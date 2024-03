2023年5月20日の東京有明アリーナ公演を皮切りに、東京・大阪・千葉と3都府県全6公演で開催された、マクロス史上最大規模のアリーナツアー「ワルキューレ FINAL LIVE TOUR 2023 〜Last Mission〜」。いまだなお冷めない熱い声援を受け、感動のファイナルツアーから1周年を記念したライブアルバム「W encore(ダブル・アンコール)」を6月5日にリリースすることが発表された。

ワルキューレ単独公演としてはラストとなるマクロス史上初の全6公演アリーナツアーは約7万4千人を魅了し、昨年末にリリースされた全3形態の「ワルキューレ FINAL LIVE TOUR 2023 〜Last Mission〜」LIVE Blu-ray & DVDも圧倒的な支持を受け、注目を集めていた。

本商品は初回限定盤と通常盤の全2形態からなる。両形態共通のCD3枚組には千秋楽の幕張メッセ国際展示場Day6公演を中心に、有明・大阪公演も含めてツアーで披露された全43曲すべてを約200分にわたって収録。特に、先の映像商品では収録されていなかった、大阪公演でのみ披露された「NEO STREAM」「愛・おぼえていますか」「ようこそ! ワルキューレ・ワールドヘ」の3曲は必聴だ。

そして初回限定盤に付属のBlu-rayには、2024年1月13日、14日に開催された「マクロスFとΔ合わせ 京都南座歌舞伎ノ宴 〜ミニライブ&歌舞伎コラボトーク〜」から、1月13日の美雲ΔJUNNAとフレイアΔ鈴木みのり、1月14日のシェリル・ノーム starring May’nによるライブ映像が収録される。両日とも夜の部の模様はすでに配信されているが、今回収録される映像は新たにエディットした再編集版で、未配信の昼公演からも両日の公演替わり曲2曲ずつをボーナストラックとして収録した全16曲のライブ映像完全版となる。日本最古の歌舞伎小屋と言われる京都・南座の荘厳な歌舞伎舞台、この公演のために組まれた、アコースティック編成による、和要素を取り入れたスペシャルアレンジなど、一味異なるステージの模様は必見だ。

ジャケットは、『マクロスΔ』キャラクター原案の実田千聖(CAPCOM)による描きおろしイラスト。詳細は後日公開されるので、楽しみに待とう。

なお、4月25日(木) 23:59までに本商品をご予約された方には、早期予約特典としてジャケットデザインアクリルキーホルダーがプレゼントされる。ご予約はお早めに。

●リリース情報ライブアルバム『W encore』6月5日発売※ジャケットは、実田千聖(CAPCOM)描きおろしイラスト

【初回限定盤(3CD+BD)】

価格:¥8,800(税込)

品番:VTZL-241

【通常盤(3CD)】

価格:¥4,730(税込)

品番:VTCL-60635〜60637

<収録曲>

CD

幕張Day6

01. 一度だけの恋なら

02. ルンがピカッと光ったら

03. 破滅の純情

04. 絶対零度θノヴァティック

05. チェンジ!!!!!

06. 唇の凍傷

07. いけないボーダーライン

08. Walküre Attack!

09. AXIA〜ダイスキでダイキライ〜

10. GIRAFFE BLUES

11. Glow in the dark / Yami_Q_ray

12. Diva in Abyss / Yami_Q_ray

13. 綺麗な花には毒がある / Yami_Q_ray

CD

幕張Day6

01. ワルキューレがとまらない

02. ワルキューレは裏切らない

03. ワルキューレはあきらめない

04. 未来はオンナのためにある

05. Absolute 5

06. ルンに花咲く恋もある

07. 「Walküre Reborn!」ソロメドレー

無限大DRIVE〜風は予告なく吹く〜キキワケナイ!〜マダマニア〜キズナ→スパイラル〜愛してる

08. りんごのうた

09. ALIVE〜祈りの唄〜

10. 宇宙のかけら

11. 恋! ハレイション THE WAR

CD

有明Day1(01〜04), Day2(05〜06)、大阪Day3(07), Day4(08〜09)

01. 「Walküre Trap!」ソロメドレー

涙目爆発音〜LOVE! THUNDER GLOW〜ジリティック♡BEGINNER〜おにゃの子☆girl

〜Silent Hacker〜God Bless You

02. 僕らの戦場

03. 不確定性☆COSMIC MOVEMENT

04. Here The Universe

05. つらみ現在進行形

06. Dancing in the Moonlight

07. NEO STREAM

08. 愛・おぼえていますか

09. ようこそ! ワルキューレ・ワールドヘ

BD

マクロスFとΔ合わせ 京都南座歌舞伎ノ宴 〜ミニライブ&歌舞伎コラボトーク〜

「マクロスΔ」on January, 13 (夜の部) / 出演 : 美雲ΔJUNNA、フレイアΔ鈴木みのり

01. Δ-Opening

02. 恋! ハレイション THE WAR

03. MC1-Δ

04. 一度だけの恋なら

05. 僕らの戦場

06. MC2-Δ

07. what ‘bout my star@Formo

08. いけないボーダーライン

09. ルンがピカッと光ったら

10. Δ-Ending

<ボーナストラック>※昼の部より

11. 破滅の純情

12. トライアングラー

「マクロスF」on January, 14 (夜の部) / 出演 : シェリル・ノーム starring May’n

13. F-Opening

14. 禁断のエリクシア

15. ダイアモンド クレバス

16. MC1-F

17. 放課後オーバーフロウ

18. MC2-F

19. GIRAFF BLUES

20. ノーザンクロス(with 美雲ΔJUNNA)

21. MC3-F

22. ライオン

23. F-Ending

<ボーナストラック>※昼の部より

24. ユニバーサル・バニー

25. ノーザンクロス(with フレイアΔ鈴木みのり)

(2024年1月13日・14日 京都・南座にて収録)

配信情報

音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて2024年6月5日(水)0時より配信予定。

※音楽ストリーミングサービス:Apple Music、LINE MUSIC、Amazon Music Unlimited、AWA、KKBOX、Rakuten Music、TOWER RECORDS MUSIC、Spotify、YouTube Music

早期予約キャンペーン

下記の期間中に対象店にて対象商品をご予約いただいた方に、早期予約特典「ジャケットデザインアクリルキーホルダー」をプレゼント!

<対象期間>

2024年3月25日(月)6:00〜4月25日(木)23:59

<対象商品>

2024年6月5日発売 ワルキューレ

・ライブアルバム「W encore」【初回限定盤】

・ライブアルバム「W encore」【通常盤】

対象店

TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

HMV/HMV&BOOKS online

TSUTAYA RECORDS(TSUTAYAオンライン含む/一部店舗除く)

アニメイト各店/アニメイト通販

ゲーマーズ各店/ゲーマーズオンラインショップ

ソフマップ・アニメガ(一部店舗を除く)

ヨドバシカメラ ヨドバシ.com(一部店舗を除く)

Joshinディスクピア日本橋

Amazon.co.jp

楽天ブックス

セブンネットショッピング

ネオウイング

ビクターオンラインストア

購入特典

Amazon.co.jp オリジナル特典:メガジャケット(形態ごと)

※Amazon.co.jp では、上記オリジナル特典つき商品のカートがアップされます。

特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

ビクターオンラインストアオリジナル特典:ミニクリアファイル

©2023 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT

