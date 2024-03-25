¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡¢´¶Æ°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤«¤é1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØW encore¡ÙÈ¯Çä·èÄê¡ª
2023Ç¯5·î20Æü¤ÎÅìµþÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦ÀéÍÕ¤È3ÅÔÉÜ¸©Á´6¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Þ¥¯¥í¥¹»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì FINAL LIVE TOUR 2023 ¡ÁLast Mission¡Á¡×¡£¤¤¤Þ¤À¤Ê¤ªÎä¤á¤Ê¤¤Ç®¤¤À¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢´¶Æ°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ä¥¢¡¼¤«¤é1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖW encore(¥À¥Ö¥ë¡¦¥¢¥ó¥³¡¼¥ë)¡×¤ò6·î5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ìÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤·¤Æ¤Ï¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¯¥í¥¹»Ë¾å½é¤ÎÁ´6¸ø±é¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÏÌó7Ëü4Àé¿Í¤òÌ¥Î»¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Á´3·ÁÂÖ¤Î¡Ö¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì FINAL LIVE TOUR 2023 ¡ÁLast Mission¡Á¡×LIVE Blu-ray & DVD¤â°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤ÎÁ´2·ÁÂÖ¤«¤é¤Ê¤ë¡£Î¾·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤ÎCD3ËçÁÈ¤Ë¤ÏÀé½©³Ú¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ìDay6¸ø±é¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÍÌÀ¡¦Âçºå¸ø±é¤â´Þ¤á¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿Á´43¶Ê¤¹¤Ù¤Æ¤òÌó200Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ýÏ¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Àè¤Î±ÇÁü¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Âçºå¸ø±é¤Ç¤Î¤ßÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖNEO STREAM¡×¡Ö°¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö¤è¤¦¤³¤½! ¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥Ø¡×¤Î3¶Ê¤ÏÉ¬Ä°¤À¡£
¤½¤·¤Æ½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤ÎBlu-ray¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯1·î13Æü¡¢14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F¤È¦¤¹ç¤ï¤» µþÅÔÆîºÂ²ÎÉñ´ì¥Î±ã ¡Á¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ²ÎÉñ´ì¥³¥é¥Ü¥È¡¼¥¯¡Á¡×¤«¤é¡¢1·î13Æü¤ÎÈþ±À¦¤JUNNA¤È¥Õ¥ì¥¤¥¢¦¤ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ê¡¢1·î14Æü¤Î¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥Î¡¼¥à starring May¡Çn¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Î¾Æü¤È¤âÌë¤ÎÉô¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ï¿·¤¿¤Ë¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤·¤¿ºÆÊÔ½¸ÈÇ¤Ç¡¢Ì¤ÇÛ¿®¤ÎÃë¸ø±é¤«¤é¤âÎ¾Æü¤Î¸ø±éÂØ¤ï¤ê¶Ê2¶Ê¤º¤Ä¤ò¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤·¤¿Á´16¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü´°Á´ÈÇ¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜºÇ¸Å¤Î²ÎÉñ´ì¾®²°¤È¸À¤ï¤ì¤ëµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤ÎÁñ¸·¤Ê²ÎÉñ´ìÉñÂæ¡¢¤³¤Î¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë¡¢ÏÂÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢°ìÌ£°Û¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤Î¼ÂÅÄÀéÀ»(CAPCOM)¤Ë¤è¤ëÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢4·î25Æü(ÌÚ)¡¡23:59¤Þ¤Ç¤ËËÜ¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤´Í½Ìó¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØW encore¡Ù
6·î5ÆüÈ¯Çä
¢¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼ÂÅÄÀéÀ»¡ÊCAPCOM¡ËÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ê3CD+BD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§VTZL-241
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Ê3CD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï4,730¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§VTCL-60635¡Á60637
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
CD
ËëÄ¥Day6¡
01. °ìÅÙ¤À¤±¤ÎÎø¤Ê¤é
02. ¥ë¥ó¤¬¥Ô¥«¥Ã¤È¸÷¤Ã¤¿¤é
03. ÇËÌÇ¤Î½ã¾ð
04. ÀäÂÐÎíÅÙ¦È¥Î¥ô¥¡¥Æ¥£¥Ã¥¯
05. ¥Á¥§¥ó¥¸!!!!!
