場:佐賀・波戸岬海浜公園

時間:5/26(日) OPEN 10:00/START 11:00/終演 19:00(予定)

※ナナヲアカリの出演日は5/26(日)となります

料金:2日通し入場券¥19,000(税込)/日帰り入場券¥10,000(税込)

チケット先行受付ほか、詳細は公式サイトへ https://kscamp.jp/

■玉屋祭 2024

2024/5/19(日)@東京キネマ倶楽部

OPEN 17:00 START 17:45

《通常チケット》¥5,000 (税込/D代別)

《特典グッズ付きチケット》¥7,060 (¥5,000+¥2,060/税込/D代別)