06. ¿°¤ÎÅà½ý
07. ¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó
08. Walküre Attack!
09. AXIA¡Á¥À¥¤¥¹¥¤Ç¥À¥¤¥¥é¥¤¡Á
10. GIRAFFE BLUES
11. Glow in the dark / Yami_Q_ray
12. Diva in Abyss / Yami_Q_ray
13. åºÎï¤Ê²Ö¤Ë¤ÏÆÇ¤¬¤¢¤ë / Yami_Q_ray
CD
ËëÄ¥Day6¢
01. ¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤
02. ¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤
03. ¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤
04. Ì¤Íè¤Ï¥ª¥ó¥Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë
05. Absolute 5
06. ¥ë¥ó¤Ë²Öºé¤¯Îø¤â¤¢¤ë
07. ¡ÖWalküre Reborn!¡×¥½¥í¥á¥É¥ì¡¼
Ìµ¸ÂÂçDRIVE¡ÁÉ÷¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯¿á¤¯¡Á¥¥¥ï¥±¥Ê¥¤!¡Á¥Þ¥À¥Þ¥Ë¥¢¡Á¥¥º¥Ê¢ª¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡Á°¦¤·¤Æ¤ë
08. ¤ê¤ó¤´¤Î¤¦¤¿
09. ALIVE¡Áµ§¤ê¤Î±´¡Á
10. ±§Ãè¤Î¤«¤±¤é
11. Îø! ¥Ï¥ì¥¤¥·¥ç¥ó THE WAR
CD
ÍÌÀDay1(01¡Á04), Day2(05¡Á06)¡¢ÂçºåDay3(07), Day4(08¡Á09)
01. ¡ÖWalküre Trap!¡×¥½¥í¥á¥É¥ì¡¼
ÎÞÌÜÇúÈ¯²»¡ÁLOVE! THUNDER GLOW¡Á¥¸¥ê¥Æ¥£¥Ã¥¯♡BEGINNER¡Á¤ª¤Ë¤ã¤Î»Ò¡ùgirl
¡ÁSilent Hacker¡ÁGod Bless You
02. ËÍ¤é¤ÎÀï¾ì
03. ÉÔ³ÎÄêÀ¡ùCOSMIC MOVEMENT
04. Here The Universe
05. ¤Ä¤é¤ß¸½ºß¿Ê¹Ô·Á
06. Dancing in the Moonlight
07. NEO STREAM
08. °¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«
09. ¤è¤¦¤³¤½! ¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥Ø
BD
¥Þ¥¯¥í¥¹F¤È¦¤¹ç¤ï¤» µþÅÔÆîºÂ²ÎÉñ´ì¥Î±ã ¡Á¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ²ÎÉñ´ì¥³¥é¥Ü¥È¡¼¥¯¡Á
¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¡×on January, 13 (Ìë¤ÎÉô) / ½Ð±é : Èþ±À¦¤JUNNA¡¢¥Õ¥ì¥¤¥¢¦¤ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ê
01. ¦¤-Opening
02. Îø! ¥Ï¥ì¥¤¥·¥ç¥ó THE WAR
03. MC1-¦¤
04. °ìÅÙ¤À¤±¤ÎÎø¤Ê¤é
05. ËÍ¤é¤ÎÀï¾ì
06. MC2-¦¤
07. what ¡Æbout my star@Formo
08. ¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó
09. ¥ë¥ó¤¬¥Ô¥«¥Ã¤È¸÷¤Ã¤¿¤é
10. ¦¤-Ending
<¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯>¢¨Ãë¤ÎÉô¤è¤ê
11. ÇËÌÇ¤Î½ã¾ð
12. ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥é¡¼
¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F¡×on January, 14 (Ìë¤ÎÉô) / ½Ð±é : ¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥Î¡¼¥à starring May¡Çn
13. F-Opening
14. ¶ØÃÇ¤Î¥¨¥ê¥¯¥·¥¢
15. ¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É ¥¯¥ì¥Ð¥¹
16. MC1-F
17. Êü²Ý¸å¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¥¦
18. MC2-F
19. GIRAFF BLUES
20. ¥Î¡¼¥¶¥ó¥¯¥í¥¹(with Èþ±À¦¤JUNNA)
21. MC3-F
22. ¥é¥¤¥ª¥ó
23. F-Ending
<¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯>¢¨Ãë¤ÎÉô¤è¤ê
24. ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ð¥Ë¡¼
25. ¥Î¡¼¥¶¥ó¥¯¥í¥¹(with ¥Õ¥ì¥¤¥¢¦¤ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ê)
(2024Ç¯1·î13Æü¡¦14Æü¡¡µþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Ë¤Æ¼ýÏ¿)
ÇÛ¿®¾ðÊó
²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓiTunes Store¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢mora¤Ê¤É¼çÍ×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ2024Ç¯6·î5Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê¡£
¢¨²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music¡¢LINE MUSIC¡¢Amazon Music Unlimited¡¢AWA¡¢KKBOX¡¢Rakuten Music¡¢TOWER RECORDS MUSIC¡¢Spotify¡¢YouTube Music
Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
²¼µ¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
<ÂÐ¾Ý´ü´Ö>
2024Ç¯3·î25Æü¡Ê·î¡Ë6:00¡Á4·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
<ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ>
2024Ç¯6·î5ÆüÈ¯Çä¡¡¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì
¡¦¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖW encore¡×¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
¡¦¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖW encore¡×¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
ÂÐ¾ÝÅ¹
TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE
HMV/HMV&BOOKS online
TSUTAYA¡¡RECORDS¡ÊTSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³ÆÅ¹¡¿¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º³ÆÅ¹¡¿¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)
¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¡¥è¥É¥Ð¥·.com¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢ÆüËÜ¶¶
Amazon.co.jp
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥Í¥ª¥¦¥¤¥ó¥°
¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¹ØÆþÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê·ÁÂÖ¤´¤È¡Ë
¢¨Amazon.co.jp ¤Ç¤Ï¡¢¾åµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡§¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
©2023 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Þ¥¯¥í¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
https://macross.jp/